Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

A koncerten közreműködött a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és a Laudate kórus tagjai, vezényel Werner Gábor karmester

A koncerten közreműködött a Vox Humana kamarakórus, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusa, a Pro Musica és a Laudate kórus tagjai, vezényel Werner Gábor karmester

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Bodor Tünde

2026. április 25., 13:222026. április 25., 13:22

Antal Árpád polgármester távollétében Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte a közönséget a 33. Szent György Napok nyitókoncertjén. A kulturális hét rendezvénysorozatáról és a fesztiválhétvégéről szólva elmondta: a városvezetés tudatos döntése volt, hogy a műsort helyi és erdélyi előadókra, zenekarokra, kórusokra és énekesekre építették. „Ez nemcsak költséghatékony megoldás, hanem sokkal több ennél: hitvallás. Hitvallás amellett, hogy

értékeink itt vannak körülöttünk, bennünk élnek, és méltók arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek”

– fogalmazott.

A nyitókoncert műsorán a klasszikus zenei repertoár népszerű darabjai szerepeltek: Gershwin Kék rapszódiája, Rahmanyinov 2. zongoraversenye és Mozart Koronázási miséje. Az esten szintén helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

Az alpolgármester arra is kitért, hogy Sepsiszentgyörgy a „béke szigete”, és jó lenne, ha így is maradna, ebben azonban a közösség tagjainak is szerepe van.

Minden közösség ereje az egymás iránti tiszteletből, figyelemből és szeretetből születik meg”

– mondta Sztakics Éva.

A koncert végén percekig tartó vastaps jutalmazta a produkciót és a művészeket.

Szőcs Botond zongoraművészt visszatapsolta a közönség

Szőcs Botond zongoraművészt visszatapsolta a közönség

Szólitaként fellépett: Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, Löwenberger Orsolya alt, Nicolae Simionov tenor, György Levente bariton

Szólitaként fellépett: Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, Löwenberger Orsolya alt, Nicolae Simionov tenor, György Levente bariton

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben
A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben
2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben
2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

2026. április 23., csütörtök

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el

Lefoglaltak 16 köbméter fát, és több járművet, illetve egy láncfűrészt is elkoboztak a kézdivásárhelyi rendőrök az illegális kereskedés visszaszorítását célzó ellenőrzések során április 15. és 22. között.

