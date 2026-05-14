Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Amikor egy termékre túl sok panasz érkezett, a csoport tagjai átnevezték és újra piacra bocsátották azt. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Amikor egy termékre túl sok panasz érkezett, a csoport tagjai átnevezték és újra piacra bocsátották azt. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., 17:462026. május 14., 17:46

A hágai közlemény szerint tizenöt ország, köztük Magyarország és Románia bűnüldöző hatóságai együttműködésével számolták fel azt bűnszervezetet, amelynek tagjai Európában és azon kívül számos beteget károsítottak meg hamisított forgalomba hozatali engedéllyel árusított táplálékkiegészítőkkel és gyógyszerekkel.

Az illegális tevékenység legkevesebb 240 millió eurós bevételt hozott.

– írja az MTI az Europol közlésére hivatkozva.

A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyezett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségimédia-oldalt működtetek a több mint 400 forgalmazási engedély nélküli termék értékesítésére.

Reklámozásukhoz gyakran híres vagy orvosnak mondott emberek nevét és képét használták a betegek megtévesztésére.

A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálékkiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. Amikor egy termékre túl sok panasz érkezett, a csoport tagjai átnevezték és újra piacra bocsátották azt.

A román, a magyar, a lengyel, a bolgár és moldovai hatóságok vezetésével május 12-én tartott összehangolt akciónap során fontos bizonyítékokat gyűjtöttek, őrizetbe vették a csoport több tagját, és nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt és gyógyszert foglaltak le.

A hatóságok 113 helyszínt kutattak át Bulgáriában, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és a Moldovai Köztársaságban. Nyolc országban gyűjtöttek bizonyítékokat vállalatoktól, és eddig 23 tanút hallgattak meg.

Romániában 196, a táplálékkiegészítők népszerűsítésére és értékesítésére használt weboldalt zároltak.

A magyarországi és romániai házkutatások során nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt foglaltak le. Bulgáriában fedezték fel a bűnözői csoport központi raktárát, ahol szintén nagy mennyiségű táplálékkiegészítőt találtak. Lengyelországban 1,8 millió euró értékű vagyont zároltak.

A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanúkat és gyanúsítottakat hallgatnak ki – tájékoztattak.

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., vasárnap

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

2026. május 07., csütörtök

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

2026. április 23., csütörtök

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

2026. április 22., szerda

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

