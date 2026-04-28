Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

Bodor Tünde 2026. április 28., 16:312026. április 28., 16:31

A 2025-ös, genetikai alapú medveszámlálás, amelyet a brassói Transilvania Egyetem szakemberei végeztek, arra világított rá, hogy az országos medvepopuláció az élőhelyek eltartóképességéhez mérten háromszorosa az optimálisnak. A 69 ezer négyzetkilométeren ugyanis 4000 medve élhetne ideális körülmények között, ezzel szemben a példányszám 12 ezer körül van. Hirdetés Kovászna megyében 104 ezer hektár erdő van, ehhez képest 2300 medvét számláltak ezen a területen, az optimális 104 helyett. Ezért üdvözlendő az ember–medve konfliktusok megelőzését célzó medvekvóta megduplázása két egymást követő évben – országos szinten 859 az előirányzott szám –, amely ugyan

számottevően nem csökkenti az állományt, de kissé mérsékli a szaporodás ütemét

– vélekedett Ráduly István prefektus.

A prefektus üdvözölte a medvekvóta megduplázását Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megye területén 86 medvét lehet kilőni, ezt a számot 34 vadászterületre osztották le annak függvényében, hogy hány medvetámadást, káresetet jelentettek a környéken, illetve mennyi biológiai mintát gyűjtöttek be, és azok milyen genotípusokra mutatnak.

2025-ben a megyében 235 káresetet jelentettek, 477 háziállat esett áldozatul