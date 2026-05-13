Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.

Liget

2026. május 13., 08:362026. május 13., 08:36

Ez a melengető krémleves nemcsak a testet táplálja, hanem a ropogós krutonnal tálalva igazi ünnepi élménnyé varázsolja a legegyszerűbb hétköznapot is.

Hozzávalók a leveshez:

  • 3 fej fokhagyma;

  • olaj;

  • só;

  • 1 nagy fej vöröshagyma;

  • 1 db sárgarépa;

  • 1 db fehérrépa;

  • bors;

  • 2 db közepes burgonya;

  • 1 csokor petrezselyem;

  • 2 dl habtejszín;

  • 1 csipet őrölt szerecsendió.

Hozzávalók a tálaláshoz:

  • 2-3 szelet kenyér;

  • olaj;

  • só;

  • bors.

Elkészítés:

  • az egész fokhagymák tetejét levágjuk, alufóliára állítjuk, meglocsoljuk egy kevés olajjal, sózzuk és egyesével szorosan becsomagoljuk és sütőben, 190 fokon, kb. 30-40 perc alatt megsütjük;

  • lábasban olajat hevítünk és a meghámozott, kis kockákra vágott vöröshagymát, sárgarépát, fehérrépát lepirítjuk, sózzuk és borsozzuk, majd felöntjük kb. 7-8 dl vízzel. Beletesszük kockákra darabolt burgonyát, legvégül az egész csokor petrezselymet, majd 15-20 percig lefedve főzzük;

  • a sült fokhagymát kinyomjuk a héjából és hozzáadjuk a leveshez, további öt percig főzzük. Kivesszük a petrezselymet és kézi botmixerrel pürésítjük a zöldségeket;

  • hozzáadjuk a tejszínt, felforraljuk és ízesítjük kevéske őrölt szerecsendióval, ízlés szerint még sózzuk és borsozzuk;

  • a tálaláshoz a kenyérszeleteket kockákra vágjuk, egy tálban összeforgatjuk egy kevés olajjal és sóval, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A krutonokat 190 fokon, néha átkeverve-átforgatva 10-15 perc alatt ropogósra sütjük;

  • az egyszerű fokhagymakrémlevest a még langyos krutonnal, frissen őrölt borssal megszórva tálaljuk.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval
Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült
„A székely ember nem hajol meg” – Diószegi László Budapestről üzent a sorsdöntő meccs előtt
Tőkés László „ízlésromboló rángatózásnak” nevezte a tiszás miniszter Kossuth téri táncát
Elszalasztott meccslabda Munténiában, hazai pályán harcolhatja ki a feljutást a Sepsi OSK
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Egy alma mint kellék

Az étel, mint képtárgy, sokféle funkciót tölthet be egy képen, erre különböző példákat hoztunk sorozatunk korábbi részeiben. Ezúttal Zsögödi Nagy Imre Önarckép almával című alkotását mutatjuk be.

2026. május 11., hétfő

Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.

2026. május 09., szombat

Sajtos kréker – videó

Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.

2026. május 08., péntek

Sóska, a tavaszi csodaszer

Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.

2026. május 07., csütörtök

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba

Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.

2026. május 06., szerda

Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.

2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

2026. május 04., hétfő

Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.

2026. május 03., vasárnap

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

