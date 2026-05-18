Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

2026. május 18., 17:432026. május 18., 17:43

A nagyszebeni gyermekkórház orvosa, Camelia Grigore szerint a gyermeknek nem esett baja, jól van, a vizsgálati eredményei jók, így hétfőn kiutalták.

Az orvos korábban azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy a közel kétnapos keresés után megtalált kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

Túl kicsi ahhoz, hogy felfogja, mi történik vele, ezért nem rettegett attól, hogy medve vagy farkas támadhat rá. Egy odúban húzta meg magát és ott maradt

– magyarázta. Hozzátette, azért gondolja úgy, hogy a kisfiú egy szél- és esővédett menedéket talált, mert nem átfagyva került elő, tehát nem a szélnek kitéve töltötte az éjszakát.

Grigore szerint a fiúcskának előnyére vált az is, hogy családja vidéki gazdaságában sok időt töltött a szabadban, és segített a farm körüli munkákban.

Az orvos szerint a gyereknek nagy szerencséje is volt, hogy időben megtalálták, mert

ha még néhány napot töltött volna az erdőben egyedül, valószínűleg nem ugyanez lett volna a történet kimenetele.

Az ötéves kisfiú múlt hétfő délután tűnt el Oltalsósebesről, és szerda kora délután találták meg a Légirendészeti Főfelügyelőség helikopterének segítségével a település külterületén, megközelítőleg két kilométerre onnan, ahol eltűnt.

Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos
A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

2026. május 18., hétfő

Csaknem megtízszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma idén Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

