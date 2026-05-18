Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

Székelyhon

2026. május 18., 20:202026. május 18., 20:20

A jogszabálytervezetet 76 támogató és 32 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadták el.

A tervezet szerint ezeknek a civil szervezeteknek

  • évente nyilatkozniuk kell valamennyi előző évi bevételükről és finanszírozási forrásukról,

  • az 5000 lejnél nagyobb összeget adományozó magánszemélyek és jogi személyek azonosító adatainak feltüntetésével.

A bevallást az éves pénzügyi kimutatásokkal együtt kell benyújtani az adóhatósághoz, amit az intézmény külön rovatban tesz közzé a honlapján.

A kötelezettség elmulasztása a szervezet tevékenységének automatikus felfüggesztését, egy év után pedig a megszűnését vonná maga után.

A tervezet heves vitát váltott ki a felsőházban. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Simona Spătaru szerint a jogszabályjavaslatnak nincs köze az átláthatósághoz,

valódi célja a civil társadalom megfélemlítése és teljes ellenőrzése.

„Ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák az ANAF honlapján. (...)

Ki mer ezután Romániában olyan szervezeteket támogatni, amelyek bírálják a hatalmat vagy korrupciós ügyeket tárnak fel, ha a neve ezzel automatikusan felkerül az ANAF listájára?”

– tette fel a kérdést a politikust.

Cristian Niculescu-Țâgârlaș liberális szenátor azzal indokolta a PNL ellenszavazatát, hogy a civil szervezeteket magánjogi szereplőként kell kezelni, finanszírozásuk magánjellegét pedig meg kell védeni.

Az RMDSZ nevében felszólaló Tasnádi István szenátor kijelentette, hogy az újabb nyilatkozati kötelezettség bevezetése növelné a bürokráciát, olyan körülmények között, hogy

az egyesületeknek és alapítványoknak jelenleg is évente részletes beszámolót kell benyújtaniuk bevételeikről és kiadásaikról.

„A transzparencia nem azt jelenti, hogy minden állampolgárnak tudnia kell, ki, mikor, hol és mennyit [adományoz]. A civil szervezetek átláthatóság ma is biztosított. (...) Véleményünk szerint ez a javaslat (..) felesleges” – mondta az RMDSZ szenátora.

Az AUR szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu érvelése szerint közérdeklődésre tarthat számot az, hogy kik finanszírozzál például a romániai vízerőmű- vagy lignitbánya-beruházások leállítását célzó.

A tervezetet döntő házként a képviselőház vitatja meg.

2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen

Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség

Nicușor Dan hétfőn, a pártokkal való tárgyalást követően bejelentette, hogy addig egyeztet a parlamenti pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd, Nyugat-barát kormánytöbbség.

2026. május 18., hétfő

