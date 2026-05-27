Szakszervezeti aggodalmak bértörvény és a készülő egészségügyi reformtörvények miatt

Elsősorban a véglegesítés előtt álló új egységes bértörvénnyel kapcsolatos elégedetlenségek miatt tiltakozásról döntött a Sanitas szakszervezet. Képünk illusztráció

A készülő egységes bértörvény nem megfelelő az egészségügyben dolgozók számára, a kórházakban tervezett ágyszámcsökkentéssel pedig munkahelyek kerülnek veszélybe, állítja a Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelem tiltakozásba kezd.

Széchely István 2026. május 27., 07:582026. május 27., 07:58

A kormány képviselői siettetnek két alapvető fontosságú ügyet érintő jogszabály – az egységes bértörvény, valamint a kórházak finanszírozási reformjáról szóló törvény – véglegesítését az egészségügyi rendszer esetében – kifogásolja a Sanitas szakszervezet. Azt is nehezményezik, hogy

a készülő jogszabályok tartalmáról a kabinet képviselői mindeddig nem egyeztettek az érdekvédelemmel,

és az újonnan erre megszabott idő is túl rövid. Az érdekvédelmi tömörülés elutasítja a munkaügyi minisztérium által hétfőn közzétette egységes bértörvény-tervezet bármilyen formáját, és tiltakozásba kezd.

Fotó: Haáz Vince

Június harmadikán Bukarestbe vonulnak A tiltakozásról kedden délután döntött a Sanitas, tudtuk meg a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetőjétől. Nyulas Emma elmondta, hogy a bértörvény-tervezettel kapcsolatos problémák miatt már csütörtökön, a munkaügyi minisztérium épülte előtt tiltakozást tart a szakszervezet, majd

június 3-án nagyszabású bukaresti utcai tüntetésre várják a szakszervezeti tagokat

az ország minden részéből. A véglegesítés előtt álló bértörvényben leginkább a különböző egészségügyi személyzeti kategóriák bérét meghatározó alacsony szorzókat kifogásolják, továbbá az alapbér számítási alapjául szolgáló referenciaértéket, ami szerintük szintén túl alacsony. korábban írtuk Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját. Az miatt is tiltakoznak, hogy a dokumentum alapján tovább csökkennek majd a bérpótlékok az ágazatban, de az említetteken kívül számos más hiányosságot is megállapított a szakszervezet. Hirdetés A véglegesítés előtt álló egységes bértörvény egy már eleve túlságosan szűkös költségvetési keretre épül – állítja a Sanitas –, ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy

egy rossz bértörvényt, a hatálybalépés után hosszú ideig nem lehet majd módosítani,

ezért annak kidolgozása a szociális partnerekkel – többek között a szakszervezetekkel – való alapos egyeztetés hiányában olyan katasztrófát okozhat a rendszerben, amit a későbbiekben rendkívül nehéz lesz orvosolni.

Fotó: Haáz Vince

Megszűnő kórházi ágyak A kórházak finanszírozási reformja a tervezett ágyszámcsökkentéssel kórházak bezárásához, munkahelyek elvesztéséhez vezet majd, és a lakosság egy részét, különösen a vidéki és a kisvárosi lakosságot megfosztja az egészségügyi szolgáltatásoktól – állítja közleményében a szakszervezet. A Sanitas ezért

mielőbbi egyeztetések sürget a kormány által tervezett kórházi ágyszámcsökkentésről is.

A vonatkozó dokumentum szerint a kabinet 2026-tól 2030-ig 20 százalékkal – azaz öt év alatt mintegy 23 500-zal, évente 4691-gyel – csökkentené az kórházi ágyak számát. Ez visszaosztva évente 4 százalékos csökkentést jelent, ami még Hargita megye esetében is egy kisebb kórház megszűnésével egyenértékű ágyszámcsökkenést jelentene 2030-ig – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnökétől.

Fotó: Haáz Vince

Elmondta, Hargita megyében múlt évben összesen 1714 ággyal működtek a kórházak, tehát a 4 százalékos évenkénti csökkenés itt majdnem 70 ágy megszüntetését jelentené évente. Ez öt év alatt közel 350 kórházi ágyat tesz ki. A szakszervezet számításai szerint a kormány ágyszámcsökkentési terve

országos viszonylatban olyan hatással lenne az egészségügyi rendszerre, mintha évente bezárna 6,5 megyei kórház.

Nyulas Emma szerint érdekvédelmi szempontból az is gondot jelent a romániai egészségügyi rendszerben, hogy gyakran változik az egészségügyi miniszter személye, és a miniszterváltások alkalmával nem ritkán megszakad a folytonosság is a reformintézkedéseket illetően, azaz sok esetben nem folytatódnak a szakszervezet által is jónak ítélt kezdeményezések. Kifogásolják azt is, hogy a 25 000 állásnak, amely országszerte betöltetlen az egészségügyi rendszerben, csak a harmadát engedné betölteni a szaktárca – közölte az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője.

Fotó: Haáz Vince