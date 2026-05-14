Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

6–8 személy aludhat a túraútvonal mentén elhelyezett szálláson • Fotó: Visit Maros

6–8 személy aludhat a túraútvonal mentén elhelyezett szálláson

Fotó: Visit Maros

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Simon Virág

2026. május 14., 17:352026. május 14., 17:35

Putnától indul az 1400 kilométer hosszú Via Transilvanica túraútvonal, amely áthalad Székelyföldön és Szászföldön is, végállomása pedig a Duna-parti Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin). Az útvonal egyre népszerűbb, évente több ezren járják végig napokon, heteken át, és egyre több a külföldi turista is.

Az ország sokféleségét mutatja be

A Via Transilvanica Maros megyét 150 kilométeren érinti. A kirándulók lenyűgöző tájakon haladhatnak, miközben egyedülálló betekintést kaphatnak a térség kulturális, etnikai és természeti sokszínűségébe.

Az útvonal érinti a Felső-Marosmentét, a Székelyföldet (Terra Siculorum) és a Szászföldet (Terra Saxonum).

A Maros megyei, Segesvártól tíz kilométerre fekvő, Fehéregyházához tartozó Sárpatak az egyik legkisebb falu, amelyet érint a túraútvonal.

Ezért helyeztek el itt csütörtökön egy szállásmodult, ahol a túrázók, turisták és kirándulók nyugovóra térhetnek.

Lesz még ilyen

„A mindössze 24 lakosú kis faluban a Moldovan család – Radu, Andreea és Zian – szívvel-lélekkel nyitotta meg udvarát a szállásmodulnak, otthonát a vándorok előtt, példát mutatva közösségi összefogásból és vendégszeretetből – írák a Visit Maros közösségi oldalán.

Az új szállásmodul egy biztonságos, modern és fenntartható menedékhely, amely nyugalmat és kényelmet kínál azoknak, akik a Via Transilvanica útvonalát járják, különösen egy olyan térségben, ahol korlátozottak a szálláslehetőségek.

Ez az első ilyen jellegű szállásmodul a teljes útvonalon.

A szervezők a helyszínen elmondták, hogy a következő szállásmodult a Bukovinai Obcsinák (hegyhátak) környékére helyezik ki, mert ott nehéz a terep, és lehetőséget akarnak adni a turistáknak, hogy kisebb távot is megtehessenek, illetve biztonságban pihenhessenek.

Hosszú távon háromszáz szállásmodult szeretnének elhelyezni a Via Transilvanica útvonalon, amely nemrég Brassó megyére is kiterjedt. Ez a szakasz a Terra Borza Teutonica nevet viseli.

2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

2026. május 13., szerda

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

