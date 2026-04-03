Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Csíksomlyó madártávlatból
Fotó: Pinti Attila
Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.
2026. április 03., 11:222026. április 03., 11:22
Csíksomlyón, a magyar katolikus világ egyik kiemelkedő kegyhelyén a húsvéti ünnepkör idén is szigorú liturgikus rend szerint zajlik, amelyet a környező települések élő néphagyományai egészítenek ki.
Nagypénteken hajnalban öt órától keresztutat végeztek a Jézus-hágón, amely a szenvedéstörténet közösségi átélésének egyik legmélyebb formája. Ezt követően a kegytemplomban Jeremiás siralmait imádkozták. A nap folyamán, 10 és 16 óra között gyóntatás zajlik a kolostor folyosóján, lehetőséget adva a híveknek a lelki felkészülésre. A nagypéntek esti szertartás 18 órakor kezdődik, a liturgia csendes, elmélkedő hangulatában.
Nagyszombaton 7.30-tól ismét Jeremiás siralmai hangzanak el. Ezt követően 9 órától egészen 19 óráig csendes szentségimádás zajlik a szentsírnál, amely az elcsendesedés és a várakozás ideje. Az esti húsvéti vigília 20 órakor kezdődik:
Húsvétvasárnap a szentmiséket a megszokott rend szerint tartják: 8 órakor, 10.30-tól és 18 órától. Az ételszentelés 7 órakor, valamint a 8 órás szentmise után lesz a csíksomlyói kegytemplomnál.
A kegytemplom szomszédságában fekvő Csíkcsobotfalván a néphagyományok is hangsúlyos szerepet kapnak. Nagyszombaton
Húsvétvasárnap 9 és 11 óra között a csomortániakkal közösen határkerülést tartanak, amelyet áldáskérés és ünnepi szentmise kísér.
A határkerülést az egyik legismertebb húsvéti székely hagyományként tartják számon. Archív
Fotó: Kristó Róbert
Az ünnep vasárnap este is folytatódik: 19 órától a csobotfalvi kultúrházban színdarabos bált szerveznek. Az idei előadás, Ilyés Gyula – Tüvétevők című vígjátéka, amelynek különlegessége, hogy az avatás előtt álló 18 éves fiatalok adják elő, a hagyományos legény- és leányavatás részeként.
Húsvéthétfőn a közösségi hagyomány újabb eleme elevenedik meg: a legények zeneszóval indulnak locsolni a leányos házakhoz.
A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.
