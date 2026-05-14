Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását. A SAFE-hitelből finanszírozott haderőfejlesztési beruházásokat már korábban jóváhagyta a testület.

A csütörtöki döntés előzménye, hogy szerdai együttes ülésükön a parlament védelmi bizottságai jóváhagyták a belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) beruházási listáját.

A védelmi bizottságok ülésén Irineu Darău gazdasági miniszter mellett részt vett Mihai Jurca, a miniszterelnöki hivatal vezetője, Bogdan Despescu belügyi államtitkár, Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár és a SRI képviselője is – számolt be az Agerpres.

A belügyminisztérium összesen 2,727 milliárd euró értékben vásárol egyebek mellett

egyéni fegyvereket és lőszereket,

ballisztikai, optikai és optoelektronikai eszközöket,

drón- és drónelhárító rendszereket,

katonai mobilitási eszközöket,

tömeges sérültek ellátását szolgáló felszereléseket,

valamint kommunikációs, irányítási és ellenőrzési rendszereket.

A SRI három beruházásra készül 462 millió euró értékben. A hírszerző szolgálat