Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.

„Nem az Egyfeszt végét jelentjük be, hanem egy egyéves szünetet” – tért a lényegre Kassay Péter, az Egyfeszt eddigi öt kiadásának főszervezője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette, a szervezőcsapat továbbra is folytatni szeretné a fesztivált, és

már dolgoznak azon, hogy 2027-ben visszatérjen az esemény.

A fesztivál 2026-os kiadásának lemondásáról hosszú mérlegelés után döntöttek, a szervezőcsapat úgy látja, most a szüneteltetés szolgálja leginkább a rendezvény jövőjét – hangsúlyozta a főszervező. Pénzügyi nehézségek vannak a háttérben A döntést azzal is indokolta, hogy ebben az évben Gyergyószentmiklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet, amely számos kulturális és szórakoztató eseményt vonz a városba. Úgy látták jónak, hogy ebben az időszakban a figyelem és az erőforrások ne oszoljanak meg több rendezvény között.

A főszervező nem titkolta, hogy pénzügyi nehézségek is vannak a háttérben,

ugyanakkor leszögezte: az idénre tervezett, valamint a korábbi fesztiválok szervezése során keletkezett pénzügyi kötelezettségeiket ebben az évben teljes egészében rendezni fogják. Hozzátette, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy megerősítsék a fesztivál pénzügyi és szervezeti alapjait, és megújítsák a rendezvény koncepcióját annak érdekében, hogy 2027-ben „egy erősebb, frissebb Egyfeszttel" térhessenek vissza. A már megvásárolt 2026-os bérletek tulajdonosai két lehetőség közül választhatnak: az elővételes jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra,

illetve kérhető a teljes ár visszatérítése. Aki ez utóbbit választja, annak három hónapon belül visszafizetik a bérlet árát. Megközelítőleg ezer jegyet értékesítettek elővételben a 2026-os fesztiválra, és a vásárlók mintegy egyharmada magyarországi. Az elővételben jegyet váltókat a szervezők e-mailben értesítették a részletekről és a technikai tudnivalókról. A fesztivál költségvetéséről Kassay Péter elmondta:

az esemény megszervezése hozzávetőlegesen 4–5 millió lejbe kerül.