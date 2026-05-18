Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.
A jogszabálytervezetet 76 támogató és 32 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadták el.
A tervezet szerint ezeknek a civil szervezeteknek
évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,
az 5000 lejnél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével.
A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján.
A tervezet heves vitát váltott ki a felsőházban. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Simona Spătaru szerint a jogszabályjavaslatnak nincs köze az átláthatósághoz,
„Ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák az ANAF honlapján. (...)
– tette fel a kérdést a politikust.
Cristian Niculescu-Țâgârlaș liberális szenátor azzal indokolta a PNL ellenszavazatát, hogy a civil szervezeteket magánjogi szereplőként kell kezelni, finanszírozásuk magánjellegét pedig meg kell védeni.
Az RMDSZ nevében felszólaló Tasnádi István szenátor kijelentette, hogy az újabb nyilatkozati kötelezettség bevezetése növelné a bürokráciát, olyan körülmények között, hogy
„A transzparencia nem azt jelenti, hogy minden állampolgárnak tudnia kell, ki, mikor, hol és mennyit [adományoz]. A civil szervezetek átláthatóság ma is biztosított. (...) Véleményünk szerint ez a javaslat (..) felesleges” – mondta az RMDSZ szenátora.
Az AUR szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu érvelése szerint közérdeklődésre tarthat számot az, hogy kik finanszírozzál például a romániai vízerőmű- vagy lignitbánya-beruházások leállítását célzó.
A tervezetet döntő házként a képviselőház vitatja meg.
