Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

A tárcavezető szerint a SAFE-hitelekből finanszírozott beruházások több mint 50 százaléka Romániában valósul meg. Azért nem nagyobb az arány, mert a védelmi ipar az elmúlt 35 évben nem fejlődött kellőképpen, így az ország a következő néhány évben képtelen az összes szükséges haditechnikai eszközt saját maga előállítani – magyarázta.

Darău elmondta, hogy a SAFE-hiteleket nemcsak haderőfejlesztésre, hanem a védelmi ipar újjáépítésére is felhasználják, egyebek mellett duális képzési programokra, szakképzettséget igénylő új munkahelyek létrehozására, munkavállalók képzésére, technológiai és licenctranszferre.