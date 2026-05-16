Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 145 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 48 kilométerre volt Focșani-tól, 57 kilométerre Buzăutól, 66 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 74 kilométerre Brassótól.

Május elejétől 12 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,5 között váltakozott.

Hirdetés

Az idei év eddigi legnagyobb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – idézi fel az Agerpres.