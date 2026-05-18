Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra. Hajnal Csilla 2026. május 18., 21:262026. május 18., 21:26 2026. május 18., 21:332026. május 18., 21:33

Fotó: Haáz Vince

Az Erdélyi Mária Út szervezői a harasztkeréki Varázspatkó Lovardával együttműködve immár évek óta lehetőséget biztosítanak arra, hogy

azok is kapcsolódjanak a Kárpát-medencei magyarság egyik legjelentősebb keresztény eseményéhez, akik személyesen nem tudnak elzarándokolni Csíksomlyóra.

Az imaszalagok révén a megye minden sarkából érkező imák eljutnak a Csíksomlyói Segítő Szűz Máriához.

A püspök szavaival az imaszalagokon „A közösség ereje az igazságban és a szeretetben van” – ezzel a Márton Áron idézettel indította útjára a Osváth Csaba, Ákosfalva polgármestere és Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is a zarándokokat hétfő este Harasztkerék központjából. A megyei önkormányzat vezetője hozzátette:

azért választották a püspöknek ezt a mondatát, mert kevés gondolat fejezi ki ilyen tisztán mindazt, amire az erdélyi magyar közösség épül.

Az imaszalagokat hagyomány szerint ünnepélyesen a lovas zarándokok keresztjére kötötték fel az egyházi szervezetek, iskolák, intézmények képviselői. A Varázspatkó lovarda zarándokai – Tamási Zsoltnak, a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatójának vezetésével – Harasztkerék központjában vették át az imaszalagokat.

Ákosfalva, Backamadaras, Kerelőszentpál, Kibéd, Nyárádkarácson, Sóvárad, Csíkfalva és Marosszentgyörgy elöljárói is tűztek rá imaszalagot. Intézmények és szervezetek részéről csatlakozott a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia, a Marosi Esperesi Kerület, a Marosvásárhelyi Szent Imre Plébánia, a Varázspatkó Lovarda, a Római Katolikus Líceum, a Maros Megyei Tanács, Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő, valamint az Erdélyi Szent Gellért Lovagrend.

Egyházi áldással indultak útnak Az esemény – mint minden évben – túlmutat a vallási zarándoklat keretein:

az összetartozás, a hit és a remény szimbóluma, amelyen keresztül a Maros megyei magyarság is képviselteti magát a csíksomlyói kegyhelyen.

Az idei, tizenegyedik alkalommal megszervezett zarándoklatnak különös súlyt ad az is, hogy 2026 hivatalosan Márton Áron éve Romániában. Ennek szellemében az idei imaszalagokra a nagy erdélyi püspök gondolatai és idézetei kerültek fel, amelyek

egyszerre kísérő üzenetei a zarándokoknak és a közösség imáinak.

Indulás előtt Sebestyén Domokos, ákosfalvi plébános osztotta meg gondolatait az utolsó vacsora és a Szentlélek elküldéséről, majd Tuzson Attila iskolalelkész áldásban részesítette a zarándokokat, akik

a megye magyarságának közös lelki üzenetét viszik el a Szűzanyához.

Indulás előtt pedig Száva Jázmin lovasleány az ősi székely himnusszal zárta le az imaszalagok átvételét.

„Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária” – énekelte Száva Jázmin az ősi székely himnuszt Fotó: Haáz Vince

Tamás Zolt, a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum igazgatójának vezetésével vették át a lovas zarándokok az imaszalagokat Fotó: Haáz Vince