Sepsi RUN: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

A rendezvény tavalyi első kiadásán közel 1000 résztvevő állt rajthoz. Nemcsak Kovászna megyéből, hanem Hargita, Brassó és Maros megyéből, sőt Bukarestből is érkeztek futók. Június 12-én, pénteken a mozgás öröme, az élmények és a különleges futamok kerülnek a középpontba. Lesz

Kids Run – a 3–13 éves korosztály számára,

Nordic Walking – mozgás és egészségtudatos életmód minden korosztálynak,

Gen Z Run – a 14–23 éves fiatalok és diákok megszólítására,

Vertical Night Run – esti, fejlámpás terepfutás meredek szakaszokon a Pacé nevű domboldalon.

Hirdetés

Június 13-án klasszikus versenyek következnek, ahol a teljesítmény és a személyes kihívások kerülnek előtérbe:

5K City – rövid városi versenyszám,

Half Marathon City – egyéni félmaraton Sepsiszentgyörgy utcáin,

Half Marathon City Relay (10,5 + 10,5 km) – félmaraton kétfős váltóban,

10K Cross – gyors, többnyire lejtős terepútvonal, amely Nordic Walking formában is teljesíthető,

23K Trail – terepfutás a városközpontból Sugásfürdő irányába, majd vissza, 720 méteres szintemelkedéssel.

Részletek és nevezés az esemény weboldalán. A legfrissebb információkért érdemes követni a SepsiRUN közösségi médiafelületeit is.