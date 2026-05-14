Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Simon Virág 2026. május 14., 17:352026. május 14., 17:35

Putnától indul az 1400 kilométer hosszú Via Transilvanica túraútvonal, amely áthalad Székelyföldön és Szászföldön is, végállomása pedig a Duna-parti Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin). Az útvonal egyre népszerűbb, évente több ezren járják végig napokon, heteken át, és egyre több a külföldi turista is. Az ország sokféleségét mutatja be A Via Transilvanica Maros megyét 150 kilométeren érinti. A kirándulók lenyűgöző tájakon haladhatnak, miközben egyedülálló betekintést kaphatnak a térség kulturális, etnikai és természeti sokszínűségébe.

Az útvonal érinti a Felső-Marosmentét, a Székelyföldet (Terra Siculorum) és a Szászföldet (Terra Saxonum).

A Maros megyei, Segesvártól tíz kilométerre fekvő, Fehéregyházához tartozó Sárpatak az egyik legkisebb falu, amelyet érint a túraútvonal. Ezért helyeztek el itt csütörtökön egy szállásmodult, ahol a túrázók, turisták és kirándulók nyugovóra térhetnek. Lesz még ilyen „A mindössze 24 lakosú kis faluban a Moldovan család – Radu, Andreea és Zian – szívvel-lélekkel nyitotta meg udvarát a szállásmodulnak, otthonát a vándorok előtt, példát mutatva közösségi összefogásból és vendégszeretetből – írák a Visit Maros közösségi oldalán.

Sokan voltak kíváncsi a szállásmodulra Fotó: Visit Maros

Az új szállásmodul egy biztonságos, modern és fenntartható menedékhely, amely nyugalmat és kényelmet kínál azoknak, akik a Via Transilvanica útvonalát járják, különösen egy olyan térségben, ahol korlátozottak a szálláslehetőségek.

Ez az első ilyen jellegű szállásmodul a teljes útvonalon.