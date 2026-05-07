Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Vízgondok Szotyorban. Rendszeresen visszatérő probléma. Archív • Fotó: Tuchiluș Alex

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

Bodor Tünde

2026. május 07., 13:122026. május 07., 13:12

Miklós András falufelelős a napokban ismét a Kovászna megyei vízszolgáltatóhoz, a Hydrokovhoz fordult magyarázatért, de még inkább megoldásért, ugyanis elmondása szerint már harmadik éve fennál a probléma:

tavasztól őszig kora reggel, mikor iskolába, munkába kell készülni, illetve este, mikor a nap szennyét le kellene mosni, egyáltalán nem folyik víz a csapból.

Reggel hét után azonban nagy nyomással megjön, szinte veti szét a bojlereket – számolt be a falufelelős –, még a színe is fehér a sok buboréktól.

A szakemberek már kiszálltak a panaszt kivizsgálni, de műszaki hibát nem találtak, aminek valószínűségét erősíti az is, hogy a víz nem zavaros, mint csőtörés utáni javításkor. Ennél több viszont nem történt.

A falugondnok az önkormányzatnak is jelezte a problémát, ahonnan azt a választ kapta, hogy

tegyenek le aláírásokkal ellátott panaszt.

Szignógyűjtésre most, a mezőgazdasági munkák teljében nincs mód és idő, állította a falugondnok.

Miklós András kilátásba helyezte, ha most sem történik semmi,

  • a fogyasztóvédelemhez fordul,

  • vagy tüntetésre vonulnak a falubeliek a polgármesteri hivatal elé.

Van egyébként a helybélieknek egy olyan gyanúja, hogy valaki (talán egy helyi vállalkozás) a tűzoltócsapon keresztül éjszaka leszívja a faluba vezető cső teljes hozamát. Ami, tekintve, hogy egy 125 mm átmérőjű vezetékről beszélünk, talán nem is olyan nehéz. A tűzoltócsapon amúgy nincs vízóra. Ezt viszont megerősíteni csak egy rendőrségi vizsgálattal lehetne, tehát

ha lopásra gyanakodnak, tegyenek le feljelentést,

mondta Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester.

Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója megkeresésünkre kijelentette, nincs tudomása arról, hogy most Szotyorban gond lenne, de az általunk vázolt helyzet nemcsak Szotyorra jellemző, hanem sok más falura is (IIlyefalva, Gidófalva, Kökös, Bodok, Uzon, bodzavidéki települések):

tavasszal, amikor a kertészkedés és az állatok itatása megkezdődik, a hálózatokban nincs elegendő víz és nyomás – ez főleg júniustól szeptemberig jellemző.

„Mi követjük a hozamokat és a nyomást minden rendszeren, de próbáljuk tartályokból is fenntartani. Azt szoktuk tapasztalni, hogy reggel, illetve délután indul el a folyamat este hat-hét óráig, és akkor kezd helyreállni a vízellátás.

Volt rá példa – Gidófalván, Illyefalván –, hogy márciustól szeptemberig figyeltük az egyéni fogyasztásokat, és akkor láttuk, hogy márciustól elindult egy növekedés, júniusban pedig esetenként a tavaszinak kétszeres-háromszoros mennyiségét mértük. Ebből is lehet gyanítani, hogy a vizet locsolásra használják”.

Ezt viszont cáfolta a falufelelős, aki szerint

nem kifizetődő ivóvízzel locsolni, általában az emberek a fúrt kutakból oldják meg az öntözést.

Az igazgató megígérte, hogy a cég monitorizálni fogja a szotyori vezetékeken az éjszakai hozamokat és nyomást, mert ha tényleg nincs víz, annak más oka nem lehet, csak „egy potenciális veszteség”.

Ami a rendszer gyanított megcsapolását illeti, arra vonatkozóan is van beavatkozási terv: „azt kértem a kollégáktól, bár ez pénzben és időben elég nagy ráfordítást jelent, hogy tegyünk pecsétet minden egyes tűzcsapra, mert ha feltörik a pecsétet, akkor nyoma marad a beavatkozásnak és akkor lehet szűkíteni a potenciális okokat – mondta Kozsokár Attila. – Addig is mobil hozammérőket és nyomásmérőket szerelünk fel a hálózat különböző pontjain, és azzal követjük egy pár héten át a vízellátást, hogy lássuk, ha a nyomásvesztésnek vagy illetéktelen leszívásnak jelei vannak.”

Előbbre hozzák a tartálytöltés időpontját

Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester utóbb azzal az információval szolgált, hogy éjszaka azért nincs víz, mert akkor töltik a kökösi víztartályt. Ennek az időpontját előbbre hozták, a felöltésnek reggel 5-ig be kell fejeződnie, közölte az elöljáró, akinek tudomása szerint a Hydrokov szakemberei jelenleg is a faluban tartózkodnak és méréseket végeznek, hogy megtalálják a probléma okát.

2026. május 06., szerda

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

2026. május 05., kedd

Baleset miatt több órán keresztül állt a forgalom Berecknél – frissítve

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket

Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.

2026. május 03., vasárnap

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

Erőn felül vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

