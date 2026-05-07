Idén nem rendezik meg az Egyfesztet, a gyergyószentmiklósi fesztivált

Fotó: Gergely Imre
Nem rendezik meg 2026-ban a gyergyószentmiklósi Egyfeszt összművészeti fesztivált – jelentette be csütörtökön a főszervező. A rendezvényt eredetileg a július 29. és augusztus 2. közötti időszakra tervezték.
2026. május 07., 13:39
„Nem az Egyfeszt végét jelentjük be, hanem egy egyéves szünetet” – tért a lényegre Kassay Péter, az Egyfeszt eddigi öt kiadásának főszervezője a csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette, a szervezőcsapat továbbra is folytatni szeretné a fesztivált, és
A fesztivál 2026-os kiadásának lemondásáról hosszú mérlegelés után döntöttek, a szervezőcsapat úgy látja, most a szüneteltetés szolgálja leginkább a rendezvény jövőjét – hangsúlyozta a főszervező.
A döntést azzal is indokolta, hogy ebben az évben Gyergyószentmiklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet, amely számos kulturális és szórakoztató eseményt vonz a városba. Úgy látták jónak, hogy ebben az időszakban a figyelem és az erőforrások ne oszoljanak meg több rendezvény között.
ugyanakkor leszögezte: az idénre tervezett, valamint a korábbi fesztiválok szervezése során keletkezett pénzügyi kötelezettségeiket ebben az évben teljes egészében rendezni fogják. Hozzátette, a következő időszakban azon dolgoznak, hogy megerősítsék a fesztivál pénzügyi és szervezeti alapjait, és megújítsák a rendezvény koncepcióját annak érdekében, hogy 2027-ben „egy erősebb, frissebb Egyfeszttel” térhessenek vissza.
A már megvásárolt 2026-os bérletek tulajdonosai két lehetőség közül választhatnak:
az elővételes jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra,
illetve kérhető a teljes ár visszatérítése.
Aki ez utóbbit választja, annak három hónapon belül visszafizetik a bérlet árát.
Megközelítőleg ezer jegyet értékesítettek elővételben a 2026-os fesztiválra, és a vásárlók mintegy egyharmada magyarországi. Az elővételben jegyet váltókat a szervezők e-mailben értesítették a részletekről és a technikai tudnivalókról.
A fesztivál költségvetéséről Kassay Péter elmondta:
A legutóbbi kiadás során mintegy 1,3 millió lej folyt be jegyeladásokból, a fennmaradó részt támogatásokból és pályázati forrásokból fedezték.
