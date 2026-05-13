Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.
Ez a melengető krémleves nemcsak a testet táplálja, hanem a ropogós krutonnal tálalva igazi ünnepi élménnyé varázsolja a legegyszerűbb hétköznapot is.
Hozzávalók a leveshez:
3 fej fokhagyma;
olaj;
só;
1 nagy fej vöröshagyma;
1 db sárgarépa;
1 db fehérrépa;
bors;
2 db közepes burgonya;
1 csokor petrezselyem;
2 dl habtejszín;
1 csipet őrölt szerecsendió.
Hozzávalók a tálaláshoz:
2-3 szelet kenyér;
olaj;
só;
bors.
Elkészítés:
az egész fokhagymák tetejét levágjuk, alufóliára állítjuk, meglocsoljuk egy kevés olajjal, sózzuk és egyesével szorosan becsomagoljuk és sütőben, 190 fokon, kb. 30-40 perc alatt megsütjük;
lábasban olajat hevítünk és a meghámozott, kis kockákra vágott vöröshagymát, sárgarépát, fehérrépát lepirítjuk, sózzuk és borsozzuk, majd felöntjük kb. 7-8 dl vízzel. Beletesszük kockákra darabolt burgonyát, legvégül az egész csokor petrezselymet, majd 15-20 percig lefedve főzzük;
a sült fokhagymát kinyomjuk a héjából és hozzáadjuk a leveshez, további öt percig főzzük. Kivesszük a petrezselymet és kézi botmixerrel pürésítjük a zöldségeket;
hozzáadjuk a tejszínt, felforraljuk és ízesítjük kevéske őrölt szerecsendióval, ízlés szerint még sózzuk és borsozzuk;
a tálaláshoz a kenyérszeleteket kockákra vágjuk, egy tálban összeforgatjuk egy kevés olajjal és sóval, majd sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A krutonokat 190 fokon, néha átkeverve-átforgatva 10-15 perc alatt ropogósra sütjük;
az egyszerű fokhagymakrémlevest a még langyos krutonnal, frissen őrölt borssal megszórva tálaljuk.
