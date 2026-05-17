Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.
A tárcavezető szerint a SAFE-hitelekből finanszírozott beruházások több mint 50 százaléka Romániában valósul meg. Azért nem nagyobb az arány, mert a védelmi ipar az elmúlt 35 évben nem fejlődött kellőképpen, így az ország a következő néhány évben képtelen az összes szükséges haditechnikai eszközt saját maga előállítani – magyarázta.
Darău elmondta, hogy a SAFE-hiteleket nemcsak haderőfejlesztésre, hanem a védelmi ipar újjáépítésére is felhasználják, egyebek mellett duális képzési programokra, szakképzettséget igénylő új munkahelyek létrehozására, munkavállalók képzésére, technológiai és licenctranszferre.
– idézi az ügyvivő tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a SAFE nem „összeszerelő országgá” teszi Romániát, hanem hosszabb távon más iparágakban is új munkahelyeket teremt és technológiai fejlesztéseket biztosít. Szerinte az állami vállalatok számára is komoly esélyt jelenthet a program, mert
Darău emlékeztetett arra is, hogy a SAFE-hitel jóval olcsóbb a szokásos piaci finanszírozásnál: kamata 3 százalék, miközben Románia jelenleg körülbelül 7 százalékos kamattal jut kölcsönhöz, emellett tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe. Románia 16,68 milliárd euróhoz juthat a SAFE program keretében, ami a második legnagyobb tagállami keret.
