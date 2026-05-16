Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.
Ha melegen fogyasztjuk a szaftos karajt, érdemes a pecsenyeléből mártást készíteni.
Hozzávalók a töltött karajhoz:
2 tk köménymag;
1 kg karaj;
1,5 dkg só;
1 rúd kolbász;
1 ek zsír;
1 fej vöröshagyma;
4-6 gerezd fokhagyma.
Hozzávalók a mártáshoz:
1 ek zsír;
1 ek sűrített paradicsom;
1 ek liszt;
1-2 dl alaplé;
1 ek vaj.
Elkészítés:
először a köménymagot mozsárban enyhén megtörjük. Elég, ha a magok 2-3 nagyobb darabra törnek szét, nem szabad teljesen porítani. A karajt teljesen lehártyázzuk, majd beszórjuk először a sóval, majd a köménymaggal. A húst legalább 4 órára, de ideális esetben egy éjszakára hűtőbe tesszük;
a kolbászt teljesen lebőrözzük. Egy hosszú, vékony pengéjű késsel a karaj közepén vízszintesen rést vágunk, majd felszúrjuk a kolbásszal a húst;
egy serpenyőben zsírt olvasztunk és közepesen magas lángon alaposan lekérgezzük benne a karaj minden oldalát. Ügyeljünk arra, hogy a köménymag ne égjen meg, ugyanis akkor megkeseredik;
egy tepsibe helyezzük a húst, melléhelyezzük a cikkekre vágott hagymát és a megtört fokhagymát. Kevés vizet, vagy alaplevet öntünk alá és szorosan lefedjük alufóliával. 160 fokos sütőben 1-1,5 óra alatt átsütjük a karajt. Ha tehetjük, használjunk maghőmérőt, a kolbász melletti résznek 65 fokosnak kell lennie. Ezután rögtön kivesszük a sütőből és lefedve hagyjuk pihenni legalább 10 percet;
a mártáshoz egy serpenyőben zsírt olvasztunk és alacsony-közepes lángon lepirítjuk a paradicsompürét, amíg már nem érezzük a nyers, fémes illatot;
meghintjük liszttel és további 1 percig kevergetjük. A mártást felhúzzuk a tepsi alján összegyűlt, leszűrt pecsenyelével. Simára keverjük, és ha szükséges felönthetjük még egy kevés vízzel vagy alaplével, majd pár percig forraljuk;
a mártást ízesítjük sóval és a tökéletes selymes textúra érdekében keverhetünk bele pár kocka hideg vajat is;
a töltött karajt tálalhatjuk melegen a kedvenc köretünkkel, vagy hidegen vékonyra szelve, akár szendvicsben is.
