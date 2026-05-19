Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

Két személyautó ütközött össze hétfőn éjszaka az E60-as úton, Cikmántor és Szásznádas között. A baleset következtében négy személy megsérült, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, egyikük

a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók szabadították ki.

A két súlyos sérült eszméleténél volt, őket Marosvásárhelyre, sürgősségi osztályra szállították. A másik két sérült visszautasította a kórházi ellátást.

A helyszínre műszaki mentőjárművet, rohammentőt, több SMURD-egységet, illetve mentőszolgálati egységet is riasztottak – adta hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.