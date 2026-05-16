Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

A nyomozás feltárta, hogy április 19-én éjszaka ismeretlen személyek behatoltak egy marosszentgyörgyi cég területére, ahonnan

A minősített lopás ügyében a rendőrség a Maros megyei ügyészség felügyeletével 11 házkutatást végzett csütörtökön Hargita és Maros megyében.

A zsákmány értéke csaknem 100 ezer euró, ezt azonban sikerült visszaszerezni a tolvajoktól.

Mint kiderült, öt marosvásárhelyi, illetve székelyudvarhelyi férfi volt a tettes. A 18 és 50 év közötti férfiakat őrizetbe vették, majd pénteken hatósági felügyelet alá helyezték, és elektronikus nyomkövetővel látták el őket.

Az ügyben tovább folyik a vizsgálat a bűncselekmény körülményeinek pontos feltárása érdekében – tájékoztatott a Maros megyei Rendőr-főkapitányság.