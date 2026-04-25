Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

A koncerten közreműködött a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és a Laudate kórus tagjai, vezényel Werner Gábor karmester

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Bodor Tünde 2026. április 25., 13:222026. április 25., 13:22

Antal Árpád polgármester távollétében Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte a közönséget a 33. Szent György Napok nyitókoncertjén. A kulturális hét rendezvénysorozatáról és a fesztiválhétvégéről szólva elmondta: a városvezetés tudatos döntése volt, hogy a műsort helyi és erdélyi előadókra, zenekarokra, kórusokra és énekesekre építették. „Ez nemcsak költséghatékony megoldás, hanem sokkal több ennél: hitvallás. Hitvallás amellett, hogy

értékeink itt vannak körülöttünk, bennünk élnek, és méltók arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek”

– fogalmazott. Hirdetés A nyitókoncert műsorán a klasszikus zenei repertoár népszerű darabjai szerepeltek: Gershwin Kék rapszódiája, Rahmanyinov 2. zongoraversenye és Mozart Koronázási miséje. Az esten szintén helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Fotó: Antal Árpád/Facebook

Az alpolgármester arra is kitért, hogy Sepsiszentgyörgy a „béke szigete”, és jó lenne, ha így is maradna, ebben azonban a közösség tagjainak is szerepe van.

Minden közösség ereje az egymás iránti tiszteletből, figyelemből és szeretetből születik meg”

– mondta Sztakics Éva. A koncert végén percekig tartó vastaps jutalmazta a produkciót és a művészeket.

Szőcs Botond zongoraművészt visszatapsolta a közönség Fotó: Antal Árpád/Facebook

Szólitaként fellépett: Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, Löwenberger Orsolya alt, Nicolae Simionov tenor, György Levente bariton Fotó: Antal Árpád/Facebook