Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

Hajnal Csilla

2026. május 21., 18:302026. május 21., 18:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az országos jelentőségű program lényege, hogy Románia bármely pontjáról érkező, onkológiai diagnózissal rendelkező vagy diagnózis alatt álló betegek genetikai vizsgálaton esnek át. Ennek eredménye határozza meg, hogy az adott esetben melyik személyre szabott kezelés a leghatásosabb.

Ez jelenleg az egyetlen állami intézmény Romániában, amely ezt a szolgáltatást ingyenesen nyújtja – számolt be csütörtökön a sajtónak Florin Crăciun kórházmenedzser, Simona Gurzu-Prundaru, a patológiai osztály vezetője és Kovács Zsolt genetikus orvos.

Hirdetés

Célzott kezelések

A modern onkológia egyik legnagyobb áttörése, hogy a rákos megbetegedések kezelésében ma már nem csupán általános terápiás módszereket alkalmaznak, hanem az egyes páciensek genetikai sajátosságaira épített, úgynevezett célzott kezeléseket is. Ezek hatékonyságát – különösen a túlélési esélyek szempontjából – számos kutatás igazolja.

Florin Crăciun, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere • Fotó: Haáz Vince Galéria

Florin Crăciun, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi kórház patológiai laboratóriumát az különbözteti meg a többi hasonló intézménytől, hogy

genetikus orvos is dolgozik ugyanabban a laboratóriumban, ami Románia állami kórházaiban még mindig ritkaságnak számít.

A szövettani és a molekuláris genetikai vizsgálatok így egy helyen, egyszerre történnek. Ez lehetővé teszi, hogy az eredményeket gyorsan és egységesen értékeljék ki, és a beteg a lehető legrövidebb időn belül megkapja a számára legmegfelelőbb kezelési javaslatot – fejtette ki Simona Gurzu-Prundaru, a patológiai osztály vezetője.

Simona Gurzu-Prundaru, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház patológiai osztályának vezetője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Simona Gurzu-Prundaru, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház patológiai osztályának vezetője

Fotó: Haáz Vince

A vizsgálatokat Kovács Zsolt genetikus orvos végzi, aki egyben az ország egyetlen olyan genetikusa, aki állami kórházi patológiai intézményben dolgozik. A szakorvos a Székelyhonnak elmondta, a kezdeményezés jelenleg az alábbi daganatos megbetegedésekben szenvedő betegeket érinti: vastagbéldaganat, petefészekdaganat, tüdődaganat, húgyhólyagdaganat, nyelőcsődaganat, gyomordaganat, méhnyakrák és mellrák.

  • A nők körében a mellrák és a méhnyakrák a leggyakoribb, ezeket szorosan követi a vastagbéldaganat.

  • A férfiaknál a tüdőrák vezeti a statisztikát, de előkelő helyen szerepel a prosztatarák is, ez utóbbi azonban egyelőre nem része a programnak.

Az orvosi csapat ezért kezdeményezi a biztosítóháznál és az egészségügyi minisztériumnál, hogy a program a jövőben további daganattípusokra is kiterjedjen – tette hozzá Kovács Zsolt genetikus orvos.

A bekerülés menete

A kórház elsőként a Közép-régió – Maros, Kovászna, Hargita, Brassó, Szeben és Fehér megye – egészségügyi intézményeinek küldi meg a szükséges nyomtatványokat és beleegyező nyilatkozatokat.

Ha a pácienst nem a marosvásárhelyi kórházban operálták, a kezelőorvos – onkológus vagy sebész-nőgyógyász – feladata, hogy a tumorszövetet eljuttassa a vizsgálatot végző intézménybe.

A törvény által előírt határidő értelmében a minta beérkezésétől számított tíz munkanapon belül az eredménynek rendelkezésre kell állnia.

Kovács Zsolt az ország egyetlen olyan genetikusa, aki állami kórházi patológiai intézményben dolgozik • Fotó: Haáz Vince Galéria

Kovács Zsolt az ország egyetlen olyan genetikusa, aki állami kórházi patológiai intézményben dolgozik

Fotó: Haáz Vince

Kovács Zsolt azt is elmondta, hogy az utánkövetés jelenleg nem képezi a program részét. Ezt a célt az úgynevezett folyékony biopszia szolgálja: a beteg vérében keringő tumorsejtek vagy tumorsejt-DNS kimutatásával állapítható meg, hogy fennáll-e az áttétképződés kockázata.

Marosszék Marosvásárhely Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Székelyhon

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk
Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Székelyhon

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Székely Sport

Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Krónika

Románia multimilliomosokat gyárt, miközben a nép nyög
Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Székely Sport

Rövid vakációra ment a Sepsi OSK, visszatérhet a közönségkedvenc
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása
Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása
2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása
Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen
Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen
2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen
2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt
Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt
2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt
2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen
Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen
2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos
Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos
2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos
2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját
Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját
2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek
Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek
2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek
2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!