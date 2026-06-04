Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Magyar Péter: mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban – jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján, csütörtökön Budapesten, a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról; óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes-dekrétumokat.

Székelyhon

2026. június 04., 12:212026. június 04., 12:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Magyar Péter kiemelte: a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért.

Idézet
Megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat”

– fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Úgy folytatta: arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közjogi méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett. Akik nem hagyják szó nélkül azt sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesszenek a nemzetből – mutatott rá.

Hirdetés

Ünnepi beszédében felidézte, hogy 1920. június 4-én 10 órakor a trianoni diktátum aláírásának időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban és a hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbocra eresztették, bezártak az üzletek, megállt az élet.

A magyar történelem legnehezebb pillanata 106 évvel később is kősziklaként nehezedik a szívünkre

– fogalmazott, kiemelve: a magyar nemzet jogosan érezte úgy, hogy nem ura a sorsának. Hiába szeretett volna a nemzet egésze egy büszke, erős, teljes országban élni – mondta.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Rámutatott: az őseink mindent megpróbáltak a lehetetlennek tűnő helyzetben, Sopronban és környékén az emberek demokratikus jogaikat gyakorolva fogtak össze. Balassagyarmaton pedig az életüket adták azért, hogy továbbra is ehhez a csodálatos országhoz tartozhassanak.

Hős volt minden magyar ember, aki akár egy szóval, akár egy szavazattal, akár fegyverrel az élete árán küzdött a hőn szeretett hazájáért

– fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette: egy vesztes világháború és a Nagy-Magyarország megcsonkítása után azonban nem ért véget a balsors. A trianoni katasztrófa után még következett a magyarok százezreinek életét követelő világháború, a doni katasztrófa, a holokauszt, a kitelepítések és az évtizedeken át tartó kommunista terror – sorolta.

Rámutatott: az 1989-es rendszerváltással Magyarország és mi magyarok egy új esélyt kaptunk. Esélyt arra, hogy begyógyítsuk a nemzet szívén húzódó sebeket, hogy kezet nyújtsunk egymásnak, hogy végre a magunk urai legyünk, de az ország vezetői sokáig, ahelyett, hogy éltek volna a kapott lehetőséggel, inkább visszaéltek vele. A magyar nemzet viszont nemrég azt mondta, elég – fogalmazott.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Magyar Péter hangsúlyozta: egy olyan országot kell építenünk, ahol nemcsak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszontszeret minket.

Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van

– mutatott rá.

Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes-dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont – emelte ki. Évente még ma is százas nagyságrendben történnek ilyen, az európai értékeket és jogrendet sárba tipró események. És aki ezt kritizálni meri, azt börtönnel fenyegetik – nehezményezte.

Idézet
Értjük és érezzük a felelősségünket. Minden magyarnak meg kell adni a jogot ahhoz, hogy büszke legyen a magyarságára, használhassa a gyönyörű nyelvünket”

– jelentette ki.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Kitért arra is, hogy szerdán óriási eredményt ért el Magyarország: hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell illessenek.

  • Megőrizhetik és fejleszthetik nyelvi, vallási önazonosságukat, hagyományaikat,

  • gyarapíthatják és méltón őrizhetik gazdag kulturális örökségüket,

  • végre kifejezhetik magyarsághoz tartozásukat nemzeti szimbólumainkkal, nemzeti ünnepeink megtartásával, politikai jogaik magyar nyelven történő gyakorlásával,

  • saját nyelven tanulhatnak és intézhetik majd ügyeiket a hivatalokban

– sorolta az eredményeket.

korábban írtuk

Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről

Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére – jelentette be a miniszterelnök szerdán este a Facebookon.

Hozzátette: a nemzetiségi iskolák tanulói ünnepségeiken elénekelhetik majd a magyar himnuszt, használhatják a nemzeti lobogót. Az iskolai adminisztrációt megtehetik majd magyar nyelven, a bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják, magyar nyelven vizsgázhatnak. A jövőben magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek. Az ukrán fél garanciát vállalt arra is, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja a nemzetiségi iskolákat.

Mintegy százezer magyar ember, magyar honfitársunk kapja vissza az alapvető jogait és a reményt arra, hogy átadhatja az identitását, amit a szüleitől és a nagyszüleitől kapott

– jelentette ki a miniszterelnök.

A magyar nemzet tudja, hogy Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner – mondta a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy

Magyarország „a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

Jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is – mutatott rá.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Június 23-án azonban felélesztjük ezt a hosszú, évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszert is, mert Budapest fog helyszínül szolgálni a V4-ek miniszterelnöki találkozójához – fogalmazott a kormányfő.

Ahhoz, hogy Magyarország méretén túl tudja az érdekeit érvényesíteni, szükség van a V4-ekre, sőt

a kormány azon dolgozik, hogy még több ország csatlakozzon ehhez a történelmi szövetséghez, legyen szó akár Ausztriáról, Szlovéniáról, Romániáról vagy Horvátországról, vagy akár egy olyan nagyhatalomról, mint Németország.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban. Ez a valódi szuverenitás – szögezte le a kormányfő.

korábban írtuk

Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter
Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését.

A magyar nemzet ereje abban áll, hogy egyszerre képes megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni - jelentette ki.

Idézet
Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassagyarmati kisgyermekben”

– fogalmazott.

Honfitársaim, magyarok, köszönöm, hogy együtt vagyunk és köszönöm, hogy együtt is maradtunk – mondta a miniszterelnök, aki azzal zárta beszédét, hogy

Idézet
Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart szerte a nagyvilágban”.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót az Országgyűlés épülete előtt a Kossuth Lajos téren a miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter jelenlétében.

• Fotó: Máthé Zoltán/MTI Galéria

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

A rendezvényen a többi között jelen volt Karácsony Gergely főpolgármester, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Tarr Zoltán társadalmi Kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt országgyűlési frakciójának vezetője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke és Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese.

A nemzeti lobogó felvonását a Himnusz hangjai kíséretében a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység katonái végezték. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység és a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály is.

Az Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondta: „ a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A trianoni béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919–20-as párizsi békekonferencián, ahol az I. világháborúban győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek.

A békediktátum eredményeképpen a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Székelyhon

Ételmérgezés gyanúja miatt nyolc diák került a csíkszeredai kórházba
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Krónika

Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Székely Sport

Elhódíthatja karrierje első bajnoki övét a székely bunyós
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 04., csütörtök

Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön
Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön
2026. június 04., csütörtök

Árvízvédelmi készültség a Küküllőkön
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Hazafelé ma még elverhet az eső

Csütörtökön délelőtt 10 és éjjel 11 óra között elsőfokú, sárga jelzésű meteorológiai riasztás van érvényben légköri instabilitás és jelentős mennyiségű záporok miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hazafelé ma még elverhet az eső
Hazafelé ma még elverhet az eső
2026. június 04., csütörtök

Hazafelé ma még elverhet az eső
2026. június 04., csütörtök

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről

A hegyimentők és a határrendészek kimentettek két eltévedt ukrán állampolgárt, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak át az ukrán–román határon; egyikük válságos állapotban van.

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
2026. június 04., csütörtök

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
2026. június 04., csütörtök

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka

„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
2026. június 04., csütörtök

Jelezték a lakók a szennyvízproblémát, az illetékesek megvizsgálják, hogy mi lehet az oka
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok

Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
2026. június 04., csütörtök

A gyermeknap után újabb szabadnapnak örülhetnek a diákok
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest

A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Őrizetbe vették a kiskorúak szexuális bántalmazásával gyanúsított népdalénekest
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája

A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
2026. június 04., csütörtök

Aki ma kapál, annak üszkös lesz a törökbúzája
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt

Szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Gyergyószentmiklóson, a Bucsin-negyedben a vízhálózaton végzett javítások miatt.

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
2026. június 04., csütörtök

Víz nélkül marad a gyergyószentmiklósi Bucsin-negyed csütörtök délelőtt
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson

Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
2026. június 03., szerda

Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!