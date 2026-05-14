Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos

Fotó: Országos katasztrófavédelem Facebook-oldala

A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

2026. május 14., 19:072026. május 14., 19:07

„A gyermek édesanyjával együtt a gyermekkórházban van. Nincs komoly egészségügyi problémája, lázmentes, és a jövő hét elejéig kórházban marad vizsgálatokra és kezelésre” – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Camelia Grigore.

Az orvos szerint az ötéves gyermek nem élt át olyan mértékű pánikot, amelyet egy erdőben éjszaka egyedül maradt felnőtt átélne. Túl kicsi volt ahhoz, hogy felfogja, mi történt vele, ezért nem rettegett attól, hogy medve vagy farkas támadhat rá.

Egy odúban húzta meg magát, és ott maradt – magyarázta. Hozzátette, azért gondolja úgy, hogy a kisfiú egy szél- és esővédett menedéket talált, mert

nem átfagyva került elő, tehát nem a szélnek kitéve töltötte az éjszakát.

Grigore szerint a fiúcskának előnyére vált az is, hogy családja vidéki gazdaságában sok időt töltött a szabadban, és segített a farm körüli munkákban.

Az orvos szerint a gyereknek nagy szerencséje is volt, hogy időben megtalálták, mert

ha még néhány napot töltött volna az erdőben egyedül, valószínűleg nem ugyanez lett volna a történet vége.

Az ötéves kisfiú hétfő délután tűnt el Oltalsósebesről, és szerda kora délután találták meg a légirendészeti főfelügyelőség helikopterének segítségével a település külterületén, megközelítőleg két kilométerre onnan, ahol eltűnt.

„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

2026. május 14., csütörtök

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

