Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

A költségvetés jelentős részét az egészségügyi rendszernek, azon belül a megyei kórháznak szentelik Háromszéken

A költségvetés jelentős részét az egészségügyi rendszernek, azon belül a megyei kórháznak szentelik Háromszéken

Fotó: Tuchiluș Alex

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. A megyei tanács a létszám- és béralapcsökkentésről is döntött.

Farkas Orsolya

2026. április 30., 19:522026. április 30., 19:52

2026. április 30., 20:052026. április 30., 20:05

Idén a szokásosnál is később, március 27-én jelent meg a 2026-os állami költségvetési törvény a Hivatalos Közlönyben. Az idei büdzsét Hargita megyében már elfogadták, Kovászna megyében április utolsó napján szavazták meg, Maros megyében májusban kerül a képviselő-testület napirendjére.

Íme a költségvetés főbb számai

Az idei év költségvetését Háromszéken a gondoskodásnak szánják.

„Nehéz időket élünk, szűk esztendőben vagyunk. Nemcsak politikailag van káosz az országban, hanem gazdasági, pénzügyi szempontból is. Tehát az idei a gondoskodás költségvetése, amelynek fókuszában az egészségügyi rendszer és a szociális biztonság áll. Bár takarékos évre készülünk, nem mondunk le a fejlesztésekről sem” – szögezte le Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A 106,9 millió eurós (545 millió lejes) összköltségvetés nominálisan elmarad a tavalyitól, ugyanakkor megegyezik a 2024-es büdzsével.

A 2026-os költségvetést április utolsó napján fogadta el a testület

A 2026-os költségvetést április utolsó napján fogadta el a testület

Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek mintegy 45,6 százalékát az egészségügyi rendszer finanszírozása teszi ki, 15,7 százalékát a szociális hálóra, 15,7 százalékát pedig működésre fordítják, további 22,5 százalék a beruházásokról szól. Utóbbi terén három nagy tétellel számolnak:

  • az erdővidéki úthálózat teljes felújításának projektjével: kivitelezése tavaly befejeződött, de hátra van még a kifizetésből;

  • az iskolabuszok megvásárlásával: az utolsó járművek ebben a hónapban megérkeztek, idén sor kerül a kifizetésre;

  • újabb európai uniós beruházás elindításával: a 114-es számú, kézdiszéki falvakat összekötő, 19 kilométer hosszúságú út felújításának megkezdése. A munkálatok csak akkor kezdődhetnek el, ha a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeresen zárul.

Eredményes közbeszerzés esetén elkezdik a 114-es megyei út felújítását

Eredményes közbeszerzés esetén elkezdik a 114-es megyei út felújítását

Fotó: Tuchiluș Alex

A közigazgatási reformnak eleget téve a megyei tanács áprilisi utolsó ülésén a háromlépcsős átszervezési folyamat részeként csökkentette a fizetési alapot. Kovászna Megye Tanácsa és az alárendelt intézmények esetében 34 állással csökkentették a keretet:

ezek többsége be sem volt töltve, de vannak alkalmazottak, akik nyugdíjba vonulnak, és néhány közülük kénytelen máshol munkát keresni.

„Ennek következtében a megyei tanács szakapparátusában a tavalyi év azonos időszakához képest mínusz 200 ezer lejjel csökkent a béralap, és a hozzánk tartozó intézményeknél még újabb mínusz 211 ezer lejjel. Tehát összesen a béralap tekintetében spóroltunk 411 ezer lejt a második félévre” – magyarázta Tamás Sándor.

Csaknem 18 éve küzdenek a sepsibesenyői diáktáborért

Csaknem 18 éve küzdenek a sepsibesenyői diáktáborért

Fotó: Tuchiluș Alex

Csökkent a pályázatok költségvetési kerete

Az április 30-i ülésen jóváhagyták a határozattervezetet, amelyben a megyei tanács magának kéri azt az útszakaszt, amely az önkormányzat saját, árkosi telkén keresztül húzódik, de jelenleg az állam magánvagyonában van.

Nem adják fel azt a csaknem 18 éve tartó törekvést sem, hogy az államtól átvegyék a sepsibesenyői diáktábort, amelynek állaga a tanácselnök szerint egyre romlik.

A megyei önkormányzat korábban sikeresen átvette a kommandói tábort, amelyet korszerűsített és táborozók használatába adott, és ugyanez a szándéka a besenyői tó mellett húzódó épületegyüttessel is. Ezenkívül átvennék a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól a Borvíz utcai telket, amelyen a megyei tanács által épített gyermekotthon áll.

Az idei év szűkösebb a megyei tanácsnál: csökkentették a béralapot, a pályázatokra is kevesebb jut

Az idei év szűkösebb a megyei tanácsnál: csökkentették a béralapot, a pályázatokra is kevesebb jut

Fotó: Tuchiluș Alex

A testület elfogadta a pályázatok költségvetési keretét, amelyből egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek nyerhetnek támogatást. Fontos, hogy a kérelmeket az idei évtől kezdődően csak online lehet benyújtani, az ehhez szükséges felületről és egyéb részletekről a pályázatok meghirdetésekor tesz közzé tájékoztatást a megyei tanács.

Valószínűleg idén csak a július elsejétől kezdődő rendezvényeket fogják tudni támogatni, az azelőtt megtartott események utólagos finanszírozása nem lehetséges.

Idén kétmillió lejes alapból pályázhatnak az egyházak, a szociális pályázatokra pedig egymillió lejt különítenek el. 400–400 ezer lejt fognak biztosítani a szabadidős és kulturális tevékenységekre, 200–200 ezer lejt az ifjúsági és kisebb sportpályázatokra. A nagy sportpályázatokat egy különálló, 4,2 millió lejes keretből fogják finanszírozni.

Háromszék
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

2026. április 28., kedd

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

2026. április 28., kedd

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

