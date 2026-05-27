Szakszervezeti aggodalmak bértörvény és a készülő egészségügyi reformtörvények miatt

Elsősorban a véglegesítés előtt álló új egységes bértörvénnyel kapcsolatos elégedetlenségek miatt tiltakozásról döntött a Sanitas szakszervezet. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A készülő egységes bértörvény nem megfelelő az egészségügyben dolgozók számára, a kórházakban tervezett ágyszámcsökkentéssel pedig munkahelyek kerülnek veszélybe, állítja a Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelem tiltakozásba kezd.
A kormány képviselői siettetnek két alapvető fontosságú ügyet érintő jogszabály – az egységes bértörvény, valamint a kórházak finanszírozási reformjáról szóló törvény – véglegesítését az egészségügyi rendszer esetében – kifogásolja a Sanitas szakszervezet. Azt is nehezményezik, hogy
és az újonnan erre megszabott idő is túl rövid. Az érdekvédelmi tömörülés elutasítja a munkaügyi minisztérium által hétfőn közzétette egységes bértörvény-tervezet bármilyen formáját, és tiltakozásba kezd.
A tiltakozásról kedden délután döntött a Sanitas, tudtuk meg a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetőjétől. Nyulas Emma elmondta, hogy a bértörvény-tervezettel kapcsolatos problémák miatt már csütörtökön, a munkaügyi minisztérium épülte előtt tiltakozást tart a szakszervezet, majd
az ország minden részéből. A véglegesítés előtt álló bértörvényben leginkább a különböző egészségügyi személyzeti kategóriák bérét meghatározó alacsony szorzókat kifogásolják, továbbá az alapbér számítási alapjául szolgáló referenciaértéket, ami szerintük szintén túl alacsony.
Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.
Az miatt is tiltakoznak, hogy a dokumentum alapján tovább csökkennek majd a bérpótlékok az ágazatban, de az említetteken kívül számos más hiányosságot is megállapított a szakszervezet.
A véglegesítés előtt álló egységes bértörvény egy már eleve túlságosan szűkös költségvetési keretre épül – állítja a Sanitas –, ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy
ezért annak kidolgozása a szociális partnerekkel – többek között a szakszervezetekkel – való alapos egyeztetés hiányában olyan katasztrófát okozhat a rendszerben, amit a későbbiekben rendkívül nehéz lesz orvosolni.
A kórházak finanszírozási reformja a tervezett ágyszámcsökkentéssel kórházak bezárásához, munkahelyek elvesztéséhez vezet majd, és a lakosság egy részét, különösen a vidéki és a kisvárosi lakosságot megfosztja az egészségügyi szolgáltatásoktól – állítja közleményében a szakszervezet. A Sanitas ezért
A vonatkozó dokumentum szerint a kabinet 2026-tól 2030-ig 20 százalékkal – azaz öt év alatt mintegy 23 500-zal, évente 4691-gyel – csökkentené az kórházi ágyak számát.
Ez visszaosztva évente 4 százalékos csökkentést jelent, ami még Hargita megye esetében is egy kisebb kórház megszűnésével egyenértékű ágyszámcsökkenést jelentene 2030-ig – tudtuk meg Nyulas Emmától, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnökétől.
Elmondta, Hargita megyében múlt évben összesen 1714 ággyal működtek a kórházak, tehát a 4 százalékos évenkénti csökkenés itt majdnem 70 ágy megszüntetését jelentené évente. Ez öt év alatt közel 350 kórházi ágyat tesz ki.
A szakszervezet számításai szerint a kormány ágyszámcsökkentési terve
Nyulas Emma szerint érdekvédelmi szempontból az is gondot jelent a romániai egészségügyi rendszerben, hogy gyakran változik az egészségügyi miniszter személye, és a miniszterváltások alkalmával nem ritkán megszakad a folytonosság is a reformintézkedéseket illetően, azaz sok esetben nem folytatódnak a szakszervezet által is jónak ítélt kezdeményezések.
Kifogásolják azt is, hogy a 25 000 állásnak, amely országszerte betöltetlen az egészségügyi rendszerben, csak a harmadát engedné betölteni a szaktárca – közölte az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője.
A kórházak finanszírozási reformjáról közleményt adott ki a napokban az egészségügyi minisztérium. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter egy új kórházreform-csomagot jelentett be, amely alapjaiban változtatja meg a romániai kórházak finanszírozását és működését, írja a szaktárca.
A reform legfontosabb intézkedései:
a kórházak finanszírozása a jövőben nem a meglévő ágyak száma, hanem a ténylegesen ellátott betegek és az elvégzett orvosi szolgáltatások alapján történik majd,
a kórházi osztályok alapításához szükséges minimális ágyszámot 25-ről 23-ra csökkentik, így a kórházak könnyebben alkalmazkodhatnak a helyi igényekhez,
megyei szinten a lakosság valós szükségletei és a tényleges orvosi tevékenység alapján osztják újra a kórházi ágyakat.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) adatai szerint az új számítási módszerrel a romániai kórházak 98,19 százaléka nagyobb költségvetési keretre számíthat 2026-ban, mint 2025-ben. A miniszter hangsúlyozta, hogy a reform nem korlátozza az ellátáshoz való hozzáférést, hanem egy rugalmasabb, igazságosabb és a teljesítményt elismerő egészségügyi rendszert hoz létre – közölte a szaktárca.
