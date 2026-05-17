Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

• Fotó: Cadouri Personalizate Mureș/Facebook

Fotó: Cadouri Personalizate Mureș/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

Farkas Áron

2026. május 17., 19:182026. május 17., 19:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A május 15-én délután, Marosvásárhely egyik külvárosi negyedében készült felvételen látható, amint egy négysávos úton a rendőrautó az külső sávból indulva, a dupla záróvonalat átlépve fordul meg – számolt be a News.ro.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság képviselői nyilvánosan reagáltak az esetre, magyarázatuk szerint

a rendőrök egy éppen bejelentett bántalmazási ügy helyszínére igyekeztek.

„Az említett napon, pontosabban 2026. május 15-én, 17 óra körül a marosvásárhelyi rendőrség munkatársait egy bántalmazásról értesítették. Annak érdekében, hogy gyorsan eljussanak a megadott helyszínre, illetve pontosan azonosítsák az agresszió helyét, a rendőri egység végrehajtotta a nyilvánosságban megjelent felvételeken látható manővert. A rendőrök azonosították a bántalmazott személyt, egy 72 éves marosvásárhelyi férfi személyében, akinek az arcán erőszakra utaló nyomok voltak láthatók” – közölték vasárnap a Maros megyei rendőrség képviselői.

Hirdetés

A tájékoztatás szerint a testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárással egyidőben vizsgálják a rendőri egység beavatkozásának módját is, hogy minden körülményt tisztázzanak.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte
Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Emelt fővel távozik az FK Csíkszereda éléről Ilyés Róbert
Toroczkai László a magyar külügyminiszter közbenjárását kéri a nagyváradi premontrei rendház ügyében
Győzelemmel búcsúzott szurkolóitól és edzői stábjától az FK Csíkszereda (videóval)
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte
Székelyhon

Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte
Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Székelyhon

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Emelt fővel távozik az FK Csíkszereda éléről Ilyés Róbert
Székely Sport

Emelt fővel távozik az FK Csíkszereda éléről Ilyés Róbert
Toroczkai László a magyar külügyminiszter közbenjárását kéri a nagyváradi premontrei rendház ügyében
Krónika

Toroczkai László a magyar külügyminiszter közbenjárását kéri a nagyváradi premontrei rendház ügyében
Győzelemmel búcsúzott szurkolóitól és edzői stábjától az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Győzelemmel búcsúzott szurkolóitól és edzői stábjától az FK Csíkszereda (videóval)
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
2026. május 13., szerda

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
2026. május 13., szerda

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány
2026. május 13., szerda

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely
828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely
2026. május 13., szerda

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!