Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.
Kézdivásárhelyen 2023 óta évente csak egy ilyen elismerés átadására van lehetőség, az arra érdemesültnek legalább 70 évesnek kell lennie, fiatalabbnak nem ítélhető oda. Idén március 16-ig lehetett javaslatokat tenni a 2026. évi Pro Urbe díjjal kitüntetendő személyre vonatkozólag.
Határidőig a városházán két jelölést iktattak: Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatóját Finna István igazgató és Madarász Éva aligazgató, valamint több tucat pedagógus javasolta.
Szőcs-Kölcze Ervin Lajos testnevelőtanárt, a kézdivásárhelyi cselgáncscsapat megalapítóját, a szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola nyugalmazott igazgatóját pedig Veres László, Kovács Ernő, Görög András, id. Kémenes József, ifj. Kémenes József, Kémenes Julianna, Croitoru Ida Ildikó, Rendy Gabriella, Orbán Attila Ottó, Páll Zoltán, Dobos László és Voloncs Mária Terézia.
Bokor Tibor polgármester és Gábor Rezső igazgató a líceum felújítását célzó beruházás újraindításának bejelentésekor
Kézdivásárhely önkormányzatának május 15-i, pénteki ülésén hozott döntése értelmében
A kitüntetés várományosa 1954. február 15-én született Sepsibükszádon, ahol elemi tanulmányait is végezte. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban letett érettségi után a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem matematika karán szerzett tanári oklevelet, majd 1980-ban a kézdivásárhelyi 2-es Számú Ipari Líceumba kapott kinevezést.
„Több mint négy évtizedes pedagógiai pályafutása – amelyből 41–42 évet matematika szakos tanárként, 29 évet pedig iskolaigazgatóként töltött – nem csupán szakmai teljesítmény, hanem példaértékű életút is. Munkássága alatt városunk és a környék mintegy 10 500 diákja részesült tudásából, útmutatójából és emberségéből” – áll a javaslattevők indoklásában.
... és a munkálatok befejezésekor, 2016-ban
Az 1990-es évek végén a Gábor Áron Szakképző Líceumban indult a megyében elsőként készruhaipari- és informatikai posztliceális képzés, amiben Gábor Rezső meghatározó szerepet játszott.
2000-ben az intézmény a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem kihelyezett tagozatának is helyet adott, regionális szinten közelebb hozva és elérhetővé téve a felsőoktatási képzést. A Katrosában táborozóhelyet építettek és erdei iskolát hoztak létre, Médiainfo néven nemzetközi szintű felhasználói vetélkedőt indítottak útnak.
Igazgatóként, önkormányzati képviselőként
A kampusz-program keretében indult beruházás 2009-ben pénzhiány miatt leállt ugyan, de 2014-ben az önkormányzatnak sikerült több mint 18 millió lejnyi támogatást szereznie a Regionális Operatív Program keretében.
A tanintézmény Gábor Rezső igazgatósága alatt vált korszerű, vonzó szakképző líceummá. Rászolgált a Pro Urbe díjra
A közel 200 férőhelyesre bővített bentlakást és az iskolát aulával kötötték össze, amelyben egy 350 fő befogadására alkalmas amfiteátrum kapott helyet, tanári szobákat alakítottak ki, de megújult az étkezde is, fölötte hatalmas konferencia- és rendezvényteremmel, továbbá nyolc labor, valamint két kabinet kapott új köntöst.
„Olyan igazgató volt, aki nem csupán irányított, hanem jelen volt: az osztálytermekben, a műhelyekben, az ünnepségeken és a mindennapi gondok megoldásában egyaránt.
– írják méltatói.
A céhes városban eddig Kalith Attila atlétikaedző (1997), özv. Vikol Kálmánné Poller Erzsébet pedagógus (1998), Incze László történész, múzeumvezető (1998), dr. Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező (2018), dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos (2019), Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Főgimnázium volt igazgatója (2019), Vetró András szobrászművész (2019), dr. Biró Gábor ideggyógyász főorvos (2021), dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos (2022), dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos (2022), Józsa Irén pedagógus (2022), Baka Mátyás nyugalmazott tanár és iskolaigazgató (2023), Borcsa János publicista, irodalomkritikus, könyvkiadó (2024) és Mucsi Mihály kertészmérnök (2025) részesült Pro Urbe díjban.
