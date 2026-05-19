Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

Székelyhon

2026. május 19., 08:312026. május 19., 08:31

2026. május 19., 08:322026. május 19., 08:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két személyautó ütközött össze hétfőn éjszaka az E60-as úton, Cikmántor és Szásznádas között. A baleset következtében négy személy megsérült, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, egyikük

a roncsok közé szorult, őt a tűzoltók szabadították ki.

A két súlyos sérült eszméleténél volt, őket Marosvásárhelyre, sürgősségi osztályra szállították. A másik két sérült visszautasította a kórházi ellátást.

Hirdetés

A helyszínre műszaki mentőjárművet, rohammentőt, több SMURD-egységet, illetve mentőszolgálati egységet is riasztottak – adta hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Székelyhon

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Székelyhon

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Székely Sport

Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Krónika

Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Székely Sport

Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait
Hirdetés
2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant
2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi
2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében
2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult
2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen
2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!