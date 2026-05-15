Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.
Nicușor Dan szerint a parlamenti pártok az eddigi konzultációkon egyetértettek ezzel a törekvéssel – számol be az Agerpres.
Az újságírók azon kérdésére, hogy megengedheti-e jövőre Románia a 19 százalékos általános áfakulcs visszaállítását, az államelnök azt válaszolta, hogy ez majd a 2027-es állami büdzsé tervezésekor derülhet ki, és ő „nem akar hamis reményeket kelteni, vagy olyan elvárásokat támasztani, amelyek esetleg majd nem teljesülnek”.
Nicușor Dan leszögezte továbbá, hogy „ideális” lenne, ha az egységes közalkalmazotti bértörvényről szóló vita nem határidő nyomása alatt zajlana, és bár nem tartozik szigorúan a hatáskörébe, készen áll mediálni a felek között ebben a kérdésben, miután Radu Burnete elnöki tanácsadó közölte vele, hogy ezzel a jogszabállyal „nehéz dolguk lesz” azoknak, akik elkészítik.
Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.
Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.
Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.
A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.
Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.
Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.
Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.
