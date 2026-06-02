Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán

A gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették. Képünk illusztráció
Halálra késelt egy 50 éves férfit a saját fia hétfőn este Piatra-Neamțon, az utcán. Az apa összeszólalkozott a fiával.
A Neamț megyei rendőrség keddi tájékoztatása szerint az eset a város egyik utcáján történt. Az 50 éves férfi összeszólalkozott 22 éves fiával, és utóbbi egy késsel megszúrta az apját. A helyszínre kiért mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja az Agerpres hírügynökség.
A rendőrségi közlemény szerint az áldozat vizsgáztató rendőrként dolgozott a Neamț megyei jogosítvány-kibocsátási és gépjármű-nyilvántartási szolgálatnál.
Az ügyészség eljárást indított, a gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették.
