Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi férfiakat gyanúsítanak másfél tonnányi kerámia monolit ellopásával

Marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi férfiakat gyanúsítanak másfél tonnányi kerámia monolit ellopásával

Fotó: Maros megyei rendőrség

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

2026. május 16., 09:462026. május 16., 09:46

A minősített lopás ügyében a rendőrség a Maros megyei ügyészség felügyeletével 11 házkutatást végzett csütörtökön Hargita és Maros megyében.

A nyomozás feltárta, hogy április 19-én éjszaka ismeretlen személyek behatoltak egy marosszentgyörgyi cég területére, ahonnan

1500 kilogrammnyi, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el.

A zsákmány értéke csaknem 100 ezer euró, ezt azonban sikerült visszaszerezni a tolvajoktól.

Mint kiderült, öt marosvásárhelyi, illetve székelyudvarhelyi férfi volt a tettes. A 18 és 50 év közötti férfiakat őrizetbe vették, majd pénteken hatósági felügyelet alá helyezték, és elektronikus nyomkövetővel látták el őket.

Az ügyben tovább folyik a vizsgálat a bűncselekmény körülményeinek pontos feltárása érdekében – tájékoztatott a Maros megyei Rendőr-főkapitányság.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Tizenhárom millió euróból „zöldül ki” a volt telefonpalota

Átfogó épületfelújításra kapott pénzt a marosvásárhelyi orvosi egyetem, tizenhárom millió euróból fogja felújítani az egykori telefonpalotát.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Via Transilvanica: apró faluban avatták fel az első szállásmodult

Felavatták az első szállásmodult a Via Transilvanica útvonalán. A 6–8 vendég befogadására alkalmas menedékhelyet a Segesvár melletti, mindössze 24 lakosú Sárpatakon helyezték el.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Visszatérhetnek a döntésre, de marad a szigor Marosvásárhelyen

Nem enyhít a marosvásárhelyi városháza a szerencsejáték-termek korlátozásán, noha az üzemeltetők ügyvédet fogadtak és a határozat visszavonását követelik. Közben a Mobex környékén élők még szigorúbb szabályozást szeretnének, és a térkép módosítását kérik.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Nagy lángokkal ég egy nyaraló Szászrégen közelében

Kigyulladt egy faház a Szászrégentől nem messze található Felsőidecsen. A tűzoltók szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok továbbterjednek.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Aranyat és készpénzt is vittek, negyvenezer lej értékű volt a zsákmány

Gépjárműveket rabolt ki egy medgyesi férfi Marosludason. Az ellopott értékek között iratok, készpénz, valamint egy tucat 24 karátos aranyérme is volt.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

828 millió lejes költségvetési tervet mutatott be Marosvásárhely

Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Kigyúlt egy lakóház, tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett

Égési sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, miután kigyúlt egy lakóház a Görgényszentiméhez tartozó Görgényüvegcsűrön kedd éjszaka.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

2026. május 13., szerda

