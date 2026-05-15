Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Székelyhon

2026. május 15., 16:422026. május 15., 16:42

Nicușor Dan szerint a parlamenti pártok az eddigi konzultációkon egyetértettek ezzel a törekvéssel – számol be az Agerpres.

Az újságírók azon kérdésére, hogy megengedheti-e jövőre Románia a 19 százalékos általános áfakulcs visszaállítását, az államelnök azt válaszolta, hogy ez majd a 2027-es állami büdzsé tervezésekor derülhet ki, és ő „nem akar hamis reményeket kelteni, vagy olyan elvárásokat támasztani, amelyek esetleg majd nem teljesülnek”.

Nicușor Dan leszögezte továbbá, hogy „ideális” lenne, ha az egységes közalkalmazotti bértörvényről szóló vita nem határidő nyomása alatt zajlana, és bár nem tartozik szigorúan a hatáskörébe, készen áll mediálni a felek között ebben a kérdésben, miután Radu Burnete elnöki tanácsadó közölte vele, hogy ezzel a jogszabállyal „nehéz dolguk lesz” azoknak, akik elkészítik.

Belföld Gazdaság
2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
