Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére

Fotó: Pinti Attila
A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nyári időszakban a fürdőzéssel kapcsolatos balesetek leggyakrabban nem kijelölt, felügyelet nélküli vizeknél történnek, és sok esetben tragédiával végződnek. A most induló kampány vizuális üzenetekkel és megelőző tanácsokkal igyekszik ráirányítani a figyelmet ezekre a veszélyekre.
A kampány üzenetei június 1. és augusztus 31. között jelennek meg országszerte: több mint 170 helyszínen, utcai elektronikus hirdetőtáblákon, valamint a médiában és különböző kommunikációs platformokon is találkozhat velük a lakosság.
A biztonsági ajánlások között szerepel, hogy
terepismeret nélkül ne ugorjunk fejest a vízbe,
fürdés előtt kerüljük az alkoholfogyasztást,
a gyermekeket pedig vízben és vízparton egyaránt folyamatos tartsuk felügyelet alatt.
Emellett továbbra is tilos a fürdés a nem kijelölt vagy veszélyes helyeken.
Az IGSU hangsúlyozza: minden nyári idényben történnek olyan vízi balesetek, amelyek jelentős része kellő óvatossággal megelőzhető lenne. A statisztika szerint 2025 nyarán 191 vízimentést hajtottak végre a tűzoltók, míg 2024 azonos időszakában 198 esetet regisztráltak.
