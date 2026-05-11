Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

tavaszi, kapor, zöld fokhagyma, Krónika összeállítása

Tavasszal friss, üdítő ízeket adhat leveseknek, köreteknek és húsféléknek is a piacokon és áruházakban is sokszor kapható kapor és a zsenge zöld fokhagyma

Fotó: Orbán Orsolya

A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.

2026. május 11., 13:50

2026. május 11., 13:552026. május 11., 13:55

A friss kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a piacok legnépszerűbb zöldfűszerei közé tartozik, hanem számos hagyományos és modern fogás meghatározó alapanyaga is. A Krónika összeállítása szerint az erdélyi konyhában leginkább levesekhez, főzelékekhez és salátákhoz használják őket, de a világ számos gasztronómiájában húsokkal, halételekkel és köretekkel is társítják.

A kapor és a zöld fokhagyma nemcsak ízesítőként fontosak, hanem élettani hatásuk miatt is kedveltek. A kapor segíti az emésztést, csökkenti a puffadást, és különösen jól illik nehezebb, tejes vagy húsos fogásokhoz. Illóolajai enyhe görcsoldó hatásúak, ezért már kis mennyiségben is harmonikusabbá teszik az ételek ízvilágát.

A zöld fokhagyma ezzel szemben élénkítőbb hatású, antibakteriális és immunerősítő tulajdonságairól ismert. Íze jóval lágyabb, mint az érett fokhagymáé, ezért nagyobb mennyiségben is könnyebben fogyasztható. A tavaszi, könnyebb étrendek kedvelt alapanyaga, mivel a keringésre is jótékony hatással van.

A két alapanyag együtt különösen jól működik: a kapor friss, zöld aromája és a zsenge fokhagyma enyhén csípős karaktere egyszerre ad könnyedséget és intenzitást az ételeknek.

Nem véletlen, hogy több nemzet konyhájában is rendszeresen használják őket.

A friss kapor és a zöld fokhagyma közös vonása, hogy mindkettő erősen támogatja az emésztést, de eltérő módon

Fotó: Orbán Orsolya

A skandináv országokban a kapor klasszikus kísérője a lazacnak és az újburgonyának, míg az orosz és ukrán konyhában levesek és saláták szinte elképzelhetetlenek nélküle. Az iráni gasztronómiában rizses fogások alapfűszere, Görögországban pedig spenótos piték és zöldséges ételek ízesítője. A francia konyha inkább finomabb, visszafogottabb szerepben használja, főként halak és könnyű mártások mellé.

A zöld fokhagyma szintén sokféleképpen jelenik meg a nemzetközi konyhákban. Kínában wokos ételekhez és tésztákhoz adják, Koreában savanyítják, Olaszországban pedig pesztók és friss szószok készülnek belőle. A mediterrán térségben gyakran kerül joghurtos mártásokba vagy grillezett húsok mellé.

Az utóbbi években a modern gasztronómia is újra felfedezte a két tavaszi alapanyagot. A kaprot már desszertekben és különleges fagylaltokban is használják, a zöld fokhagymát pedig grillezve, tempurában vagy pestoalapként is elkészítik.

A szezonális fogások között továbbra is népszerű a kapros krumplileves, a zöld fokhagymakrémleves, a kapros tojásleves vagy a kapros újkrumpli. A két íz jól illik csirkéhez, sertéshúshoz és bárányhoz is, de könnyebb ételekben, például tojásrántottában, túrókrémben vagy uborkasalátában is karakteres, friss tavaszi aromát ad.

2026. május 09., szombat

Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.

2026. május 09., szombat

Sóska, a tavaszi csodaszer

Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba

Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.

Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

