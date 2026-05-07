Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Vízgondok Szotyorban. Rendszeresen visszatérő probléma. Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.
Miklós András falufelelős a napokban ismét a Kovászna megyei vízszolgáltatóhoz, a Hydrokovhoz fordult magyarázatért, de még inkább megoldásért, ugyanis elmondása szerint már harmadik éve fennál a probléma:
Reggel hét után azonban nagy nyomással megjön, szinte veti szét a bojlereket – számolt be a falufelelős –, még a színe is fehér a sok buboréktól.
A szakemberek már kiszálltak a panaszt kivizsgálni, de műszaki hibát nem találtak, aminek valószínűségét erősíti az is, hogy a víz nem zavaros, mint csőtörés utáni javításkor. Ennél több viszont nem történt.
A falugondnok az önkormányzatnak is jelezte a problémát, ahonnan azt a választ kapta, hogy
Szignógyűjtésre most, a mezőgazdasági munkák teljében nincs mód és idő, állította a falugondnok.
Miklós András kilátásba helyezte, ha most sem történik semmi,
a fogyasztóvédelemhez fordul,
vagy tüntetésre vonulnak a falubeliek a polgármesteri hivatal elé.
Van egyébként a helybélieknek egy olyan gyanúja, hogy valaki (talán egy helyi vállalkozás) a tűzoltócsapon keresztül éjszaka leszívja a faluba vezető cső teljes hozamát. Ami, tekintve, hogy egy 125 mm átmérőjű vezetékről beszélünk, talán nem is olyan nehéz. A tűzoltócsapon amúgy nincs vízóra. Ezt viszont megerősíteni csak egy rendőrségi vizsgálattal lehetne, tehát
mondta Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester.
Kozsokár Attila, a Hydrokov igazgatója megkeresésünkre kijelentette, nincs tudomása arról, hogy most Szotyorban gond lenne, de az általunk vázolt helyzet nemcsak Szotyorra jellemző, hanem sok más falura is (IIlyefalva, Gidófalva, Kökös, Bodok, Uzon, bodzavidéki települések):
„Mi követjük a hozamokat és a nyomást minden rendszeren, de próbáljuk tartályokból is fenntartani. Azt szoktuk tapasztalni, hogy reggel, illetve délután indul el a folyamat este hat-hét óráig, és akkor kezd helyreállni a vízellátás.
Volt rá példa – Gidófalván, Illyefalván –, hogy márciustól szeptemberig figyeltük az egyéni fogyasztásokat, és akkor láttuk, hogy márciustól elindult egy növekedés, júniusban pedig esetenként a tavaszinak kétszeres-háromszoros mennyiségét mértük. Ebből is lehet gyanítani, hogy a vizet locsolásra használják”.
Ezt viszont cáfolta a falufelelős, aki szerint
Az igazgató megígérte, hogy a cég monitorizálni fogja a szotyori vezetékeken az éjszakai hozamokat és nyomást, mert ha tényleg nincs víz, annak más oka nem lehet, csak „egy potenciális veszteség”.
Ami a rendszer gyanított megcsapolását illeti, arra vonatkozóan is van beavatkozási terv: „azt kértem a kollégáktól, bár ez pénzben és időben elég nagy ráfordítást jelent, hogy tegyünk pecsétet minden egyes tűzcsapra, mert ha feltörik a pecsétet, akkor nyoma marad a beavatkozásnak és akkor lehet szűkíteni a potenciális okokat – mondta Kozsokár Attila. – Addig is mobil hozammérőket és nyomásmérőket szerelünk fel a hálózat különböző pontjain, és azzal követjük egy pár héten át a vízellátást, hogy lássuk, ha a nyomásvesztésnek vagy illetéktelen leszívásnak jelei vannak.”
Tóth-Birtan Csaba sepsiszentgyörgyi alpolgármester utóbb azzal az információval szolgált, hogy éjszaka azért nincs víz, mert akkor töltik a kökösi víztartályt. Ennek az időpontját előbbre hozták, a felöltésnek reggel 5-ig be kell fejeződnie, közölte az elöljáró, akinek tudomása szerint a Hydrokov szakemberei jelenleg is a faluban tartózkodnak és méréseket végeznek, hogy megtalálják a probléma okát.
