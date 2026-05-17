Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Fotó: Cadouri Personalizate Mureș/Facebook
Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.
A május 15-én délután, Marosvásárhely egyik külvárosi negyedében készült felvételen látható, amint egy négysávos úton a rendőrautó az külső sávból indulva, a dupla záróvonalat átlépve fordul meg – számolt be a News.ro.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság képviselői nyilvánosan reagáltak az esetre, magyarázatuk szerint
„Az említett napon, pontosabban 2026. május 15-én, 17 óra körül a marosvásárhelyi rendőrség munkatársait egy bántalmazásról értesítették. Annak érdekében, hogy gyorsan eljussanak a megadott helyszínre, illetve pontosan azonosítsák az agresszió helyét, a rendőri egység végrehajtotta a nyilvánosságban megjelent felvételeken látható manővert. A rendőrök azonosították a bántalmazott személyt, egy 72 éves marosvásárhelyi férfi személyében, akinek az arcán erőszakra utaló nyomok voltak láthatók” – közölték vasárnap a Maros megyei rendőrség képviselői.
A tájékoztatás szerint a testi sértés vagy egyéb erőszakos cselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárással egyidőben vizsgálják a rendőri egység beavatkozásának módját is, hogy minden körülményt tisztázzanak.
