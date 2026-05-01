Sepsi RUN: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

Profiknak, amatőröknek, a nappalt vagy az éjszakát, aszfaltot vagy terepet, rövid és hosszú távot kedvelőknek kínál élményt a Sepsi RUN • Fotó: Facebook/SepsiRUN

Profiknak, amatőröknek, a nappalt vagy az éjszakát, aszfaltot vagy terepet, rövid és hosszú távot kedvelőknek kínál élményt a Sepsi RUN

Fotó: Facebook/SepsiRUN

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Bodor Tünde

2026. május 01., 16:582026. május 01., 16:58

2026. május 01., 17:002026. május 01., 17:00

A rendezvény tavalyi első kiadásán közel 1000 résztvevő állt rajthoz. Nemcsak Kovászna megyéből, hanem Hargita, Brassó és Maros megyéből, sőt Bukarestből is érkeztek futók. Június 12-én, pénteken a mozgás öröme, az élmények és a különleges futamok kerülnek a középpontba. Lesz

  • Kids Run – a 3–13 éves korosztály számára,

  • Nordic Walking – mozgás és egészségtudatos életmód minden korosztálynak,

  • Gen Z Run – a 14–23 éves fiatalok és diákok megszólítására,

  • Vertical Night Run – esti, fejlámpás terepfutás meredek szakaszokon a Pacé nevű domboldalon.

Hirdetés

Június 13-án klasszikus versenyek következnek, ahol a teljesítmény és a személyes kihívások kerülnek előtérbe:

  • 5K City – rövid városi versenyszám,

  • Half Marathon City – egyéni félmaraton Sepsiszentgyörgy utcáin,

  • Half Marathon City Relay (10,5 + 10,5 km) – félmaraton kétfős váltóban,

  • 10K Cross – gyors, többnyire lejtős terepútvonal, amely Nordic Walking formában is teljesíthető,

  • 23K Trail – terepfutás a városközpontból Sugásfürdő irányába, majd vissza, 720 méteres szintemelkedéssel.

Részletek és nevezés az esemény weboldalán. A legfrissebb információkért érdemes követni a SepsiRUN közösségi médiafelületeit is.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

Hirdetés
2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

Hirdetés
