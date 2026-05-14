Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Amikor egy termékre túl sok panasz érkezett, a csoport tagjai átnevezték és újra piacra bocsátották azt. Képünk illusztráció
Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.
A hágai közlemény szerint tizenöt ország, köztük Magyarország és Románia bűnüldöző hatóságai együttműködésével számolták fel azt bűnszervezetet, amelynek tagjai Európában és azon kívül számos beteget károsítottak meg hamisított forgalomba hozatali engedéllyel árusított táplálékkiegészítőkkel és gyógyszerekkel.
A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyezett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségimédia-oldalt működtetek a több mint 400 forgalmazási engedély nélküli termék értékesítésére.
A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálékkiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. Amikor egy termékre túl sok panasz érkezett, a csoport tagjai átnevezték és újra piacra bocsátották azt.
A román, a magyar, a lengyel, a bolgár és moldovai hatóságok vezetésével május 12-én tartott összehangolt akciónap során fontos bizonyítékokat gyűjtöttek, őrizetbe vették a csoport több tagját, és nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt és gyógyszert foglaltak le.
A hatóságok 113 helyszínt kutattak át Bulgáriában, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és a Moldovai Köztársaságban. Nyolc országban gyűjtöttek bizonyítékokat vállalatoktól, és eddig 23 tanút hallgattak meg.
A magyarországi és romániai házkutatások során nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt foglaltak le. Bulgáriában fedezték fel a bűnözői csoport központi raktárát, ahol szintén nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt találtak. Lengyelországban 1,8 millió euró értékű vagyont zároltak.
A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanúkat és gyanúsítottakat hallgatnak ki – tájékoztattak.
