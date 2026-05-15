Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Fotó: Orbán Orsolya

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

Székelyhon

2026. május 15., 18:392026. május 15., 18:39

Ha nem sikerül olyan megoldást találni, amelynek eredményeként többségi kormányt lehetne alakítani, vagy a legrosszabb esetben egy kisebbségi kormányt, amelynek azonban átlátható támogatottsága lenne a parlamentben a Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) támogatása nélkül, akkor

fennáll annak a lehetősége, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonul

– jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint azonban nem ez az elsődleges opció.

Az elsődleges opció a korábbi kormánykoalíció újraalakítása

– hangsúlyozta. Kelemen cáfolta ugyanakkor, hogy az RMDSZ egy technokrata kormányfő által vezetett, PSD-s és RMDSZ-es miniszterekből álló kormányban látná a megoldást.

„Ilyen lehetőség nem létezik. Csak egy lehetőség merül fel bennünk, ezt szeretnénk elérni: a koalíció újjáalakítását. A PSD–RMDSZ-kormány kisebbségi kormány lenne. Mint tudják, a PNL nem támogatna egy ilyen kormányt, ami azt jelenti, hogy az AUR-hoz és a többi párthoz kell fordulni, és mi ezt nem tartjuk megvalósíthatónak” – idézi az Agerpres hírügynökség az RMDSZ elnökét.

A rovat további cikkei

2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

2026. május 15., péntek

Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. május 15., péntek

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

2026. május 15., péntek

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

2026. május 15., péntek

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

2026. május 15., péntek

