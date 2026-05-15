Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Kocsis Károly 2026. május 15., 15:102026. május 15., 15:10

Kézdivásárhelyen 2023 óta évente csak egy ilyen elismerés átadására van lehetőség, az arra érdemesültnek legalább 70 évesnek kell lennie, fiatalabbnak nem ítélhető oda. Idén március 16-ig lehetett javaslatokat tenni a 2026. évi Pro Urbe díjjal kitüntetendő személyre vonatkozólag. Hirdetés Határidőig a városházán két jelölést iktattak: Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatóját Finna István igazgató és Madarász Éva aligazgató, valamint több tucat pedagógus javasolta. Szőcs-Kölcze Ervin Lajos testnevelőtanárt, a kézdivásárhelyi cselgáncscsapat megalapítóját, a szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola nyugalmazott igazgatóját pedig Veres László, Kovács Ernő, Görög András, id. Kémenes József, ifj. Kémenes József, Kémenes Julianna, Croitoru Ida Ildikó, Rendy Gabriella, Orbán Attila Ottó, Páll Zoltán, Dobos László és Voloncs Mária Terézia.

Bokor Tibor polgármester és Gábor Rezső igazgató a líceum felújítását célzó beruházás újraindításának bejelentésekor Fotó: Tofán Levente

Több mint 10 ezer diák került ki a keze alól Kézdivásárhely önkormányzatának május 15-i, pénteki ülésén hozott döntése értelmében

a június végén esedékes városnapok alkalmával Gábor Rezső veheti át a Pro Urbe díjat.

A kitüntetés várományosa 1954. február 15-én született Sepsibükszádon, ahol elemi tanulmányait is végezte. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban letett érettségi után a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem matematika karán szerzett tanári oklevelet, majd 1980-ban a kézdivásárhelyi 2-es Számú Ipari Líceumba kapott kinevezést.

Itt 1987–1988 között aligazgatóként tevékenykedett, 1990-től nyugdíjazásig, azaz 2019-től igazgatóként vezette az intézményt, amely az ő „idején” vette fel az ágyúöntő Gábor Áron nevét.

„Több mint négy évtizedes pedagógiai pályafutása – amelyből 41–42 évet matematika szakos tanárként, 29 évet pedig iskolaigazgatóként töltött – nem csupán szakmai teljesítmény, hanem példaértékű életút is. Munkássága alatt városunk és a környék mintegy 10 500 diákja részesült tudásából, útmutatójából és emberségéből” – áll a javaslattevők indoklásában.

... és a munkálatok befejezésekor, 2016-ban Fotó: Tofán Levente

Az 1990-es évek végén a Gábor Áron Szakképző Líceumban indult a megyében elsőként készruhaipari- és informatikai posztliceális képzés, amiben Gábor Rezső meghatározó szerepet játszott. 2000-ben az intézmény a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem kihelyezett tagozatának is helyet adott, regionális szinten közelebb hozva és elérhetővé téve a felsőoktatási képzést. A Katrosában táborozóhelyet építettek és erdei iskolát hoztak létre, Médiainfo néven nemzetközi szintű felhasználói vetélkedőt indítottak útnak. Nem csupán irányított Igazgatóként, önkormányzati képviselőként

oroszlánrészt vállalt a szaklíceum 2007-ben elkezdett és 2016-ban befejezett felújításában, korszerűsítésében, amely egyben szemléletváltást is eredményezett a jövőorientált műszaki képzés tekintetében.

A kampusz-program keretében indult beruházás 2009-ben pénzhiány miatt leállt ugyan, de 2014-ben az önkormányzatnak sikerült több mint 18 millió lejnyi támogatást szereznie a Regionális Operatív Program keretében.

A tanintézmény Gábor Rezső igazgatósága alatt vált korszerű, vonzó szakképző líceummá. Rászolgált a Pro Urbe díjra Fotó: Kocsis Károly

A közel 200 férőhelyesre bővített bentlakást és az iskolát aulával kötötték össze, amelyben egy 350 fő befogadására alkalmas amfiteátrum kapott helyet, tanári szobákat alakítottak ki, de megújult az étkezde is, fölötte hatalmas konferencia- és rendezvényteremmel, továbbá nyolc labor, valamint két kabinet kapott új köntöst. „Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt.

Hitte és vallotta, hogy nem lehet ilyen magas szinten intézményt vezetni, ha nincs egy kiváló ügyviteli csapat és tanári közösség, amelynek a célja és víziója közös: maradandót alkotni, és ezt hátrahagyni az utókornak”

– írják méltatói.