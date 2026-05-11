Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

Tavasszal friss, üdítő ízeket adhat leveseknek, köreteknek és húsféléknek is a piacokon és áruházakban is sokszor kapható kapor és a zsenge zöld fokhagyma
Fotó: Orbán Orsolya
A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.
A friss kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a piacok legnépszerűbb zöldfűszerei közé tartozik, hanem számos hagyományos és modern fogás meghatározó alapanyaga is. A Krónika összeállítása szerint az erdélyi konyhában leginkább levesekhez, főzelékekhez és salátákhoz használják őket, de a világ számos gasztronómiájában húsokkal, halételekkel és köretekkel is társítják.
A kapor és a zöld fokhagyma nemcsak ízesítőként fontosak, hanem élettani hatásuk miatt is kedveltek. A kapor segíti az emésztést, csökkenti a puffadást, és különösen jól illik nehezebb, tejes vagy húsos fogásokhoz. Illóolajai enyhe görcsoldó hatásúak, ezért már kis mennyiségben is harmonikusabbá teszik az ételek ízvilágát.
A zöld fokhagyma ezzel szemben élénkítőbb hatású, antibakteriális és immunerősítő tulajdonságairól ismert. Íze jóval lágyabb, mint az érett fokhagymáé, ezért nagyobb mennyiségben is könnyebben fogyasztható. A tavaszi, könnyebb étrendek kedvelt alapanyaga, mivel a keringésre is jótékony hatással van.
Nem véletlen, hogy több nemzet konyhájában is rendszeresen használják őket.
A friss kapor és a zöld fokhagyma közös vonása, hogy mindkettő erősen támogatja az emésztést, de eltérő módon
A skandináv országokban a kapor klasszikus kísérője a lazacnak és az újburgonyának, míg az orosz és ukrán konyhában levesek és saláták szinte elképzelhetetlenek nélküle. Az iráni gasztronómiában rizses fogások alapfűszere, Görögországban pedig spenótos piték és zöldséges ételek ízesítője. A francia konyha inkább finomabb, visszafogottabb szerepben használja, főként halak és könnyű mártások mellé.
A zöld fokhagyma szintén sokféleképpen jelenik meg a nemzetközi konyhákban. Kínában wokos ételekhez és tésztákhoz adják, Koreában savanyítják, Olaszországban pedig pesztók és friss szószok készülnek belőle. A mediterrán térségben gyakran kerül joghurtos mártásokba vagy grillezett húsok mellé.
Bár az erdélyi gasztronómiában leggyakrabban levesek, főzelékfélék alkotóeleme a friss tavaszi kapor és a zsenge zöld fokhagyma, nem árt tudni, hogy a nagyvilág konyháiban lazaccal, húsfélékkel is társítják.
Az utóbbi években a modern gasztronómia is újra felfedezte a két tavaszi alapanyagot. A kaprot már desszertekben és különleges fagylaltokban is használják, a zöld fokhagymát pedig grillezve, tempurában vagy pestoalapként is elkészítik.
A szezonális fogások között továbbra is népszerű a kapros krumplileves, a zöld fokhagymakrémleves, a kapros tojásleves vagy a kapros újkrumpli. A két íz jól illik csirkéhez, sertéshúshoz és bárányhoz is, de könnyebb ételekben, például tojásrántottában, túrókrémben vagy uborkasalátában is karakteres, friss tavaszi aromát ad.
