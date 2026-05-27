Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt

Halálos vasúti baleset és mozdonytűz is történt kedden este: Hunyad megyében egy nőt gázolt el a vonat, Máramaros megyében pedig több mint hatvan utast kellett biztonságba helyezni egy kigyulladt szerelvény miatt.
Egy 49 éves nő kedd este életét vesztette, miután elgázolta az Arad-Bukarest útvonalon közlekedő 1822-es számú Interregio személyvonat a petrozsényi és zsilmezői állomások között.
A rendőrségi vizsgálatokból eddig az derült ki, hogy a nőt épp a síneken kelt át, amikor elgázolta a vonat – idézi a Hunyad megyei rendőrség közleményét az Agerpres.
A helyszínre érkező mentőegységnek már csak a halál beálltát tudták megállapítaniuk.
Rendőrségi források szerint a nő kislányával együtt kelt át a vasúton, majd otthagyva a gyereket
A mozdonyvezetőt megszondáztatták a rendőrök, de az eredmény negatív volt.
A rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
Kigyulladt egy Nagybányára tartó vonat mozdonya kedd este a Máramaros megyei Sülelmed (Ulmeni) település területén,
– írja a megye katasztrófavédelmi felügyelősége.
Adriana Șanta szóvivő szerint senki nem sérült meg, a tűz a mozdonyban ütött ki, és a tűzoltóknak sikerült megelőzniük, hogy átterjedjen a vagonokra, így az utasok később visszaszállhattak.
A szóvivő szerint egy másik mozdony érkezett a helyszínre, amely folytatta útját a szerelvénnyel Nagybánya felé.
Több mint száz utas volt azon a vonaton, amelynek kigyulladt a mozdonya kedden délután.
