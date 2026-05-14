Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos

A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

„A gyermek édesanyjával együtt a gyermekkórházban van. Nincs komoly egészségügyi problémája, lázmentes, és a jövő hét elejéig kórházban marad vizsgálatokra és kezelésre” – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Camelia Grigore.

Az orvos szerint az ötéves gyermek nem élt át olyan mértékű pánikot, amelyet egy erdőben éjszaka egyedül maradt felnőtt átélne. Túl kicsi volt ahhoz, hogy felfogja, mi történt vele, ezért nem rettegett attól, hogy medve vagy farkas támadhat rá.

Egy odúban húzta meg magát, és ott maradt – magyarázta. Hozzátette, azért gondolja úgy, hogy a kisfiú egy szél- és esővédett menedéket talált, mert