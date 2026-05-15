Történelem az óvodafalak között: 170 éve szolgálja a gyerekeket a marosvásárhelyi Stefánia

A marosvásárhelyi Stefánia óvoda 1875 óta ugyanabban az épületben működik a város egyik központi utcájában

Marosvásárhely legrégebbi óvodája idén lett 170 éves. A Stefánia napköziotthon méltó módon meg is ünnepli: múltidéző műsorral a Vár színpadán, régi fotók kiállításával, játékkal, nyílt nappal mutatja be a kisdedóvót a nagyközönségnek szombaton.

Hajnal Csilla

2026. május 15., 17:252026. május 15., 17:25

„Azok is, kik otthon is képesek kisdedeik gondos felügyeletére, czélszerüleg vehetik az óvodákat igénybe legdrágább kincseik elhelyezésére, hol szakavatott felvigyázó alatt játszva, mulatva gyakoroltatnak a szükséges előismeretekben s korukhoz illő társaságban töltik idejüket – ami már magában is nagy előny, mert a gyermek gyermekek társaságában találja legjobban magát” – olvassuk abban az 1895-ben kiadott emlékkönyvben, amit

a Stefánia óvoda 40 éves fennállásának évfordulóján adtak ki az akkori igazgató, Bihari Sándor vezetése alatt.

Részlet az óvoda történetét leíró emlékkönyvből 1895-ből. A karácsonyi ajándékosztás szokása azóta is hagyomány a Stefániában, csak ma már nem sorshúzással döntik el Galéria

Weisz Réka, a Stefánia Napköziotthon jelenlegi igazgatója hangsúlyozza is, ez az emlékkönyv a legkülönlegesebb tárgyuk, ami fennmaradt az óvoda 170 éves múltjából. Akárcsak az a régi kiadvány, amely az óvoda működésének alapszabályait rögzíti 1942-ből.

„Ezeket a dokumentumokat átadtuk a Teleki Tékának, hogy a megfelelő körülmények között tudják megőrizni. Emellett az évtizedek során rengeteg fényképet, újságcikket őriztek meg. Különleges fényképkiállítással készülünk az ünnepi eseményre, erre a felhívásra is nagyon sok fényképet kaptunk.

Ezek között fedeztük fel, hogy az óvoda udvarán található padok már nagyon rég megvannak, az 1930-as évektől, igaz, a régi fényképeken még fehérek voltak, ma már zöld színben pompáznak, de még mindig nagyon jó állapotban és mindennapi használatban bírják az évtizedeket”

– teszi hozzá az óvodavezető.

Előbb Sissi nevét viselte a kisdedóvó

Az óvoda az akkori nevét – Erzsébet Kisdedóvó Intézet – Erzsébet hercegnőről, azaz Sissiről kapta, első gyermeke születésének tiszteletére. Majd

1881-ben hivatalosan felvette a Stefánia Kisdedóvó Intézet nevet Stefánia belga hercegnő és az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, Rudolf herceg házasságkötésének tiszteletére.

A hivatalos felkérés után 1881 májusában Stefánia hercegnő el is fogadta az intézet védnökségét.

Az óvoda megalakulásától számítva, 1856-tól 1874-ig a régi Kövecses utcában – ma Avram Iancu utca – Dicső Lajos házában lelt ideiglenes otthonra az óvoda, évi bért fizetve. 1874-ben adományokból két egymás melletti telket megvásároltak a régi Tyúkszer utcában – később Iskola utca, ma Aurel Filimon utca – és ide épült fel a ma is helyszínként szolgáló épület, amelyet 1875-ben adtak át.

A 170 év alatt az intézmény végig óvodaként működött.

1948-ban államosították az intézményt, ekkor változtatták meg nevét 6-os számú óvodára, így működött 2001-ig, amikor Nagy Zita vezetése alatt az intézmény visszanyerte régi nevét az óvoda fennállásának 145. évfordulóján. 2007-2008 között, már Györfy Éva igazgatósága alatt, az épület nagy korszerűsítésen esett át, ekkor manzárdoztatták, emiatt abban a tanévben az óvoda a Deus Providebit Házban működött.

2008-ban átadták a felújított épületet, és a 2011-2012-es tanévtől hosszított programmal működik.

Egyre kevesebb a gyerek

Marosvásárhelyen ez az egyetlen olyan napköziotthon, amely különálló intézmény, és nincs beleolvasztva valamely iskolába. Weisz Réka 12 éve dolgozik a Stefániában óvodapedagógusként, tavaly óta igazgatóként. Legnagyobb kihívásnak a folyamatosan csökkenő gyereklétszámot látja, hiszen

a tavaly óta létező törvények alapján addig lehetnek különálló intézmény, amíg a 250 fős gyereklétszámot elérik.

Az iskolahálózatot alaposan megbolygató jogszabálynak Marosvásárhelyen is volt következménye, hisz itt is volt olyan napközi, amely elvesztette különálló intézményi státusát, és bekerült egy iskola vezetése alá.

„Nálunk ez egy hajszálon múlott, egész pontosan 17 gyerekkel haladtuk meg az alsó határt. De ez a jövőben nagy kihívásnak bizonyul, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy évről évre kevesebb gyerek születik. Ráadásul nálunk

nagy gondot jelent az épület befogadóképessége is, hiszen azt elértük, maximalizáltuk.

Ilyen körülmények között nehezen tudunk ennél sokkal több gyereket felvenni, még ha lenne is esetleg annyi iratkozó” – fejti ki Weisz Réka.

Elmondta, minden régi és jelenlegi óvodására, illetve minden alkalmazottjára büszke az intézmény. Külön kiemelte az egykori Petri Ádám polgármestert, akinek városvezetése alatt született meg az intézet gondolata,

az alapító tagok között volt Rácz József, báró Apor Károly, Bolyai Farkas és még sokan mások.

Külön említésre méltó, hogy az intézményben megalakulása óta csak szakképzett pedagógusok dolgoztak, mindig hangsúlyt fektetve a gyerekek egészséges és harmónikus fejlődésére. Egyik első kedves emléke is az, amikor kezdő óvodapedagógusként rádöbbent arra, hogy mennyire meg lehet szeretni az óvoda gyerekeit.

Jubileumi rendezvénnyel ünnepel a 170 éves óvoda

Az óvoda május 16-án, szombaton délelőtt 10 órától a Vár nyári színpadán tartja ünnepi rendezvényét, ahová minden érdeklődőt – volt, jelenlegi és leendő óvodásokat egyaránt – szeretettel vár. Itt fényképkiállítás és gyermekjátékok várják a látogatókat.

12:30-tól nyílt kapuk keretében az óvoda udvarán is folytatódik a program: a legkisebbeket játékok és mesék várják, miközben a szülők megtekinthetik az intézményt. A nap zárásaként időkapszulát helyeznek el az óvoda udvarán a jövő nemzedékeinek, valamint egy facsemete ültetésével búcsúznak az ünnepségtől.

2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

