Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.
Az országos jelentőségű program lényege, hogy Románia bármely pontjáról érkező, onkológiai diagnózissal rendelkező vagy diagnózis alatt álló betegek genetikai vizsgálaton esnek át. Ennek eredménye határozza meg, hogy az adott esetben melyik személyre szabott kezelés a leghatásosabb.
Ez jelenleg az egyetlen állami intézmény Romániában, amely ezt a szolgáltatást ingyenesen nyújtja – számolt be csütörtökön a sajtónak Florin Crăciun kórházmenedzser, Simona Gurzu-Prundaru, a patológiai osztály vezetője és Kovács Zsolt genetikus orvos.
A modern onkológia egyik legnagyobb áttörése, hogy a rákos megbetegedések kezelésében ma már nem csupán általános terápiás módszereket alkalmaznak, hanem az egyes páciensek genetikai sajátosságaira épített, úgynevezett célzott kezeléseket is. Ezek hatékonyságát – különösen a túlélési esélyek szempontjából – számos kutatás igazolja.
Florin Crăciun, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere
A marosvásárhelyi kórház patológiai laboratóriumát az különbözteti meg a többi hasonló intézménytől, hogy
A szövettani és a molekuláris genetikai vizsgálatok így egy helyen, egyszerre történnek. Ez lehetővé teszi, hogy az eredményeket gyorsan és egységesen értékeljék ki, és a beteg a lehető legrövidebb időn belül megkapja a számára legmegfelelőbb kezelési javaslatot – fejtette ki Simona Gurzu-Prundaru, a patológiai osztály vezetője.
Simona Gurzu-Prundaru, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház patológiai osztályának vezetője
A vizsgálatokat Kovács Zsolt genetikus orvos végzi, aki egyben az ország egyetlen olyan genetikusa, aki állami kórházi patológiai intézményben dolgozik. A szakorvos a Székelyhonnak elmondta, a kezdeményezés jelenleg az alábbi daganatos megbetegedésekben szenvedő betegeket érinti: vastagbéldaganat, petefészekdaganat, tüdődaganat, húgyhólyagdaganat, nyelőcsődaganat, gyomordaganat, méhnyakrák és mellrák.
A nők körében a mellrák és a méhnyakrák a leggyakoribb, ezeket szorosan követi a vastagbéldaganat.
A férfiaknál a tüdőrák vezeti a statisztikát, de előkelő helyen szerepel a prosztatarák is, ez utóbbi azonban egyelőre nem része a programnak.
Az orvosi csapat ezért kezdeményezi a biztosítóháznál és az egészségügyi minisztériumnál, hogy a program a jövőben további daganattípusokra is kiterjedjen – tette hozzá Kovács Zsolt genetikus orvos.
A kórház elsőként a Közép-régió – Maros, Kovászna, Hargita, Brassó, Szeben és Fehér megye – egészségügyi intézményeinek küldi meg a szükséges nyomtatványokat és beleegyező nyilatkozatokat.
A törvény által előírt határidő értelmében a minta beérkezésétől számított tíz munkanapon belül az eredménynek rendelkezésre kell állnia.
Kovács Zsolt az ország egyetlen olyan genetikusa, aki állami kórházi patológiai intézményben dolgozik
Kovács Zsolt azt is elmondta, hogy az utánkövetés jelenleg nem képezi a program részét. Ezt a célt az úgynevezett folyékony biopszia szolgálja: a beteg vérében keringő tumorsejtek vagy tumorsejt-DNS kimutatásával állapítható meg, hogy fennáll-e az áttétképződés kockázata.
