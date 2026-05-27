Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Az új tömbházak egyikének látványterve
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.
Tavaly októberben fogadta el a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely két tömbház építésére vonatkozik – ezeket a fejlesztési minisztérium finanszírozásával az ANL fogja elkészíteni. Azóta már kiírták a közbeszerzési eljárást a társasházak műszaki terveinek elkészítésére, és a kivitelezésre – tudtuk meg Bors Bélától.
Csíkszereda alpolgármestere szerint mivel
a licit befejezése nem lesz egyszerű, de úgy látja, hogy ebben az évben a folyamat lezárulhat, és a műszaki tervek elkészítése után jövőben már az építkezés is elkezdődhet.
Első körben két új tömbház épülhet ifjúsági bérlakásokkal Csíkszeredában, ehhez a finanszírozó Országos Lakásügynökségnek (ANL) is rá kell bólintania a megvalósíthatósági tanulmányra. Ugyanakkor előkészítik a korábbi ANL-lakások eladását is.
A beruházás helyszíne a város keleti pereme, a Pacsirta sétány szomszédságában lévő 1,2 hektáros terület, amelynek átadásáról már 2024-ben szerződést írtak alá az ANL-vel. Ezt követően azt az övezeti rendezési tervet (PUZ) is elfogadták, amely nemcsak a város tulajdonára, hanem a szomszédos magántulajdonú telkekre, összesen mintegy öt hektárra vonatkozóan tartalmaz urbanisztikai szabályozást.
Az új tömbházak négyemeletesek lesznek, egyenként húsz lakással, a tetőtereket is beépítik, de ott nem lakások lesznek, hanem más célt szolgáló helyiségek.
Egy társasházban húsz lakás lesz
Készül egy földszinti, mozgássérültek számára akadálytalanul megközelíthető egyszobás lakás is, ugyanakkor még kilenc kétszobás, kilenc háromszobás és egy négyszobás apartman. A társasházakba
A tetőkre napelemes rendszereket telepítenek, amelyek biztosítják a lépcsőházak megvilágításához és a külső világításhoz szükséges áramot. A két társasház kivitelezésének időszaka húsz hónap, a becsült költségek meghaladják az 52 millió lejt.
