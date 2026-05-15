Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Nem lesz egyszerű a következő tanév a székelyudvarhelyi iskolahálózatban, vetítette előre Szakács-Paál István

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

Széchely István 2026. május 15., 15:382026. május 15., 15:38 2026. május 15., 17:182026. május 15., 17:18

Válságstratégiával készül Székelyudvarhely az ősztől kezdődő 2026-2027-es tanévre – mondta el Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere azon a pénteki sajtótájékoztatón, amelyen

az Orbán Balázs Általános Iskola épületével kapcsolatban felmerült biztonsági problémák kerültek terítékre.

Fotó: Olti Angyalka

„Az iskola egy energetikai felújításra nyert pályázatot, és a munkálatok jól haladtak, az energetikai felújítást célzó projekt befejeződött, az utolsó méterek vannak még hátra. Ám időközben, a kivitelezés során az ellenmérnök jelezte, hogy

felmerülnek gyanúk, hogy az épület nem feltétlenül biztonságos.

Éppen ezért úgy döntött a városvezetés, hogy egy statikai szakvéleményt fog kérni, amiben azt kérik, hogy mérjék fel az épület állapotát, és mondják meg azt, hogy folytathatók-e, befejeződhetnek-e a munkálatok. Felmerült ugyanis az a kérdés, hogy a szerkezet mekkora terhelést bírhat meg, hogy annyit megbírhat-e, amennyi elő van irányozva a tervben.

A gyerekek biztonsága az első a városvezetés szempontjából mindig és minden körülmények között – nem kell mondanom, hogy itt Székelyudvarhelyen, ahol történt már egy tragédia, mennyire kardinális kérdés ez”

– fogalmazott a polgármester.

Azt is bejelentette, hogy szándékukban áll az ügy felelőseit beazonosítani és bíróság elé vinni, ugyanis

a szakértői felmérés előjelentése egyértelműen kimondja, hogy statikai problémák vannak az épületben, így ott a következő tanévben biztosan nem kezdődhet el az oktatás.

Ez a probléma már a pályázás előtt fennállt, és a véleménye az, hogy hibák sorozata vezetett a jelenlegi helyzethez: ezt a sorozatot kell feltárni kronológiailag és minden egyes hibánál megnevezni a felelősöket – mondta a városvezető.

Számos kérdésre a szakértői vizsgálat végleges eredménye ad majd választ, ez várhatóan egy-két héten belül készül el.

Mivel a város oktatási hálózatában több más probléma is van – például be van zárva az Eötvös József Szakközépiskola szintén épületbiztonsági problémák miatt –, Szakács-Paál István az RMDSZ oktatási munkacsoportját arra kérte,

készítsen válságstratégiát arra vonatkozóan, hogy miként lehet menedzselni a város oktatási hálózatát a következő tanévben.

A város főépítészétől pedig azt kérte, nézzék át az építkezési engedélyt, hogy kiderüljön, menet közben keletkeztek-e hibák az általános iskolában. Hirdetés Drasztikus változásokra kell számítani az oktatási hálózatot illetően, több más tanintézmény is megérzi majd ezt a problémát.

Nem szeretnénk délutáni oktatásba kényszeríteni az iskola diákjait, de szétszórva elhelyezni sem, mint idén, ugyanis nagyon sok panaszt kaptak a szülőktől.

Olyan megoldást szeretnének találni, hogy esetleg csak gyalogostávolságra legyenek a Tábor-negyedtől, mondta kérdésünkre a polgármester.

„Azt gondolom, hogy válsághelyzet van, ennek megfelelően azt várom el minden intézményvezetőtől, hogy ehhez alkalmazkodjanak, segítsék a munkánkat abban, hogy minél gördülékenyebben tudjon menni a jövő tanévben is az oktatás” – fogalmazott a helyzet megoldását illetően a polgármester.