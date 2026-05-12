Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.
Halmentő akciót szervez az AJVPS Maros vadász- és horgászegyesület a Víkendtelep csónakázótaván, amelyet a tervek szerint leeresztenek, hogy megelőzzék a vízi élővilág pusztulását.
A szervezők célja, hogy a medencében maradt halakat még időben kimentsék és
A művelethez előzetesen beszerezték a szükséges engedélyeket, és a fajvédelemre is figyelnek.
Az akcióhoz önkénteseket várnak: búvárokat, horgászokat, természetkedvelőket és mindenkit, aki szeretne hozzájárulni az élővilág védelméhez. A résztvevőknek csupán gumicsizmát kell vinniük,
A kezdeményezést nemcsak mentőakciónak, hanem oktatási lehetőségnek is szánják, hiszen a résztvevők közelebbről is megismerhetik a vízi ökoszisztéma élővilágát.
