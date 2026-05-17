Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

• Fotó: Alexandra Căpitănescu/Facebook

Fotó: Alexandra Căpitănescu/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE nyomán az Agerpres.

Székelyhon

2026. május 17., 09:082026. május 17., 09:08

2026. május 17., 10:422026. május 17., 10:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 27 éves énekesnő 516 ponttal győzött, megelőzve az izraeli Noam Bettant, aki 343 pontot szerzett a verseny 70. kiadásának bécsi döntőjében.

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu a harmadik helyen végzett 296 ponttal.

Az Eurovízió hagyományainak megfelelően a jövő évi versenyt Bulgáriában rendezik meg.

Hirdetés

Belföld Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Székelyhon

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Székelyhon

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Krónika

Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Székely Sport

Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

A közlekedési minisztérium közvitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a július 1-jétől alkalmazandó úthasználati díj (rovinieta) jóváhagyásáról, amely az EURO kibocsátási normától is függ majd.

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt
2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből
2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!