Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

A Rákóczi-vár madártávlatból • Fotó: Pinti Attila

A Rákóczi-vár madártávlatból

Fotó: Pinti Attila

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Dobos László

2026. május 18., 11:212026. május 18., 11:21

Alapítása után négyszáz évvel ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat a gyimesbükki Rákóczi-vár. A történelmi Magyarország egykori keleti határőrizeti pontjának újjáépítése hosszú évek kitartó munkájának, közösségi összefogásának és adománygyűjtésének eredménye. A várat ünnepélyes keretek között május 22-én, pénteken délelőtt 11 órától avatják fel.

Hosszú restaurálási folyamat volt

A gyimesi vár újjáépítésének gondolata még 2008-ban fogalmazódott meg, amikor befejeződött az egykori Magyarország legkeletibb határán álló 30-as számú vasúti őrház felújítása. Az elképzelést hosszú előkészítő munka követte:

megkezdődött a gyűjtés, a tervezés, a régészeti feltárás és az engedélyeztetés.

Kiemelkedő szerepet vállalt az ötletgazda Deáky András vezette Gyimesbükkért Alapítvány, amely közel húsz éven át szervezte az adománygyűjtéseket és árusította a téglajegyeket. A rekonstrukció szakmai alapját a gyimesbükki Biró Gábor mérnök kutatásai, valamint a bécsi levéltárból előkerült korabeli dokumentumok és felmérési rajzok jelentették. Ezek alapján készítette el az első terveket Esztány Győző műépítész.

A hiteles helyreállítás kulcsfontosságú forrásai az Osztrák Állami Levéltárban őrzött 1854-es és 1876-os felmérési rajzok voltak.

Az első építési engedélyt 2016-ban kapta meg Gyimesbükk község, ám az akkori közbeszerzési eljárás eredménytelennek bizonyult. A projekt 2020 után kapott új lendületet, amikor Olteán Péter lett Gyimesbükk polgármestere.

Két évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok • Fotó: Pinti Attila

Az önkormányzat ismét kiemelt célként fogalmazta meg a vár újjáépítését, azzal a szándékkal, hogy

a Rákóczi-vár a Gyimes-völgye, illetve Székelyföld egyik meghatározó turisztikai látványosságává váljon.

A teljes dokumentáció újbóli összeállítása több mint két és fél évet vett igénybe. Végül az Országos Beruházási Társaság (Compania Națională de Investiții) közel 5,7 millió lejt biztosított a munkálatokra, míg a gyimesbükki önkormányzat önrésze megközelítette a 885 ezer lejt.

A műemléki helyreállítás 2025 őszére fejeződött be, az élményalapú történeti kiállítás idén tavasszal készült el.

A vár hivatalosan 2026. május 22-én nyitja meg kapuit, Kovács Gergely érsek ünnepi áldásával.

Nagyszerű élményben lehet részünk

A beruházás részeként megerősítették és konzerválták a megmaradt falakat, újjáépítették a vár szerkezetét, valamint új lépcsőrendszert alakítottak ki a biztonságos megközelítés érdekében.

A történelmi hitelesség megőrzésére különös figyelmet fordítottak.

Helyi köveket és speciális habarcsot használtak, a tetőszerkezet és a belső szintek pedig hagyományos fagerendás kialakítást kaptak.

A vár nyugati oldalán panorámás kilátóteraszt alakítottak ki, ahonnan különleges látvány nyílik a Gyimesi-szorosra és a Tatros-folyó völgyére. A kivitelezési munkálatokat a jászvásári Prima Construct végezte a műemlékvédelmi előírások teljes körű betartásával.

A gyimesbükki Rákóczi-vár 2026 májusában

A fejlesztések nem álltak meg a várfalaknál. Lent, a 12A jelzésű országút mellett a helyi önkormányzat korszerűsítette a parkolókat, és két új tájházat is felállított. Az egyikben szuvenírbolt működik, a másik információs központként szolgálja a turistákat és zarándokokat.

A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli, utalva arra, hogy az erőd Bethlen Gábor fejedelemsége idején épült.

Interaktív történelmi utazás

A vár falai között kialakított történeti kiállítás az 1626-os alapítástól egészen a 2026-os újjászületésig vezeti végig a látogatót a gyimesi erőd történetén. A tárlat tervezésekor kiemelt szempont volt az élményszerűség és az interaktivitás. A modern digitális technológiák segítségével

a különböző történelmi korszakok látványos és befogadható módon elevenednek meg.

A háttérvilágító panelek, a mozgóképes tartalmak és az interaktív installációk elsősorban a fiatalabb, Y és Z generáció számára teszik átélhetővé a történelmet.

Turisták ezrei látogatnak minden évben az ezeréves határhoz • Fotó: Pinti Attila

A kiállítás nemcsak a stratégiai jelentőségű határvédelem világába enged betekintést, hanem a régészeti leleteken keresztül a katonák hétköznapjait is bemutatja. Ágyúgolyók, katonai kulacsok, pipatöredékek, kerámiák és korabeli használati tárgyak idézik meg a 17–20. századi katonai jelenlét emlékeit.

Kiemelt eleme a tárlatnak a vártörténeti rövid film, amely az 1626-os alapítástól a modern kori újjászületésig kalauzolja végig a nézőt.

Az L alakú vetítési technológia archív felvételeket, történelmi térképeket és metszeteket ötvöz modern légi felvételekkel és digitális 3D-animációkkal.

Különleges élményt kínál a Nyomozás a Gyimesi-szorosban elnevezésű interaktív játék is: a látogatóknak UV-lámpák segítségével kell felfedezniük egy 1735-ből származó történelmi rajzon elrejtett betűket, amelyek végül egy titkos szóvá állnak össze.

A képernyős installációk között archív filmfelvételek is helyet kaptak.

Az egyik 1940 októberében készült, és mozgóképen mutatja be a gyimesi vár romjait és környezetét a magyar–román határ térségében. Egy másik kisfilm vitéz Sebő Ödön és a gyimesi szoros 1944-es védelmének történetét dolgozza fel, amikor néhány száz magyar határvadász három héten át tartóztatta fel a szovjet túlerőt.

A Rákóczi-vár madártávlatból

A tárlat külön blokkban mutatja be az iktári Bethlen és a felsővadászi Rákóczi fejedelmi családok címereit, valamint azokat a történelmi térképeket és metszeteket, amelyek végigkísérik a látogatót a vár négyszáz éves történelmén. A legfiatalabb látogatók számára külön gyereksarkot alakítottak ki, ahol animációs kisfilmek elevenítik meg a Gyimes-völgy legendáit.

A látogatói élményt a várkorcsma, a panorámás terasz és a modern információs központ teszi teljessé.

Elkészült a Bethlen–Rákóczi-vár háromnyelvű – magyar, román és angol – honlapja is, amely a látogatók számára részletes történelmi és turisztikai információkat kínál.

Csíkszék Restaurálás Gyimesbükk Műemlék
2026. május 18., hétfő

Sorra veszi a pártokat az államfő, harangszó után jön az RMDSZ

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

