Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

Székelyhon 2026. május 18., 20:202026. május 18., 20:20

A jogszabálytervezetet 76 támogató és 32 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadták el. A tervezet szerint ezeknek a civil szervezeteknek évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,

az 5000 lejnél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével. A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján.

A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.

A tervezet heves vitát váltott ki a felsőházban. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Simona Spătaru szerint a jogszabályjavaslatnak nincs köze az átláthatósághoz,

valódi célja a civil társadalom megfélemlítése és teljes ellenőrzése.

„Ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák az ANAF honlapján. (...)

Ki mer ezután Romániában olyan szervezeteket támogatni, amelyek bírálják a hatalmat vagy korrupciós ügyeket tárnak fel, ha a neve ezzel automatikusan felkerül az ANAF listájára?”

– tette fel a kérdést a politikust. Cristian Niculescu-Țâgârlaș liberális szenátor azzal indokolta a PNL ellenszavazatát, hogy a civil szervezeteket magánjogi szereplőként kell kezelni, finanszírozásuk magánjellegét pedig meg kell védeni. Az RMDSZ nevében felszólaló Tasnádi István szenátor kijelentette, hogy az újabb nyilatkozati kötelezettség bevezetése növelné a bürokráciát, olyan körülmények között, hogy

az egyesületeknek és alapítványoknak jelenleg is évente részletes beszámolót kell benyújtaniuk bevételeikről és kiadásaikról.