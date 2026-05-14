Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

6–8 személy aludhat a túraútvonal mentén elhelyezett szálláson
Fotó: Visit Maros
Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.
Putnától indul az 1400 kilométer hosszú Via Transilvanica túraútvonal, amely áthalad Székelyföldön és Szászföldön is, végállomása pedig a Duna-parti Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin). Az útvonal egyre népszerűbb, évente több ezren járják végig napokon, heteken át, és egyre több a külföldi turista is.
A Via Transilvanica Maros megyét 150 kilométeren érinti. A kirándulók lenyűgöző tájakon haladhatnak, miközben egyedülálló betekintést kaphatnak a térség kulturális, etnikai és természeti sokszínűségébe.
A Maros megyei, Segesvártól tíz kilométerre fekvő, Fehéregyházához tartozó Sárpatak az egyik legkisebb falu, amelyet érint a túraútvonal.
Ezért helyeztek el itt csütörtökön egy szállásmodult, ahol a túrázók, turisták és kirándulók nyugovóra térhetnek.
„A mindössze 24 lakosú kis faluban a Moldovan család – Radu, Andreea és Zian – szívvel-lélekkel nyitotta meg udvarát a szállásmodulnak, otthonát a vándorok előtt, példát mutatva közösségi összefogásból és vendégszeretetből – írák a Visit Maros közösségi oldalán.
Sokan voltak kíváncsi a szállásmodulra
Fotó: Visit Maros
Az új szállásmodul egy biztonságos, modern és fenntartható menedékhely, amely nyugalmat és kényelmet kínál azoknak, akik a Via Transilvanica útvonalát járják, különösen egy olyan térségben, ahol korlátozottak a szálláslehetőségek.
A szervezők a helyszínen elmondták, hogy a következő szállásmodult a Bukovinai Obcsinák (hegyhátak) környékére helyezik ki, mert ott nehéz a terep, és lehetőséget akarnak adni a turistáknak, hogy kisebb távot is megtehessenek, illetve biztonságban pihenhessenek.
Hosszú távon háromszáz szállásmodult szeretnének elhelyezni a Via Transilvanica útvonalon, amely nemrég Brassó megyére is kiterjedt. Ez a szakasz a Terra Borza Teutonica nevet viseli.
