Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Dobos László 2026. május 18., 11:212026. május 18., 11:21

Alapítása után négyszáz évvel ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat a gyimesbükki Rákóczi-vár. A történelmi Magyarország egykori keleti határőrizeti pontjának újjáépítése hosszú évek kitartó munkájának, közösségi összefogásának és adománygyűjtésének eredménye. A várat ünnepélyes keretek között május 22-én, pénteken délelőtt 11 órától avatják fel. Hosszú restaurálási folyamat volt A gyimesi vár újjáépítésének gondolata még 2008-ban fogalmazódott meg, amikor befejeződött az egykori Magyarország legkeletibb határán álló 30-as számú vasúti őrház felújítása. Az elképzelést hosszú előkészítő munka követte: Hirdetés

megkezdődött a gyűjtés, a tervezés, a régészeti feltárás és az engedélyeztetés.

Kiemelkedő szerepet vállalt az ötletgazda Deáky András vezette Gyimesbükkért Alapítvány, amely közel húsz éven át szervezte az adománygyűjtéseket és árusította a téglajegyeket. A rekonstrukció szakmai alapját a gyimesbükki Biró Gábor mérnök kutatásai, valamint a bécsi levéltárból előkerült korabeli dokumentumok és felmérési rajzok jelentették. Ezek alapján készítette el az első terveket Esztány Győző műépítész.

A hiteles helyreállítás kulcsfontosságú forrásai az Osztrák Állami Levéltárban őrzött 1854-es és 1876-os felmérési rajzok voltak.

Az első építési engedélyt 2016-ban kapta meg Gyimesbükk község, ám az akkori közbeszerzési eljárás eredménytelennek bizonyult. A projekt 2020 után kapott új lendületet, amikor Olteán Péter lett Gyimesbükk polgármestere.

Két évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok Fotó: Pinti Attila

Az önkormányzat ismét kiemelt célként fogalmazta meg a vár újjáépítését, azzal a szándékkal, hogy

a Rákóczi-vár a Gyimes-völgye, illetve Székelyföld egyik meghatározó turisztikai látványosságává váljon.

A teljes dokumentáció újbóli összeállítása több mint két és fél évet vett igénybe. Végül az Országos Beruházási Társaság (Compania Națională de Investiții) közel 5,7 millió lejt biztosított a munkálatokra, míg a gyimesbükki önkormányzat önrésze megközelítette a 885 ezer lejt.

Fotó: Pinti Attila

A műemléki helyreállítás 2025 őszére fejeződött be, az élményalapú történeti kiállítás idén tavasszal készült el.

A vár hivatalosan 2026. május 22-én nyitja meg kapuit, Kovács Gergely érsek ünnepi áldásával.

Nagyszerű élményben lehet részünk A beruházás részeként megerősítették és konzerválták a megmaradt falakat, újjáépítették a vár szerkezetét, valamint új lépcsőrendszert alakítottak ki a biztonságos megközelítés érdekében.

A történelmi hitelesség megőrzésére különös figyelmet fordítottak.

Helyi köveket és speciális habarcsot használtak, a tetőszerkezet és a belső szintek pedig hagyományos fagerendás kialakítást kaptak. A vár nyugati oldalán panorámás kilátóteraszt alakítottak ki, ahonnan különleges látvány nyílik a Gyimesi-szorosra és a Tatros-folyó völgyére. A kivitelezési munkálatokat a jászvásári Prima Construct végezte a műemlékvédelmi előírások teljes körű betartásával.

A gyimesbükki Rákóczi-vár 2026 májusában Fotó: Pinti Attila

A fejlesztések nem álltak meg a várfalaknál. Lent, a 12A jelzésű országút mellett a helyi önkormányzat korszerűsítette a parkolókat, és két új tájházat is felállított. Az egyikben szuvenírbolt működik, a másik információs központként szolgálja a turistákat és zarándokokat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli, utalva arra, hogy az erőd Bethlen Gábor fejedelemsége idején épült. Interaktív történelmi utazás A vár falai között kialakított történeti kiállítás az 1626-os alapítástól egészen a 2026-os újjászületésig vezeti végig a látogatót a gyimesi erőd történetén. A tárlat tervezésekor kiemelt szempont volt az élményszerűség és az interaktivitás. A modern digitális technológiák segítségével

a különböző történelmi korszakok látványos és befogadható módon elevenednek meg.

A háttérvilágító panelek, a mozgóképes tartalmak és az interaktív installációk elsősorban a fiatalabb, Y és Z generáció számára teszik átélhetővé a történelmet.

Turisták ezrei látogatnak minden évben az ezeréves határhoz Fotó: Pinti Attila

A kiállítás nemcsak a stratégiai jelentőségű határvédelem világába enged betekintést, hanem a régészeti leleteken keresztül a katonák hétköznapjait is bemutatja. Ágyúgolyók, katonai kulacsok, pipatöredékek, kerámiák és korabeli használati tárgyak idézik meg a 17–20. századi katonai jelenlét emlékeit.

Kiemelt eleme a tárlatnak a vártörténeti rövid film, amely az 1626-os alapítástól a modern kori újjászületésig kalauzolja végig a nézőt.

Az L alakú vetítési technológia archív felvételeket, történelmi térképeket és metszeteket ötvöz modern légi felvételekkel és digitális 3D-animációkkal. Különleges élményt kínál a Nyomozás a Gyimesi-szorosban elnevezésű interaktív játék is: a látogatóknak UV-lámpák segítségével kell felfedezniük egy 1735-ből származó történelmi rajzon elrejtett betűket, amelyek végül egy titkos szóvá állnak össze.

A képernyős installációk között archív filmfelvételek is helyet kaptak.

Az egyik 1940 októberében készült, és mozgóképen mutatja be a gyimesi vár romjait és környezetét a magyar–román határ térségében. Egy másik kisfilm vitéz Sebő Ödön és a gyimesi szoros 1944-es védelmének történetét dolgozza fel, amikor néhány száz magyar határvadász három héten át tartóztatta fel a szovjet túlerőt.

A Rákóczi-vár madártávlatból Fotó: Pinti Attila

A tárlat külön blokkban mutatja be az iktári Bethlen és a felsővadászi Rákóczi fejedelmi családok címereit, valamint azokat a történelmi térképeket és metszeteket, amelyek végigkísérik a látogatót a vár négyszáz éves történelmén. A legfiatalabb látogatók számára külön gyereksarkot alakítottak ki, ahol animációs kisfilmek elevenítik meg a Gyimes-völgy legendáit.

A látogatói élményt a várkorcsma, a panorámás terasz és a modern információs központ teszi teljessé.

Elkészült a Bethlen–Rákóczi-vár háromnyelvű – magyar, román és angol – honlapja is, amely a látogatók számára részletes történelmi és turisztikai információkat kínál.