Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását. A SAFE-hitelből finanszírozott haderőfejlesztési beruházásokat már korábban jóváhagyta a testület.
A csütörtöki döntés előzménye, hogy szerdai együttes ülésükön a parlament védelmi bizottságai jóváhagyták a belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) beruházási listáját.
A védelmi bizottságok ülésén Irineu Darău gazdasági miniszter mellett részt vett Mihai Jurca, a miniszterelnöki hivatal vezetője, Bogdan Despescu belügyi államtitkár, Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár és a SRI képviselője is – számolt be az Agerpres.
A belügyminisztérium összesen 2,727 milliárd euró értékben vásárol egyebek mellett
egyéni fegyvereket és lőszereket,
ballisztikai, optikai és optoelektronikai eszközöket,
drón- és drónelhárító rendszereket,
katonai mobilitási eszközöket,
tömeges sérültek ellátását szolgáló felszereléseket,
valamint kommunikációs, irányítási és ellenőrzési rendszereket.
A SRI három beruházásra készül 462 millió euró értékben. A hírszerző szolgálat
az OCCULT elnevezésű mesterségesintelligencia-program beszerzésére 200 millió eurót,
az alapvető digitális szolgáltatásokat biztosító mobil képességek fejlesztésére 130 millió eurót,
helikopterbeszerzésre pedig 132 millió eurót fordítana.
A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.
Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.
Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.
Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.
A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.
Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.
Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.
Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.
Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.
A mai nappal, négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.
szóljon hozzá!