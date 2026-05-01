Sepsi RUN: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

Profiknak, amatőröknek, a nappalt vagy az éjszakát, aszfaltot vagy terepet, rövid és hosszú távot kedvelőknek kínál élményt a Sepsi RUN
Fotó: Facebook/SepsiRUN
A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.
A rendezvény tavalyi első kiadásán közel 1000 résztvevő állt rajthoz. Nemcsak Kovászna megyéből, hanem Hargita, Brassó és Maros megyéből, sőt Bukarestből is érkeztek futók. Június 12-én, pénteken a mozgás öröme, az élmények és a különleges futamok kerülnek a középpontba. Lesz
Kids Run – a 3–13 éves korosztály számára,
Nordic Walking – mozgás és egészségtudatos életmód minden korosztálynak,
Gen Z Run – a 14–23 éves fiatalok és diákok megszólítására,
Vertical Night Run – esti, fejlámpás terepfutás meredek szakaszokon a Pacé nevű domboldalon.
Június 13-án klasszikus versenyek következnek, ahol a teljesítmény és a személyes kihívások kerülnek előtérbe:
5K City – rövid városi versenyszám,
Half Marathon City – egyéni félmaraton Sepsiszentgyörgy utcáin,
Half Marathon City Relay (10,5 + 10,5 km) – félmaraton kétfős váltóban,
10K Cross – gyors, többnyire lejtős terepútvonal, amely Nordic Walking formában is teljesíthető,
23K Trail – terepfutás a városközpontból Sugásfürdő irányába, majd vissza, 720 méteres szintemelkedéssel.
Részletek és nevezés az esemény weboldalán. A legfrissebb információkért érdemes követni a SepsiRUN közösségi médiafelületeit is.
