Történelem az óvodafalak között: 170 éve szolgálja a gyerekeket a marosvásárhelyi Stefánia

A marosvásárhelyi Stefánia óvoda 1875 óta ugyanabban az épületben működik a város egyik központi utcájában
Marosvásárhely legrégebbi óvodája idén lett 170 éves. A Stefánia napköziotthon méltó módon meg is ünnepli: múltidéző műsorral a Vár színpadán, régi fotók kiállításával, játékkal, nyílt nappal mutatja be a kisdedóvót a nagyközönségnek szombaton.
„Azok is, kik otthon is képesek kisdedeik gondos felügyeletére, czélszerüleg vehetik az óvodákat igénybe legdrágább kincseik elhelyezésére, hol szakavatott felvigyázó alatt játszva, mulatva gyakoroltatnak a szükséges előismeretekben s korukhoz illő társaságban töltik idejüket – ami már magában is nagy előny, mert a gyermek gyermekek társaságában találja legjobban magát” – olvassuk abban az 1895-ben kiadott emlékkönyvben, amit
Részlet az óvoda történetét leíró emlékkönyvből 1895-ből. A karácsonyi ajándékosztás szokása azóta is hagyomány a Stefániában, csak ma már nem sorshúzással döntik el
Weisz Réka, a Stefánia Napköziotthon jelenlegi igazgatója hangsúlyozza is, ez az emlékkönyv a legkülönlegesebb tárgyuk, ami fennmaradt az óvoda 170 éves múltjából. Akárcsak az a régi kiadvány, amely az óvoda működésének alapszabályait rögzíti 1942-ből.
„Ezeket a dokumentumokat átadtuk a Teleki Tékának, hogy a megfelelő körülmények között tudják megőrizni. Emellett az évtizedek során rengeteg fényképet, újságcikket őriztek meg. Különleges fényképkiállítással készülünk az ünnepi eseményre, erre a felhívásra is nagyon sok fényképet kaptunk.
– teszi hozzá az óvodavezető.
Az óvoda az akkori nevét – Erzsébet Kisdedóvó Intézet – Erzsébet hercegnőről, azaz Sissiről kapta, első gyermeke születésének tiszteletére. Majd
A hivatalos felkérés után 1881 májusában Stefánia hercegnő el is fogadta az intézet védnökségét.
Az óvoda megalakulásától számítva, 1856-tól 1874-ig a régi Kövecses utcában – ma Avram Iancu utca – Dicső Lajos házában lelt ideiglenes otthonra az óvoda, évi bért fizetve. 1874-ben adományokból két egymás melletti telket megvásároltak a régi Tyúkszer utcában – később Iskola utca, ma Aurel Filimon utca – és ide épült fel a ma is helyszínként szolgáló épület, amelyet 1875-ben adtak át.
Óvodai csoportkép 1961-ből
Fotó: Haáz Katalin személyes archívuma
1948-ban államosították az intézményt, ekkor változtatták meg nevét 6-os számú óvodára, így működött 2001-ig, amikor Nagy Zita vezetése alatt az intézmény visszanyerte régi nevét az óvoda fennállásának 145. évfordulóján. 2007-2008 között, már Györfy Éva igazgatósága alatt, az épület nagy korszerűsítésen esett át, ekkor manzárdoztatták, emiatt abban a tanévben az óvoda a Deus Providebit Házban működött.
Marosvásárhelyen ez az egyetlen olyan napköziotthon, amely különálló intézmény, és nincs beleolvasztva valamely iskolába. Weisz Réka 12 éve dolgozik a Stefániában óvodapedagógusként, tavaly óta igazgatóként. Legnagyobb kihívásnak a folyamatosan csökkenő gyereklétszámot látja, hiszen
Stefániások a hatvanas években
Fotó: Haáz Katalin személyes archívuma
Az iskolahálózatot alaposan megbolygató jogszabálynak Marosvásárhelyen is volt következménye, hisz itt is volt olyan napközi, amely elvesztette különálló intézményi státusát, és bekerült egy iskola vezetése alá.
„Nálunk ez egy hajszálon múlott, egész pontosan 17 gyerekkel haladtuk meg az alsó határt. De ez a jövőben nagy kihívásnak bizonyul, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy évről évre kevesebb gyerek születik. Ráadásul nálunk
Ilyen körülmények között nehezen tudunk ennél sokkal több gyereket felvenni, még ha lenne is esetleg annyi iratkozó” – fejti ki Weisz Réka.
Elmondta, minden régi és jelenlegi óvodására, illetve minden alkalmazottjára büszke az intézmény. Külön kiemelte az egykori Petri Ádám polgármestert, akinek városvezetése alatt született meg az intézet gondolata,
Külön említésre méltó, hogy az intézményben megalakulása óta csak szakképzett pedagógusok dolgoztak, mindig hangsúlyt fektetve a gyerekek egészséges és harmónikus fejlődésére. Egyik első kedves emléke is az, amikor kezdő óvodapedagógusként rádöbbent arra, hogy mennyire meg lehet szeretni az óvoda gyerekeit.
Marosvásárhely egyetlen óvodája, amely különálló intézményként létezik
Fotó: Haáz Vince
Az óvoda május 16-án, szombaton délelőtt 10 órától a Vár nyári színpadán tartja ünnepi rendezvényét, ahová minden érdeklődőt – volt, jelenlegi és leendő óvodásokat egyaránt – szeretettel vár. Itt fényképkiállítás és gyermekjátékok várják a látogatókat.
12:30-tól nyílt kapuk keretében az óvoda udvarán is folytatódik a program: a legkisebbeket játékok és mesék várják, miközben a szülők megtekinthetik az intézményt. A nap zárásaként időkapszulát helyeznek el az óvoda udvarán a jövő nemzedékeinek, valamint egy facsemete ültetésével búcsúznak az ünnepségtől.
