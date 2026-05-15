Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., 16:21

Későn fogadta el a kormány az országos költségvetést, ami láncreakcióként az önkormányzatok, így Gyergyószentmiklós büdzséjének elfogadását is hátráltatta. Emiatt

nem indulhattak el eddig közbeszerzési eljárások, hiszen új munkálatok indítása nem lehetséges jóváhagyott költségvetés nélkül

– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószsentmiklós polgármestere a pénteki tanácsülésen.

A pénteken elfogadott költségvetés teljes keretösszege 278 millió lej, ebből 119 millió lej az államtól érkezik az intézmények – kórház, iskolák – fenntartására, ez ugyan része a város költségvetésének, de igazából nincs ráhatása a helyi önkormányzatnak.

Amiből a város valójában gazdálkodhat az 153 millió lej, ebből 47 millió lej az ami a helyben megtermelt adókból és illetékekből származik, és több, mint 100 millió a külső forrás, ami kormányzati és uniós támogatásokból érkezik.

A kiadásokból 57 millió lej a működési költségeket teszi ki és 96 milliót költhetnek fejlesztésekre.

Nagy Zoltán rámutatott, hogy az idei év fő feladata

az ivóvíz- és szennyvízhálózati munkák során a korábbi években felásott, megbontott útszakaszok helyreállítása, valamint a korábban félbemaradt vagy elhúzódó beruházások lezárása.

A régóta húzódó beruházások lezárása, befejezése a talpraállást jelentheti a városnak.

A kivitelezők feladata az általuk felásott szakaszok helyreállítása, az önkormányzat pedig saját forrásból javítja a többi érintett útfelületet. A helyreállítási munkálatok már a jövő héten elkezdődhetnek.

A polgármester megjegyezte, hogy a költségvetés összeállításakor

több rendezvény és program költségeit csökkentették, hogy több forrás jusson útjavításokra és egyéb beruházások önrészeire.

Idén elindul a Mobilitás 2 kivitelezése, amely során a teljesen megújul a Gyilkostó út a Kárpátok utcai körforgalomtól az örmény templomig, innen pedig a város végéig kerékpárutak, járdák és zöldsávok létesülnek, de ezzel párhuzamosan meg kell oldani az út esővíz-elvezetését is, ami újra ásással jár. Ugyancsak érinti ez a Kossut Lajos utcát is. A tervek szerint megépítenek egy új, korszerű játszóteret is.

A város 2026-ban több modernizációs beruházást is elindít:

az év második felében kezdődik a városi közszállítás tesztüzeme, kiépül 7 elektromos töltőállomási pont, és 42 kamerával bővül a városi köztéri megfigyelőrendszer.

Több év stagnálás után elkészülhet ugyanakkor a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum bentlakása és a Batthyány Ignác Szakközépiskola Virág-negyedi bentlakása is.

Megtörténik a futballpálya düledező kerítésének cseréje, a Forradalom negyedi tömbházakban új hőcserélők beépítésére kerül sor.

A kórház intenzív terápiás részlege négy ágyának és a hozzá tartozó teljes felszereltségnek cseréje is esedékes.

A kultúrház földszinti része és a stúdióterem is megújul ebben az évben. A teljes belső korszerűsítéshez 15 millió lej kellene, amiből csak a nagyterem költsége 9,5 millió lenne, amire jelenleg nincs még fedezet.

Mindemellett zajlanak az előkészületek tervek, dokumentációk készítse olyan beruházásokhoz, amelyek szintén több éves lemaradásban vannak, de 2027-ben elindulhat a kivitelezésük.

Ilyen lesz kilenc utca korszerűsítése az Anghel Saligny programból és egy harmadik mobilitási terv előkészítése.

Dolgoznak a nagy elkerülőút építésének előkészítésén, felélesztenék a főtér rendezésének projektjét, terv készül a volt tüdőkórház állagmegóvási munkálataihoz, és a régi kórház épületénél szükséges munkálatokhoz is.

A Kőkereszt-körforgalom megépítéséhez a források megvannak, a most szükséges procedúrák után van esély arra, hogy még idén elinduljon a kivitelezés. Tervezés fázisában van az Állomás utcából induló „kis terelőút” és a 12-es országút összeköttetésének megépítése is.

Idén 1,8 millió lej jut szociális programokra. Bevezetik a Gondosóra programot, amely 110 idős vagy rászoruló személyt támogat okosórával és riasztórendszerrel. Befoglalták a költségvetésbe azt a keretet amelyből

a fogyatékkal élő személyek számára a jövedelemtől függően akár 100 százalékos adó-visszatérítés is adható.

Több év kihagyás után újraindulnak a civil és közösségi támogatások 750 ezer lejt fordítanak erre – kultúra, sport és egyházi kategóriák között elosztva.

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos
Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Bolojan: elbocsátások nélkül nincs számottevő béremelés a közszférában
A Sepsi-SIC először jutott a futsaldöntőbe, sepsiszentgyörgyi klub játszott már finálét
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. május 15., péntek

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

2026. május 15., péntek

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

2026. május 15., péntek

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

2026. május 15., péntek

