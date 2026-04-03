Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Csíksomlyón, a magyar katolikus világ egyik kiemelkedő kegyhelyén a húsvéti ünnepkör idén is szigorú liturgikus rend szerint zajlik, amelyet a környező települések élő néphagyományai egészítenek ki.

Nagypénteken hajnalban öt órától keresztutat végeztek a Jézus-hágón, amely a szenvedéstörténet közösségi átélésének egyik legmélyebb formája. Ezt követően a kegytemplomban Jeremiás siralmait imádkozták. A nap folyamán, 10 és 16 óra között gyóntatás zajlik a kolostor folyosóján, lehetőséget adva a híveknek a lelki felkészülésre. A nagypéntek esti szertartás 18 órakor kezdődik, a liturgia csendes, elmélkedő hangulatában.

Nagyszombaton 7.30-tól ismét Jeremiás siralmai hangzanak el. Ezt követően 9 órától egészen 19 óráig csendes szentségimádás zajlik a szentsírnál, amely az elcsendesedés és a várakozás ideje. Az esti húsvéti vigília 20 órakor kezdődik: