Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.