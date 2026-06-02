Romániát is meghívná a visegrádi országok közé Magyar Péter

A június 23-i V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését – erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be kedden, Berlinben.

Magyar Péter azt mondta: javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és „építsünk egy erős Közép-Európát közösen”.

Hozzátette: ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent – számolt be az MTI.