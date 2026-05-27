Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.

Tavaly októberben fogadta el a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely két tömbház építésére vonatkozik – ezeket a fejlesztési minisztérium finanszírozásával az ANL fogja elkészíteni. Azóta már kiírták a közbeszerzési eljárást a társasházak műszaki terveinek elkészítésére, és a kivitelezésre – tudtuk meg Bors Bélától.

igen nagy az érdeklődés az ajánlattevők részéről,

a licit befejezése nem lesz egyszerű, de úgy látja, hogy ebben az évben a folyamat lezárulhat, és a műszaki tervek elkészítése után jövőben már az építkezés is elkezdődhet.

korábban írtuk Készülnek az új ifjúsági bérlakások építésére Csíkszeredában Első körben két új tömbház épülhet ifjúsági bérlakásokkal Csíkszeredában, ehhez a finanszírozó Országos Lakásügynökségnek (ANL) is rá kell bólintania a megvalósíthatósági tanulmányra. Ugyanakkor előkészítik a korábbi ANL-lakások eladását is.

A beruházás helyszíne a város keleti pereme, a Pacsirta sétány szomszédságában lévő 1,2 hektáros terület, amelynek átadásáról már 2024-ben szerződést írtak alá az ANL-vel. Ezt követően azt az övezeti rendezési tervet (PUZ) is elfogadták, amely nemcsak a város tulajdonára, hanem a szomszédos magántulajdonú telkekre, összesen mintegy öt hektárra vonatkozóan tartalmaz urbanisztikai szabályozást.