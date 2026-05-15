Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Fotó: Gergely Imre
Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.
Későn fogadta el a kormány az országos költségvetést, ami láncreakcióként az önkormányzatok, így Gyergyószentmiklós büdzséjének elfogadását is hátráltatta. Emiatt
– mondta el Nagy Zoltán, Gyergyószsentmiklós polgármestere a pénteki tanácsülésen.
A pénteken elfogadott költségvetés teljes keretösszege 278 millió lej, ebből 119 millió lej az államtól érkezik az intézmények – kórház, iskolák – fenntartására, ez ugyan része a város költségvetésének, de igazából nincs ráhatása a helyi önkormányzatnak.
A kiadásokból 57 millió lej a működési költségeket teszi ki és 96 milliót költhetnek fejlesztésekre.
Nagy Zoltán rámutatott, hogy az idei év fő feladata
A régóta húzódó beruházások lezárása, befejezése a talpraállást jelentheti a városnak.
A kivitelezők feladata az általuk felásott szakaszok helyreállítása, az önkormányzat pedig saját forrásból javítja a többi érintett útfelületet. A helyreállítási munkálatok már a jövő héten elkezdődhetnek.
A polgármester megjegyezte, hogy a költségvetés összeállításakor
Idén elindul a Mobilitás 2 kivitelezése, amely során a teljesen megújul a Gyilkostó út a Kárpátok utcai körforgalomtól az örmény templomig, innen pedig a város végéig kerékpárutak, járdák és zöldsávok létesülnek, de ezzel párhuzamosan meg kell oldani az út esővíz-elvezetését is, ami újra ásással jár. Ugyancsak érinti ez a Kossut Lajos utcát is. A tervek szerint megépítenek egy új, korszerű játszóteret is.
A város 2026-ban több modernizációs beruházást is elindít:
Több év stagnálás után elkészülhet ugyanakkor a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum bentlakása és a Batthyány Ignác Szakközépiskola Virág-negyedi bentlakása is.
Megtörténik a futballpálya düledező kerítésének cseréje, a Forradalom negyedi tömbházakban új hőcserélők beépítésére kerül sor.
A kultúrház földszinti része és a stúdióterem is megújul ebben az évben. A teljes belső korszerűsítéshez 15 millió lej kellene, amiből csak a nagyterem költsége 9,5 millió lenne, amire jelenleg nincs még fedezet.
Fotó: Pinti Attila
Mindemellett zajlanak az előkészületek tervek, dokumentációk készítse olyan beruházásokhoz, amelyek szintén több éves lemaradásban vannak, de 2027-ben elindulhat a kivitelezésük.
Ilyen lesz kilenc utca korszerűsítése az Anghel Saligny programból és egy harmadik mobilitási terv előkészítése.
A Kőkereszt-körforgalom megépítéséhez a források megvannak, a most szükséges procedúrák után van esély arra, hogy még idén elinduljon a kivitelezés. Tervezés fázisában van az Állomás utcából induló „kis terelőút” és a 12-es országút összeköttetésének megépítése is.
Idén 1,8 millió lej jut szociális programokra. Bevezetik a Gondosóra programot, amely 110 idős vagy rászoruló személyt támogat okosórával és riasztórendszerrel. Befoglalták a költségvetésbe azt a keretet amelyből
Több év kihagyás után újraindulnak a civil és közösségi támogatások 750 ezer lejt fordítanak erre – kultúra, sport és egyházi kategóriák között elosztva.
