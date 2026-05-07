Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

Bodor Tünde 2026. május 07., 13:122026. május 07., 13:12

Miklós András falufelelős a napokban ismét a Kovászna megyei vízszolgáltatóhoz, a Hydrokovhoz fordult magyarázatért, de még inkább megoldásért, ugyanis elmondása szerint már harmadik éve fennál a probléma:

tavasztól őszig kora reggel, mikor iskolába, munkába kell készülni, illetve este, mikor a nap szennyét le kellene mosni, egyáltalán nem folyik víz a csapból.

Reggel hét után azonban nagy nyomással megjön, szinte veti szét a bojlereket – számolt be a falufelelős –, még a színe is fehér a sok buboréktól. A szakemberek már kiszálltak a panaszt kivizsgálni, de műszaki hibát nem találtak, aminek valószínűségét erősíti az is, hogy a víz nem zavaros, mint csőtörés utáni javításkor. Ennél több viszont nem történt. A falugondnok az önkormányzatnak is jelezte a problémát, ahonnan azt a választ kapta, hogy

tegyenek le aláírásokkal ellátott panaszt.

Szignógyűjtésre most, a mezőgazdasági munkák teljében nincs mód és idő, állította a falugondnok. Miklós András kilátásba helyezte, ha most sem történik semmi, a fogyasztóvédelemhez fordul,

vagy tüntetésre vonulnak a falubeliek a polgármesteri hivatal elé. Van egyébként a helybélieknek egy olyan gyanúja, hogy valaki (talán egy helyi vállalkozás) a tűzoltócsapon keresztül éjszaka leszívja a faluba vezető cső teljes hozamát. Ami, tekintve, hogy egy 125 mm átmérőjű vezetékről beszélünk, talán nem is olyan nehéz. A tűzoltócsapon amúgy nincs vízóra. Ezt viszont megerősíteni csak egy rendőrségi vizsgálattal lehetne, tehát

ha lopásra gyanakodnak, tegyenek le feljelentést,

mondta Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester. Hirdetés Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója megkeresésünkre kijelentette, nincs tudomása arról, hogy most Szotyorban gond lenne, de az általunk vázolt helyzet nemcsak Szotyorra jellemző, hanem sok más falura is (IIlyefalva, Gidófalva, Kökös, Bodok, Uzon, bodzavidéki települések):

tavasszal, amikor a kertészkedés és az állatok itatása megkezdődik, a hálózatokban nincs elegendő víz és nyomás – ez főleg júniustól szeptemberig jellemző.

„Mi követjük a hozamokat és a nyomást minden rendszeren, de próbáljuk tartályokból is fenntartani. Azt szoktuk tapasztalni, hogy reggel, illetve délután indul el a folyamat este hat-hét óráig, és akkor kezd helyreállni a vízellátás. Volt rá példa – Gidófalván, Illyefalván –, hogy márciustól szeptemberig figyeltük az egyéni fogyasztásokat, és akkor láttuk, hogy márciustól elindult egy növekedés, júniusban pedig esetenként a tavaszinak kétszeres-háromszoros mennyiségét mértük. Ebből is lehet gyanítani, hogy a vizet locsolásra használják”. Ezt viszont cáfolta a falufelelős, aki szerint

nem kifizetődő ivóvízzel locsolni, általában az emberek a fúrt kutakból oldják meg az öntözést.