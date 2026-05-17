Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

Fotó: Irineu Darău/Facebook

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

2026. május 17., 18:49

A tárcavezető szerint a SAFE-hitelekből finanszírozott beruházások több mint 50 százaléka Romániában valósul meg. Azért nem nagyobb az arány, mert a védelmi ipar az elmúlt 35 évben nem fejlődött kellőképpen, így az ország a következő néhány évben képtelen az összes szükséges haditechnikai eszközt saját maga előállítani – magyarázta.

Darău elmondta, hogy a SAFE-hiteleket nemcsak haderőfejlesztésre, hanem a védelmi ipar újjáépítésére is felhasználják, egyebek mellett duális képzési programokra, szakképzettséget igénylő új munkahelyek létrehozására, munkavállalók képzésére, technológiai és licenctranszferre.

A cél 2030-ra újraiparosítani a védelmi ágazatot

– idézi az ügyvivő tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a SAFE nem „összeszerelő országgá” teszi Romániát, hanem hosszabb távon más iparágakban is új munkahelyeket teremt és technológiai fejlesztéseket biztosít. Szerinte az állami vállalatok számára is komoly esélyt jelenthet a program, mert

egyes cégeket megmenthet a csődtől, másokat pedig korszerűsíthet.

Darău emlékeztetett arra is, hogy a SAFE-hitel jóval olcsóbb a szokásos piaci finanszírozásnál: kamata 3 százalék, miközben Románia jelenleg körülbelül 7 százalékos kamattal jut kölcsönhöz, emellett tízéves türelmi idővel és 45 éves törlesztési idővel vehető igénybe. Románia 16,68 milliárd euróhoz juthat a SAFE program keretében, ami a második legnagyobb tagállami keret.

A rovat további cikkei

2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

Közvitára bocsátotta a közlekedési minisztérium a július 1-jétől érvényes járműkategóriánkénti úthasználati díjat (rovinieta) szabályozó rendelettervezetet. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi.

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

