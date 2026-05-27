Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt

Halálos vasúti baleset és mozdonytűz is történt kedden este: Hunyad megyében egy nőt gázolt el a vonat, Máramaros megyében pedig több mint hatvan utast kellett biztonságba helyezni egy kigyulladt szerelvény miatt.

Egy 49 éves nő kedd este életét vesztette, miután elgázolta az Arad-Bukarest útvonalon közlekedő 1822-es számú Interregio személyvonat a petrozsényi és zsilmezői állomások között.

A rendőrségi vizsgálatokból eddig az derült ki, hogy a nőt épp a síneken kelt át, amikor elgázolta a vonat – idézi a Hunyad megyei rendőrség közleményét az Agerpres.

A helyszínre érkező mentőegységnek már csak a halál beálltát tudták megállapítaniuk.

Rendőrségi források szerint a nő kislányával együtt kelt át a vasúton, majd otthagyva a gyereket