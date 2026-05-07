Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Fotó: Gergely Imre

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

Gergely Imre

2026. május 07., 13:39

„Nem az Egyfeszt végét jelentjük be, hanem egy egyéves szünetet” – tért a lényegre Kassay Péter, az Egyfeszt eddigi öt kiadásának főszervezője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette, a szervezőcsapat továbbra is folytatni szeretné a fesztivált, és

már dolgoznak azon, hogy 2027-ben visszatérjen az esemény.

A fesztivál 2026-os kiadásának lemondásáról hosszú mérlegelés után döntöttek, a szervezőcsapat úgy látja, most a szüneteltetés szolgálja leginkább a rendezvény jövőjét – hangsúlyozta a főszervező.

Pénzügyi nehézségek vannak a háttérben

A döntést azzal is indokolta, hogy ebben az évben Gyergyószentmiklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet, amely számos kulturális és szórakoztató eseményt vonz a városba. Úgy látták jónak, hogy ebben az időszakban a figyelem és az erőforrások ne oszoljanak meg több rendezvény között.

A főszervező nem titkolta, hogy pénzügyi nehézségek is vannak a háttérben,

ugyanakkor leszögezte: az idénre tervezett, valamint a korábbi fesztiválok szervezése során keletkezett pénzügyi kötelezettségeiket ebben az évben teljes egészében rendezni fogják. Hozzátette, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy megerősítsék a fesztivál pénzügyi és szervezeti alapjait, és megújítsák a rendezvény koncepcióját annak érdekében, hogy 2027-ben „egy erősebb, frissebb Egyfeszttel” térhessenek vissza.

A már megvásárolt 2026-os bérletek tulajdonosai két lehetőség közül választhatnak:

  • az elővételes jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra,

  • illetve kérhető a teljes ár visszatérítése.

Aki ez utóbbit választja, annak három hónapon belül visszafizetik a bérlet árát.

Megközelítőleg ezer jegyet értékesítettek elővételben a 2026-os fesztiválra, és a vásárlók mintegy egyharmada magyarországi. Az elővételben jegyet váltókat a szervezők e-mailben értesítették a részletekről és a technikai tudnivalókról.

A fesztivál költségvetéséről Kassay Péter elmondta:

az esemény megszervezése hozzávetőlegesen 4–5 millió lejbe kerül.

A legutóbbi kiadás során mintegy 1,3 millió lej folyt be jegyeladásokból, a fennmaradó részt támogatásokból és pályázati forrásokból fedezték.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 06., szerda

Adománygyűjtés indult Gyergyóújfaluban, tűzkárt szenvedett családon segítenek

Hétfő hajnalban gyúlt ki és károsodott súlyosan egy családi ház Gyergyóújfaluban. A helyi közösség megmozdult, és mivel többen jelezték segítő szándékukat, adománygyűjtés is indult.

Változatos kínálat májusban is a Figuránál

Új bemutató jön, de kocsmaszínház, egyéni előadás és tantermi produkciók is műsoron vannek ebben a hónapban a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál.

Nem lesz víz csütörtökön Gyergyószentmiklós jelentős részén

A vízszolgáltatás kiesésére kell számítani csütörtökön Gyergyószentmiklós több városrészében.

Közeleg a 11. Erőss Zsolt-teljesítménytúra

Tizenegyedik alkalommal szervezik meg az Erőss Zsolt-teljesítménytúrát, amellyel a Himalája legmagasabb csúcsára első magyarként feljutó hegymászóra emlékezik az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyószéki osztálya. Elindult a jelentkezés.

Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Megrongálták a bérelt parkolóhely blokkolószerkezetét

Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

Rendszámfelismerő kamerákkal lépnek fel az illegális szemétlerakás ellen Gyergyóújfaluban

Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a polgármesteri hivatal mögötti hulladéklerakóhoz Gyergyóújfaluban a szabálytalan szemétlerakás ellenőrzésére.

