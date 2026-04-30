Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

A költségvetés jelentős részét az egészségügyi rendszernek, azon belül a megyei kórháznak szentelik Háromszéken

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. A megyei tanács a létszám- és béralapcsökkentésről is döntött.

Farkas Orsolya 2026. április 30.

Idén a szokásosnál is később, március 27-én jelent meg a 2026-os állami költségvetési törvény a Hivatalos Közlönyben. Az idei büdzsét Hargita megyében már elfogadták, Kovászna megyében április utolsó napján szavazták meg, Maros megyében májusban kerül a képviselő-testület napirendjére. Íme a költségvetés főbb számai Az idei év költségvetését Háromszéken a gondoskodásnak szánják. Hirdetés „Nehéz időket élünk, szűk esztendőben vagyunk. Nemcsak politikailag van káosz az országban, hanem gazdasági, pénzügyi szempontból is. Tehát az idei a gondoskodás költségvetése, amelynek fókuszában az egészségügyi rendszer és a szociális biztonság áll. Bár takarékos évre készülünk, nem mondunk le a fejlesztésekről sem” – szögezte le Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

A 106,9 millió eurós (545 millió lejes) összköltségvetés nominálisan elmarad a tavalyitól , ugyanakkor megegyezik a 2024-es büdzsével.

A 2026-os költségvetést április utolsó napján fogadta el a testület Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek mintegy 45,6 százalékát az egészségügyi rendszer finanszírozása teszi ki, 15,7 százalékát a szociális hálóra, 15,7 százalékát pedig működésre fordítják, további 22,5 százalék a beruházásokról szól. Utóbbi terén három nagy tétellel számolnak: az erdővidéki úthálózat teljes felújításának projektjével: kivitelezése tavaly befejeződött, de hátra van még a kifizetésből;

az iskolabuszok megvásárlásával: az utolsó járművek ebben a hónapban megérkeztek, idén sor kerül a kifizetésre;

újabb európai uniós beruházás elindításával: a 114-es számú, kézdiszéki falvakat összekötő, 19 kilométer hosszúságú út felújításának megkezdése. A munkálatok csak akkor kezdődhetnek el, ha a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeresen zárul.

Eredményes közbeszerzés esetén elkezdik a 114-es megyei út felújítását Fotó: Tuchiluș Alex

A közigazgatási reformnak eleget téve a megyei tanács áprilisi utolsó ülésén a háromlépcsős átszervezési folyamat részeként csökkentette a fizetési alapot. Kovászna Megye Tanácsa és az alárendelt intézmények esetében 34 állással csökkentették a keretet:

ezek többsége be sem volt töltve, de vannak alkalmazottak, akik nyugdíjba vonulnak, és néhány közülük kénytelen máshol munkát keresni.

„Ennek következtében a megyei tanács szakapparátusában a tavalyi év azonos időszakához képest mínusz 200 ezer lejjel csökkent a béralap, és a hozzánk tartozó intézményeknél még újabb mínusz 211 ezer lejjel. Tehát összesen a béralap tekintetében spóroltunk 411 ezer lejt a második félévre” – magyarázta Tamás Sándor.

Csaknem 18 éve küzdenek a sepsibesenyői diáktáborért Fotó: Tuchiluș Alex

Csökkent a pályázatok költségvetési kerete Az április 30-i ülésen jóváhagyták a határozattervezetet, amelyben a megyei tanács magának kéri azt az útszakaszt, amely az önkormányzat saját, árkosi telkén keresztül húzódik, de jelenleg az állam magánvagyonában van.

Nem adják fel azt a csaknem 18 éve tartó törekvést sem, hogy az államtól átvegyék a sepsibesenyői diáktábort , amelynek állaga a tanácselnök szerint egyre romlik.

A megyei önkormányzat korábban sikeresen átvette a kommandói tábort, amelyet korszerűsített és táborozók használatába adott, és ugyanez a szándéka a besenyői tó mellett húzódó épületegyüttessel is. Ezenkívül átvennék a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól a Borvíz utcai telket, amelyen a megyei tanács által épített gyermekotthon áll.

Az idei év szűkösebb a megyei tanácsnál: csökkentették a béralapot, a pályázatokra is kevesebb jut Fotó: Tuchiluș Alex

A testület elfogadta a pályázatok költségvetési keretét, amelyből egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek nyerhetnek támogatást. Fontos, hogy a kérelmeket az idei évtől kezdődően csak online lehet benyújtani, az ehhez szükséges felületről és egyéb részletekről a pályázatok meghirdetésekor tesz közzé tájékoztatást a megyei tanács.

Valószínűleg idén csak a július elsejétől kezdődő rendezvényeket fogják tudni támogatni, az azelőtt megtartott események utólagos finanszírozása nem lehetséges.