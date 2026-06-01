Egészségházat, sürgősségi központot készülnek létrehozni Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő számára fontos beruházásról van szó
Fotó: Pinti Attila
Egyelőre kormánytámogatásra vár a tusnádfürdői egészségház létrehozásának terve, amely család- és szakorvosi rendelőket tartalmazna, a sürgősségi központnál pedig a tűzoltók, mentősök autói is állomásozhatnának.
2026. június 01., 14:18
Tusnádfürdő sajátos, megyehatáron való elhelyezkedése miatt viszonylag távol esik úgy Csíkszeredától, mint Sepsiszentgyörgytől, ahol legközelebb hivatásos tűzoltóság működik. Noha a fürdővárosnak van önkéntes tűzoltósága, amely már két autóval is rendelkezik, ezeket födél alatt, de nem garázsban tartják, így
– emlékeztetett Butyka Zsolt polgármester, akit a tusnádfürdői egészségház és sürgősségi központ terveiről kérdeztünk.
Utóbbi nemcsak a tűzoltóknak segítene fűtött garázsok biztosításával, hanem a mentőszolgálat és ennek autói is helyet kapnának ott, a mentősök ugyanis jelenleg egy bérelt helyiséget használnak – egyedüliként Hargita megyében. Ugyanakkor
ahová rendszerességgel jönnének különböző szakorvosok – ez főleg az idősebbeknek lenne nagy segítség, akiknek nem kellene Csíkszeredába utazniuk ilyen okokból – vázolta a polgármester. Hozzátette, jelenleg a családorvos heti három alkalommal jön Tusnádfürdőre, de ő is bérli a rendelőt.
Egészségház és sürgősségi központ építését szeretnék a városban
Az egészségház a korábbi városháza átalakításával és felújításával jöhetne létre, a sürgősségi központ pedig egy új épület lenne mellette. Utóbbi
Mivel van már két autójuk a tűzoltóknak, egy megfelelő terepjáró kellene még ahhoz, hogy erdőtűz vagy balesetek esetén is bevetésre indulhassanak – tudtuk meg.
A beruházás költségeire az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) folyamodott támogatásért a város. „Legutóbb, amikor kiküldték az értesítést, hogy újítsunk meg minden igénylést, újraküldtük a megszavazott költségvetést, és várjuk a pozitív döntést” – mondta Butyka Zsolt. Az egészségház és a sürgősségi központ létrehozásának becsült költsége meghaladja a 25 millió lejt.
