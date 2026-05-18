Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

Székelyhon 2026. május 18., 17:432026. május 18., 17:43

A nagyszebeni gyermekkórház orvosa, Camelia Grigore szerint a gyermeknek nem esett baja, jól van, a vizsgálati eredményei jók, így hétfőn kiutalták. Az orvos korábban azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy a közel kétnapos keresés után megtalált kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

Túl kicsi ahhoz, hogy felfogja, mi történik vele, ezért nem rettegett attól, hogy medve vagy farkas támadhat rá. Egy odúban húzta meg magát és ott maradt

– magyarázta. Hozzátette, azért gondolja úgy, hogy a kisfiú egy szél- és esővédett menedéket talált, mert nem átfagyva került elő, tehát nem a szélnek kitéve töltötte az éjszakát. Hirdetés Grigore szerint a fiúcskának előnyére vált az is, hogy családja vidéki gazdaságában sok időt töltött a szabadban, és segített a farm körüli munkákban. Az orvos szerint a gyereknek nagy szerencséje is volt, hogy időben megtalálták, mert

ha még néhány napot töltött volna az erdőben egyedül, valószínűleg nem ugyanez lett volna a történet kimenetele.