Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Az új tömbházak egyikének látványterve • Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Az új tömbházak egyikének látványterve

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.

Kovács Attila

2026. május 27., 18:012026. május 27., 18:01

Tavaly októberben fogadta el a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely két tömbház építésére vonatkozik – ezeket a fejlesztési minisztérium finanszírozásával az ANL fogja elkészíteni. Azóta már kiírták a közbeszerzési eljárást a társasházak műszaki terveinek elkészítésére, és a kivitelezésre – tudtuk meg Bors Bélától.

Csíkszereda alpolgármestere szerint mivel

igen nagy az érdeklődés az ajánlattevők részéről,

a licit befejezése nem lesz egyszerű, de úgy látja, hogy ebben az évben a folyamat lezárulhat, és a műszaki tervek elkészítése után jövőben már az építkezés is elkezdődhet.

Készülnek az új ifjúsági bérlakások építésére Csíkszeredában
Készülnek az új ifjúsági bérlakások építésére Csíkszeredában

Első körben két új tömbház épülhet ifjúsági bérlakásokkal Csíkszeredában, ehhez a finanszírozó Országos Lakásügynökségnek (ANL) is rá kell bólintania a megvalósíthatósági tanulmányra. Ugyanakkor előkészítik a korábbi ANL-lakások eladását is.

A beruházás helyszíne a város keleti pereme, a Pacsirta sétány szomszédságában lévő 1,2 hektáros terület, amelynek átadásáról már 2024-ben szerződést írtak alá az ANL-vel. Ezt követően azt az övezeti rendezési tervet (PUZ) is elfogadták, amely nemcsak a város tulajdonára, hanem a szomszédos magántulajdonú telkekre, összesen mintegy öt hektárra vonatkozóan tartalmaz urbanisztikai szabályozást.

A város két másik tömbházat is szeretne építtetni a kijelölt területen, ezek egy későbbi szakaszban készülhetnek el.

Az új tömbházak négyemeletesek lesznek, egyenként húsz lakással, a tetőtereket is beépítik, de ott nem lakások lesznek, hanem más célt szolgáló helyiségek.

Egy társasházban húsz lakás lesz • Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Egy társasházban húsz lakás lesz

Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

Készül egy földszinti, mozgássérültek számára akadálytalanul megközelíthető egyszobás lakás is, ugyanakkor még kilenc kétszobás, kilenc háromszobás és egy négyszobás apartman. A társasházakba

felvonókat is beépítenek a tervek szerint.

A tetőkre napelemes rendszereket telepítenek, amelyek biztosítják a lépcsőházak megvilágításához és a külső világításhoz szükséges áramot. A két társasház kivitelezésének időszaka húsz hónap, a becsült költségek meghaladják az 52 millió lejt.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 27., szerda

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

