Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

Gergely Imre 2026. május 15., 16:212026. május 15., 16:21

Későn fogadta el a kormány az országos költségvetést, ami láncreakcióként az önkormányzatok, így Gyergyószentmiklós büdzséjének elfogadását is hátráltatta. Emiatt

nem indulhattak el eddig közbeszerzési eljárások, hiszen új munkálatok indítása nem lehetséges jóváhagyott költségvetés nélkül

– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószsentmiklós polgármestere a pénteki tanácsülésen. A pénteken elfogadott költségvetés teljes keretösszege 278 millió lej, ebből 119 millió lej az államtól érkezik az intézmények – kórház, iskolák – fenntartására, ez ugyan része a város költségvetésének, de igazából nincs ráhatása a helyi önkormányzatnak.

Amiből a város valójában gazdálkodhat az 153 millió lej, ebből 47 millió lej az ami a helyben megtermelt adókból és illetékekből származik, és több, mint 100 millió a külső forrás, ami kormányzati és uniós támogatásokból érkezik.

A kiadásokból 57 millió lej a működési költségeket teszi ki és 96 milliót költhetnek fejlesztésekre. Nagy Zoltán rámutatott, hogy az idei év fő feladata

az ivóvíz- és szennyvízhálózati munkák során a korábbi években felásott, megbontott útszakaszok helyreállítása, valamint a korábban félbemaradt vagy elhúzódó beruházások lezárása.

A régóta húzódó beruházások lezárása, befejezése a talpraállást jelentheti a városnak. A kivitelezők feladata az általuk felásott szakaszok helyreállítása, az önkormányzat pedig saját forrásból javítja a többi érintett útfelületet. A helyreállítási munkálatok már a jövő héten elkezdődhetnek.

Elfogadták Gyergyószentmiklós költségvetését az önkormányzati képviselők

A polgármester megjegyezte, hogy a költségvetés összeállításakor

több rendezvény és program költségeit csökkentették, hogy több forrás jusson útjavításokra és egyéb beruházások önrészeire.

Idén elindul a Mobilitás 2 kivitelezése, amely során a teljesen megújul a Gyilkostó út a Kárpátok utcai körforgalomtól az örmény templomig, innen pedig a város végéig kerékpárutak, járdák és zöldsávok létesülnek, de ezzel párhuzamosan meg kell oldani az út esővíz-elvezetését is, ami újra ásással jár. Ugyancsak érinti ez a Kossut Lajos utcát is. A tervek szerint megépítenek egy új, korszerű játszóteret is. A város 2026-ban több modernizációs beruházást is elindít:

az év második felében kezdődik a városi közszállítás tesztüzeme, kiépül 7 elektromos töltőállomási pont, és 42 kamerával bővül a városi köztéri megfigyelőrendszer.

Több év stagnálás után elkészülhet ugyanakkor a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum bentlakása és a Batthyány Ignác Szakközépiskola Virág-negyedi bentlakása is. Megtörténik a futballpálya düledező kerítésének cseréje, a Forradalom negyedi tömbházakban új hőcserélők beépítésére kerül sor.

A kórház intenzív terápiás részlege négy ágyának és a hozzá tartozó teljes felszereltségnek cseréje is esedékes.

A kultúrház földszinti része és a stúdióterem is megújul ebben az évben. A teljes belső korszerűsítéshez 15 millió lej kellene, amiből csak a nagyterem költsége 9,5 millió lenne, amire jelenleg nincs még fedezet.

Mindemellett zajlanak az előkészületek tervek, dokumentációk készítse olyan beruházásokhoz, amelyek szintén több éves lemaradásban vannak, de 2027-ben elindulhat a kivitelezésük. Ilyen lesz kilenc utca korszerűsítése az Anghel Saligny programból és egy harmadik mobilitási terv előkészítése.

Dolgoznak a nagy elkerülőút építésének előkészítésén, felélesztenék a főtér rendezésének projektjét, terv készül a volt tüdőkórház állagmegóvási munkálataihoz, és a régi kórház épületénél szükséges munkálatokhoz is.

A Kőkereszt-körforgalom megépítéséhez a források megvannak, a most szükséges procedúrák után van esély arra, hogy még idén elinduljon a kivitelezés. Tervezés fázisában van az Állomás utcából induló „kis terelőút” és a 12-es országút összeköttetésének megépítése is. Idén 1,8 millió lej jut szociális programokra. Bevezetik a Gondosóra programot, amely 110 idős vagy rászoruló személyt támogat okosórával és riasztórendszerrel. Befoglalták a költségvetésbe azt a keretet amelyből

a fogyatékkal élő személyek számára a jövedelemtől függően akár 100 százalékos adó-visszatérítés is adható.