Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Nem lesz egyszerű a következő tanév a székelyudvarhelyi iskolahálózatban, vetítette előre Szakács-Paál István

Nem lesz egyszerű a következő tanév a székelyudvarhelyi iskolahálózatban, vetítette előre Szakács-Paál István

Fotó: Olti Angyalka

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

Széchely István

2026. május 15., 15:382026. május 15., 15:38

2026. május 15., 17:182026. május 15., 17:18

Válságstratégiával készül Székelyudvarhely az ősztől kezdődő 2026-2027-es tanévre – mondta el Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere azon a pénteki sajtótájékoztatón, amelyen

az Orbán Balázs Általános Iskola épületével kapcsolatban felmerült biztonsági problémák kerültek terítékre.

„Az iskola egy energetikai felújításra nyert pályázatot, és a munkálatok jól haladtak, az energetikai felújítást célzó projekt befejeződött, az utolsó méterek vannak még hátra. Ám időközben, a kivitelezés során az ellenmérnök jelezte, hogy

Idézet
felmerülnek gyanúk, hogy az épület nem feltétlenül biztonságos.

Éppen ezért úgy döntött a városvezetés, hogy egy statikai szakvéleményt fog kérni, amiben azt kérik, hogy mérjék fel az épület állapotát, és mondják meg azt, hogy folytathatók-e, befejeződhetnek-e a munkálatok. Felmerült ugyanis az a kérdés, hogy a szerkezet mekkora terhelést bírhat meg, hogy annyit megbírhat-e, amennyi elő van irányozva a tervben.

Idézet
A gyerekek biztonsága az első a városvezetés szempontjából mindig és minden körülmények között – nem kell mondanom, hogy itt Székelyudvarhelyen, ahol történt már egy tragédia, mennyire kardinális kérdés ez”

– fogalmazott a polgármester.

Azt is bejelentette, hogy szándékukban áll az ügy felelőseit beazonosítani és bíróság elé vinni, ugyanis

a szakértői felmérés előjelentése egyértelműen kimondja, hogy statikai problémák vannak az épületben, így ott a következő tanévben biztosan nem kezdődhet el az oktatás.

Ez a probléma már a pályázás előtt fennállt, és a véleménye az, hogy hibák sorozata vezetett a jelenlegi helyzethez: ezt a sorozatot kell feltárni kronológiailag és minden egyes hibánál megnevezni a felelősöket – mondta a városvezető.

Számos kérdésre a szakértői vizsgálat végleges eredménye ad majd választ, ez várhatóan egy-két héten belül készül el.

Mivel a város oktatási hálózatában több más probléma is van – például be van zárva az Eötvös József Szakközépiskola szintén épületbiztonsági problémák miatt –, Szakács-Paál István az RMDSZ oktatási munkacsoportját arra kérte,

készítsen válságstratégiát arra vonatkozóan, hogy miként lehet menedzselni a város oktatási hálózatát a következő tanévben.

A város főépítészétől pedig azt kérte, nézzék át az építkezési engedélyt, hogy kiderüljön, menet közben keletkeztek-e hibák az általános iskolában.

Drasztikus változásokra kell számítani az oktatási hálózatot illetően, több más tanintézmény is megérzi majd ezt a problémát.

Nem szeretnénk délutáni oktatásba kényszeríteni az iskola diákjait, de szétszórva elhelyezni sem, mint idén, ugyanis nagyon sok panaszt kaptak a szülőktől.

Olyan megoldást szeretnének találni, hogy esetleg csak gyalogostávolságra legyenek a Tábor-negyedtől, mondta kérdésünkre a polgármester.

„Azt gondolom, hogy válsághelyzet van, ennek megfelelően azt várom el minden intézményvezetőtől, hogy ehhez alkalmazkodjanak, segítsék a munkánkat abban, hogy minél gördülékenyebben tudjon menni a jövő tanévben is az oktatás” – fogalmazott a helyzet megoldását illetően a polgármester.

A pályázás előtt készült problémás szakértői vélemény szerzője – aki időközben elhunyt – egyszersmind az iskola szomszédságában álló Csillagvár napköziről készült előtanulmány szerzője is. Kérdésünkre, hogy ott felmerülhetnek-e hasonló biztonsági problémák, a polgármester azt válaszolta, ott már „behúzták a vészfékeket” és egy új szakértői véleményt kérnek, mielőtt versenytárgyalást írnak ki a felújításra, hogy biztosan kiderüljön, fel lehet-e újítani azt. Az időközben elhunyt szakértő cége volt egyébként a város összes, épületeket érintő PNRR-pályázatos beruházásánál a szakértői előtanulmányt készítő vállalkozás. Ezen beruházások esetében a megbízást nem közbeszerzési eljáráson nyerik el, hanem közvetlen megbízást kapnak, így került bele a cég a székelyudvarhelyi projektekbe is, de ennél többet a városvezetésnél sem tudnak a megbízások hátteréről.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
2 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.

