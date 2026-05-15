Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Nicușor Dan szerint a parlamenti pártok az eddigi konzultációkon egyetértettek ezzel a törekvéssel – számol be az Agerpres.

Az újságírók azon kérdésére, hogy megengedheti-e jövőre Románia a 19 százalékos általános áfakulcs visszaállítását, az államelnök azt válaszolta, hogy ez majd a 2027-es állami büdzsé tervezésekor derülhet ki, és ő „nem akar hamis reményeket kelteni, vagy olyan elvárásokat támasztani, amelyek esetleg majd nem teljesülnek”.

Hirdetés

Nicușor Dan leszögezte továbbá, hogy „ideális” lenne, ha az egységes közalkalmazotti bértörvényről szóló vita nem határidő nyomása alatt zajlana, és bár nem tartozik szigorúan a hatáskörébe, készen áll mediálni a felek között ebben a kérdésben, miután Radu Burnete elnöki tanácsadó közölte vele, hogy ezzel a jogszabállyal „nehéz dolguk lesz” azoknak, akik elkészítik.