Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Bocos anyamedvéket ezután sem szabad kilőni • Fotó: Tuchiluș Alex

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

Bodor Tünde

2026. április 28., 16:312026. április 28., 16:31

A 2025-ös, genetikai alapú medveszámlálás, amelyet a brassói Transilvania Egyetem szakemberei végeztek, arra világított rá, hogy az országos medvepopuláció az élőhelyek eltartóképességéhez mérten háromszorosa az optimálisnak. A 69 ezer négyzetkilométeren ugyanis 4000 medve élhetne ideális körülmények között, ezzel szemben a példányszám 12 ezer körül van.

Kovászna megyében 104 ezer hektár erdő van, ehhez képest 2300 medvét számláltak ezen a területen, az optimális 104 helyett. Ezért üdvözlendő az ember–medve konfliktusok megelőzését célzó medvekvóta megduplázása két egymást követő évben – országos szinten 859 az előirányzott szám –, amely ugyan

számottevően nem csökkenti az állományt, de kissé mérsékli a szaporodás ütemét

– vélekedett Ráduly István prefektus.

Kovászna megye területén 86 medvét lehet kilőni, ezt a számot 34 vadászterületre osztották le annak függvényében, hogy hány medvetámadást, káresetet jelentettek a környéken, illetve mennyi biológiai mintát gyűjtöttek be, és azok milyen genotípusokra mutatnak.

2025-ben a megyében 235 káresetet jelentettek, 477 háziállat esett áldozatul

– ennek közel fele tyúk –, de 30 kaptárt is elpusztított a nagyvad. Tavaly 216-szor riasztották medvék miatt a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon, idén pedig az év első négy hónapjában 34-szer, nagyrészt áprilisban, amikor 20 hívás érkezett.

A lakott területre bemerészkedő agresszív medvékből a beavatkozási kvóta keretében országos szinten 110-et lehet kilőni, kivételt képeznek a kétévesnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvék.

A kilövési kvóta megduplázását előíró törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép érvénybe.

Háromszék medve
Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
„Nincs visszaút" – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

