Halálra késelt egy rendőrt a fia az utcán

Halálra késelt egy 50 éves férfit a saját fia hétfőn este Piatra-Neamțon, az utcán. Az apa összeszólalkozott a fiával.

A Neamț megyei rendőrség keddi tájékoztatása szerint az eset a város egyik utcáján történt. Az 50 éves férfi összeszólalkozott 22 éves fiával, és utóbbi egy késsel megszúrta az apját. A helyszínre kiért mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani – írja az Agerpres hírügynökség.

A rendőrségi közlemény szerint az áldozat vizsgáztató rendőrként dolgozott a Neamț megyei jogosítvány-kibocsátási és gépjármű-nyilvántartási szolgálatnál.

Az ügyészség eljárást indított, a gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették.