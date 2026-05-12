Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

Székelyhon

2026. május 12., 14:352026. május 12., 14:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Halmentő akciót szervez az AJVPS Maros vadász- és horgászegyesület a Víkendtelep csónakázótaván, amelyet a tervek szerint leeresztenek, hogy megelőzzék a vízi élővilág pusztulását.

A szervezők célja, hogy a medencében maradt halakat még időben kimentsék és

biztonságos körülmények között áthelyezzék a Marosba, a tó közvetlen közelében.

A művelethez előzetesen beszerezték a szükséges engedélyeket, és a fajvédelemre is figyelnek.

Hirdetés

Az akcióhoz önkénteseket várnak: búvárokat, horgászokat, természetkedvelőket és mindenkit, aki szeretne hozzájárulni az élővilág védelméhez. A résztvevőknek csupán gumicsizmát kell vinniük,

a szükséges felszerelést a szervezők biztosítják.

A kezdeményezést nemcsak mentőakciónak, hanem oktatási lehetőségnek is szánják, hiszen a résztvevők közelebbről is megismerhetik a vízi ökoszisztéma élővilágát.

A jelentkezéssel kapcsolatos információkat ide kattintva találja.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Több száz magyar és román gyermek skandálta Bölöni László nevét Kolozsváron
Karnyújtásnyira az élvonaltól, riválisa otthonában juthat vissza a Szuperligába a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Székelyhon

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Székelyhon

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Székely Sport

„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Több száz magyar és román gyermek skandálta Bölöni László nevét Kolozsváron
Krónika

Több száz magyar és román gyermek skandálta Bölöni László nevét Kolozsváron
Karnyújtásnyira az élvonaltól, riválisa otthonában juthat vissza a Szuperligába a Sepsi OSK
Székely Sport

Karnyújtásnyira az élvonaltól, riválisa otthonában juthat vissza a Szuperligába a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban
2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván
2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott
Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott
2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott
2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Azonosították a Marosba fulladt nőt
Azonosították a Marosba fulladt nőt
2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!