Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Nem lesz egyszerű a következő tanév a székelyudvarhelyi iskolahálózatban, vetítette előre Szakács-Paál István
Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.
2026. május 15., 15:38
Válságstratégiával készül Székelyudvarhely az ősztől kezdődő 2026-2027-es tanévre – mondta el Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere azon a pénteki sajtótájékoztatón, amelyen
„Az iskola egy energetikai felújításra nyert pályázatot, és a munkálatok jól haladtak, az energetikai felújítást célzó projekt befejeződött, az utolsó méterek vannak még hátra. Ám időközben, a kivitelezés során az ellenmérnök jelezte, hogy
Éppen ezért úgy döntött a városvezetés, hogy egy statikai szakvéleményt fog kérni, amiben azt kérik, hogy mérjék fel az épület állapotát, és mondják meg azt, hogy folytathatók-e, befejeződhetnek-e a munkálatok. Felmerült ugyanis az a kérdés, hogy a szerkezet mekkora terhelést bírhat meg, hogy annyit megbírhat-e, amennyi elő van irányozva a tervben.
– fogalmazott a polgármester.
Azt is bejelentette, hogy szándékukban áll az ügy felelőseit beazonosítani és bíróság elé vinni, ugyanis
Ez a probléma már a pályázás előtt fennállt, és a véleménye az, hogy hibák sorozata vezetett a jelenlegi helyzethez: ezt a sorozatot kell feltárni kronológiailag és minden egyes hibánál megnevezni a felelősöket – mondta a városvezető.
Mivel a város oktatási hálózatában több más probléma is van – például be van zárva az Eötvös József Szakközépiskola szintén épületbiztonsági problémák miatt –, Szakács-Paál István az RMDSZ oktatási munkacsoportját arra kérte,
A város főépítészétől pedig azt kérte, nézzék át az építkezési engedélyt, hogy kiderüljön, menet közben keletkeztek-e hibák az általános iskolában.
Drasztikus változásokra kell számítani az oktatási hálózatot illetően, több más tanintézmény is megérzi majd ezt a problémát.
Olyan megoldást szeretnének találni, hogy esetleg csak gyalogostávolságra legyenek a Tábor-negyedtől, mondta kérdésünkre a polgármester.
„Azt gondolom, hogy válsághelyzet van, ennek megfelelően azt várom el minden intézményvezetőtől, hogy ehhez alkalmazkodjanak, segítsék a munkánkat abban, hogy minél gördülékenyebben tudjon menni a jövő tanévben is az oktatás” – fogalmazott a helyzet megoldását illetően a polgármester.
A pályázás előtt készült problémás szakértői vélemény szerzője – aki időközben elhunyt – egyszersmind az iskola szomszédságában álló Csillagvár napköziről készült előtanulmány szerzője is. Kérdésünkre, hogy ott felmerülhetnek-e hasonló biztonsági problémák, a polgármester azt válaszolta, ott már „behúzták a vészfékeket” és egy új szakértői véleményt kérnek, mielőtt versenytárgyalást írnak ki a felújításra, hogy biztosan kiderüljön, fel lehet-e újítani azt. Az időközben elhunyt szakértő cége volt egyébként a város összes, épületeket érintő PNRR-pályázatos beruházásánál a szakértői előtanulmányt készítő vállalkozás. Ezen beruházások esetében a megbízást nem közbeszerzési eljáráson nyerik el, hanem közvetlen megbízást kapnak, így került bele a cég a székelyudvarhelyi projektekbe is, de ennél többet a városvezetésnél sem tudnak a megbízások hátteréről.
