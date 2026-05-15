Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Mint írja, a Hunyadi János, a Decemberi forradalom utcákban, illetve a Mihai Eminescu és a Vörösmarty Mihály utca kereszteződésében a víznyelők és az aknák szintre emelése történik, és ezeken a helyszíneken előkészítik a hétfői aszfaltozást.

A beavatkozások ideje alatt rövid idejű forgalomkorlátozásokkal kell számolniuk az autósoknak.

