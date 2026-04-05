Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

húsvét, Pozsony Ferenc, ünnepkör, keresztény, ünnep

Fotó: Borbély Fanni

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

Nagy Lilla

2026. április 05., 13:542026. április 05., 13:54

A húsvét az európai kultúrkör egyik legösszetettebb ünnepe, amelyben az időszámítás, a vallási tartalom és a természeti ciklusok sajátos egységet alkotnak. Pozsony Ferenc néprajzkutató A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében a húsvéti szokásainkat vizsgálta, visszatérve azok eredetéhez. Mint mondta, a keresztény hagyomány Krisztus szenvedésére és feltámadására épül, ugyanakkor az ünnep időpontja – a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtöltéhez igazodva – eleve a természet megújulásának ritmusához köti. Ez a kettősség nemcsak elméleti, hanem a gyakorlatban is meghatározza a húsvéti szokásrendszert.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az előadás egyik központi gondolata, hogy a húsvét nem egységesen megélt ünnep, hanem felekezetenként és régiónként eltérő hangsúlyokat kap. Az ortodox közösségekben például nagyszombat a halottakhoz való viszony újrafogalmazásának ideje. A temetőkben gyújtott tüzek, a feldíszített sírok és az ételáldozatok egyaránt a kapcsolat fenntartását szolgálják az élők és az elhunytak között. Ugyanakkor ezek a cselekvések túlmutatnak a keresztény értelmezésen: a tűz tisztító ereje, az étel felajánlása és a közösségi jelenlét mind olyan elemek, amelyek mélyebb, közös európai hagyományokra utalnak.

• Fotó: Hunyadi János/Gyergyóalfalvi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete Galéria

Fotó: Hunyadi János/Gyergyóalfalvi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete

A katolikus székelyföldi gyakorlatokban ezzel párhuzamosan a „szent sír” köré szerveződik az ünnep. A templomokban felállított Krisztus-sír nemcsak emlékeztető, hanem rituális tér, amelyben a közösség aktívan részt vesz.

A virrasztás, az ajándékok elhelyezése és a sír őrzése mind olyan cselekvések, amelyek a vallásos élményt közösségi tapasztalattá alakítják.

A római katonákat megjelenítő legények szerepe különösen beszédes: ideiglenesen kívül kerülnek a közösségen, majd a feltámadás után visszatérnek, ami a rítus átmeneti jellegét és társadalmi funkcióját hangsúlyozza.

Fotó: Olti Angyalka

A szimbolikus rendszer következetesen épül fel. A fehér szín dominanciája a régi magyar gyászszokásokra utal, miközben a tisztaság és az újjászületés jelentését is hordozza.

A tojás egyszerre keresztény és archaikus jelkép: Krisztus feltámadásának metaforája és a termékenység univerzális szimbóluma.

A csíráztatott gabona – az úgynevezett „Adonisz-kert” – a természet ciklikus megújulását idézi meg, és jól mutatja, hogyan épülnek be ókori eredetű elemek a keresztény ünnepbe.

korábban írtuk

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó
Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

A víz szerepe szintén kiemelt. A szentelt víz hazavitele és mindennapi használata azt jelzi, hogy a szent nem zárul be a templom falai közé. A közösség hite szerint a megszentelt víz védelmet nyújt, gyógyít és rendet teremt a mindennapokban. Itt világosan látszik, hogy a vallási és a mágikus gondolkodás nem válik élesen szét, hanem egymást kiegészítve működik.

Fotó: Olti Angyalka

A húsvéti rítusok azonban nem korlátozódnak a liturgiára. A határkerülés például egyszerre vallási és közösségi esemény. A lovas felvonulások, a határ menti keresztek megkoszorúzása és a közös mozgás mind a tér megszentelését szolgálják. A mögöttes hit szerint a szent időben végrehajtott cselekvések védelmet biztosítanak a közösség számára. Ugyanakkor ezek az alkalmak a férfiközösségek önreprezentációjának is terepei: a lovasversenyek, a győzelemhez kapcsolódó elismerések és kiváltságok mind a társadalmi hierarchiát erősítik.

Hasonlóan összetett a locsolkodás archaikusabb formája. A fenyőágakkal fedett „sátorral” végzett vízöntés nem pusztán játékos szokás, hanem esővarázsló rítus. A zöld ág a vegetációt jelképezi, a víz pedig a termékenység biztosításának eszköze.

A cselekvés célja így túlmutat az egyénen: a közösség jövőbeni jólétét hivatott biztosítani.

A modernitás természetesen nem hagyja érintetlenül ezeket a hagyományokat. A csokoládéfigurák, az új díszítési formák vagy a nemzeti szimbólumok megjelenése azt mutatja, hogy a húsvéti ünnepkör folyamatosan alakul. Ugyanakkor az alapstruktúra változatlan marad: a rítusok továbbra is közösséget szerveznek, identitást erősítenek és jelentést adnak az ünnepnek.

Fotó: Olti Angyalka

Az előadás egyik implicit tanulsága, hogy a húsvéti szokások nem érthetők meg kizárólag vallási kategóriák mentén. Mircea Eliade nyomán inkább a szent és a profán egységeként írhatók le. A templomi rítusok, a közösségi események és a mindennapi gyakorlatok együtt alkotnak egy olyan rendszert, amelyben a hit, a természet és a társadalom egymást áthatva jelenik meg.

Ebben az értelemben a húsvét nem csupán emlékezés egy vallási eseményre, hanem aktív részvétel egy élő hagyományban. Olyan keret, amelyben a közösség újra és újra meghatározza önmagát – a múlt, a jelen és a jövő viszonyában.

korábban írtuk

Minden felekezetű hívőt összehoz a sepsiszentgyörgyi főtéri ételszentelés
Minden felekezetű hívőt összehoz a sepsiszentgyörgyi főtéri ételszentelés

Húsvétvasárnap, az immár ötödjére megszervezett sepsiszentgyörgyi ételszentelésen minden eddiginél többen, mintegy 1500-an vettek részt: szinte minden történelmi egyház képviseltette magát hívei által.

korábban írtuk

Új hagyomány születik Gyergyószentmiklóson – közösségi eledelszentelés a város szívében
Új hagyomány születik Gyergyószentmiklóson – közösségi eledelszentelés a város szívében

Új szokás indult útjára Gyergyószentmiklóson: a húsvétvasárnapi eledelszentelés idén először városi eseménnyé bővült. A Szent Miklós Plébánia ezúttal a városközponti parkban szervezte meg az étkek megáldását.

korábban írtuk

Tojásírás: viaszba írt ünnep az Erdélyi Hagyományok Háza foglalkozásain
Tojásírás: viaszba írt ünnep az Erdélyi Hagyományok Háza foglalkozásain

Van valami különös varázsa annak, amikor egy kisgyerek először vesz a kezébe tojásírót. Videós riportunkban mi is jelen voltunk a Hagyományok Háza tojásírást oktató több foglalkozásán Kolozsváron.

korábban írtuk

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Ünnep Húsvét Közösség Hagyomány
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka" – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum

Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.

2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten

„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.

2026. március 26., csütörtök

A hiányban is a szépet látni

Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést.

2026. március 25., szerda

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk

Egy esküvői fotó néha többet mesél, mint a családi legenda. A menyegző az emberi élet kitüntetett eseménye, és a vágy, hogy maradandó vizuális emléket szerezzünk róla, szinte egyidős magával a fényképezéssel.

2026. március 22., vasárnap

Az emberi test tájképei: Verebes György világa

Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

2026. március 21., szombat

Gyermekszemmel a felnőttek világa

Azok a jó mesék, amelyek megőriztek valamit aktualitásukból, tehát örökérvényű tanulságokkal bírnak – véli Dávid Péter rendező, akivel a bábszínház világnapja és Janikovszky Éva születésének centenáriuma apropóján beszélgettünk.

