Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Fotó: Dénes Botond

Fotó: Dénes Botond

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Kocsis Károly

2026. május 15., 15:102026. május 15., 15:10

Kézdivásárhelyen 2023 óta évente csak egy ilyen elismerés átadására van lehetőség, az arra érdemesültnek legalább 70 évesnek kell lennie, fiatalabbnak nem ítélhető oda. Idén március 16-ig lehetett javaslatokat tenni a 2026. évi Pro Urbe díjjal kitüntetendő személyre vonatkozólag.

Határidőig a városházán két jelölést iktattak: Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatóját Finna István igazgató és Madarász Éva aligazgató, valamint több tucat pedagógus javasolta.

Szőcs-Kölcze Ervin Lajos testnevelőtanárt, a kézdivásárhelyi cselgáncscsapat megalapítóját, a szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola nyugalmazott igazgatóját pedig Veres László, Kovács Ernő, Görög András, id. Kémenes József, ifj. Kémenes József, Kémenes Julianna, Croitoru Ida Ildikó, Rendy Gabriella, Orbán Attila Ottó, Páll Zoltán, Dobos László és Voloncs Mária Terézia.

Bokor Tibor polgármester és Gábor Rezső igazgató a líceum felújítását célzó beruházás újraindításának bejelentésekor

Több mint 10 ezer diák került ki a keze alól

Kézdivásárhely önkormányzatának május 15-i, pénteki ülésén hozott döntése értelmében

a június végén esedékes városnapok alkalmával Gábor Rezső veheti át a Pro Urbe díjat.

A kitüntetés várományosa 1954. február 15-én született Sepsibükszádon, ahol elemi tanulmányait is végezte. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban letett érettségi után a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem matematika karán szerzett tanári oklevelet, majd 1980-ban a kézdivásárhelyi 2-es Számú Ipari Líceumba kapott kinevezést.

Itt 1987–1988 között aligazgatóként tevékenykedett, 1990-től nyugdíjazásig, azaz 2019-től igazgatóként vezette az intézményt, amely az ő „idején” vette fel az ágyúöntő Gábor Áron nevét.

„Több mint négy évtizedes pedagógiai pályafutása – amelyből 41–42 évet matematika szakos tanárként, 29 évet pedig iskolaigazgatóként töltött – nem csupán szakmai teljesítmény, hanem példaértékű életút is. Munkássága alatt városunk és a környék mintegy 10 500 diákja részesült tudásából, útmutatójából és emberségéből” – áll a javaslattevők indoklásában.

... és a munkálatok befejezésekor, 2016-ban

Az 1990-es évek végén a Gábor Áron Szakképző Líceumban indult a megyében elsőként készruhaipari- és informatikai posztliceális képzés, amiben Gábor Rezső meghatározó szerepet játszott.

2000-ben az intézmény a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem kihelyezett tagozatának is helyet adott, regionális szinten közelebb hozva és elérhetővé téve a felsőoktatási képzést. A Katrosában táborozóhelyet építettek és erdei iskolát hoztak létre, Médiainfo néven nemzetközi szintű felhasználói vetélkedőt indítottak útnak.

Nem csupán irányított

Igazgatóként, önkormányzati képviselőként

oroszlánrészt vállalt a szaklíceum 2007-ben elkezdett és 2016-ban befejezett felújításában, korszerűsítésében, amely egyben szemléletváltást is eredményezett a jövőorientált műszaki képzés tekintetében.

A kampusz-program keretében indult beruházás 2009-ben pénzhiány miatt leállt ugyan, de 2014-ben az önkormányzatnak sikerült több mint 18 millió lejnyi támogatást szereznie a Regionális Operatív Program keretében.

A tanintézmény Gábor Rezső igazgatósága alatt vált korszerű, vonzó szakképző líceummá. Rászolgált a Pro Urbe díjra

A közel 200 férőhelyesre bővített bentlakást és az iskolát aulával kötötték össze, amelyben egy 350 fő befogadására alkalmas amfiteátrum kapott helyet, tanári szobákat alakítottak ki, de megújult az étkezde is, fölötte hatalmas konferencia- és rendezvényteremmel, továbbá nyolc labor, valamint két kabinet kapott új köntöst.

„Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt.

Hitte és vallotta, hogy nem lehet ilyen magas szinten intézményt vezetni, ha nincs egy kiváló ügyviteli csapat és tanári közösség, amelynek a célja és víziója közös: maradandót alkotni, és ezt hátrahagyni az utókornak”

– írják méltatói.

A céhes városban eddig Kalith Attila atlétikaedző (1997), özv. Vikol Kálmánné Poller Erzsébet pedagógus (1998), Incze László történész, múzeumvezető (1998), dr. Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező (2018), dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos (2019), Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Főgimnázium volt igazgatója (2019), Vetró András szobrászművész (2019), dr. Biró Gábor ideggyógyász főorvos (2021), dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos (2022), dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos (2022), Józsa Irén pedagógus (2022), Baka Mátyás nyugalmazott tanár és iskolaigazgató (2023), Borcsa János publicista, irodalomkritikus, könyvkiadó (2024) és Mucsi Mihály kertészmérnök (2025) részesült Pro Urbe díjban.

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.

Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő

Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.

Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.

