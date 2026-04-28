Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Bocos anyamedvéket ezután sem szabad kilőni
Fotó: Tuchiluș Alex
Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.
A 2025-ös, genetikai alapú medveszámlálás, amelyet a brassói Transilvania Egyetem szakemberei végeztek, arra világított rá, hogy az országos medvepopuláció az élőhelyek eltartóképességéhez mérten háromszorosa az optimálisnak. A 69 ezer négyzetkilométeren ugyanis 4000 medve élhetne ideális körülmények között, ezzel szemben a példányszám 12 ezer körül van.
Kovászna megyében 104 ezer hektár erdő van, ehhez képest 2300 medvét számláltak ezen a területen, az optimális 104 helyett. Ezért üdvözlendő az ember–medve konfliktusok megelőzését célzó medvekvóta megduplázása két egymást követő évben – országos szinten 859 az előirányzott szám –, amely ugyan
– vélekedett Ráduly István prefektus.
Fotó: Tuchiluș Alex
Kovászna megye területén 86 medvét lehet kilőni, ezt a számot 34 vadászterületre osztották le annak függvényében, hogy hány medvetámadást, káresetet jelentettek a környéken, illetve mennyi biológiai mintát gyűjtöttek be, és azok milyen genotípusokra mutatnak.
– ennek közel fele tyúk –, de 30 kaptárt is elpusztított a nagyvad. Tavaly 216-szor riasztották medvék miatt a hatóságokat a 112-es sürgősségi hívószámon, idén pedig az év első négy hónapjában 34-szer, nagyrészt áprilisban, amikor 20 hívás érkezett.
A lakott területre bemerészkedő agresszív medvékből a beavatkozási kvóta keretében országos szinten 110-et lehet kilőni, kivételt képeznek a kétévesnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvék.
A kilövési kvóta megduplázását előíró törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép érvénybe.
Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.
Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.
Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.
A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.
Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.
Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.
Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.
A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.
Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.
Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.
