Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.

A friss kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a piacok legnépszerűbb zöldfűszerei közé tartozik, hanem számos hagyományos és modern fogás meghatározó alapanyaga is. A Krónika összeállítása szerint az erdélyi konyhában leginkább levesekhez, főzelékekhez és salátákhoz használják őket, de a világ számos gasztronómiájában húsokkal, halételekkel és köretekkel is társítják.

A kapor és a zöld fokhagyma nemcsak ízesítőként fontosak, hanem élettani hatásuk miatt is kedveltek. A kapor segíti az emésztést, csökkenti a puffadást, és különösen jól illik nehezebb, tejes vagy húsos fogásokhoz. Illóolajai enyhe görcsoldó hatásúak, ezért már kis mennyiségben is harmonikusabbá teszik az ételek ízvilágát.

A zöld fokhagyma ezzel szemben élénkítőbb hatású, antibakteriális és immunerősítő tulajdonságairól ismert. Íze jóval lágyabb, mint az érett fokhagymáé, ezért nagyobb mennyiségben is könnyebben fogyasztható. A tavaszi, könnyebb étrendek kedvelt alapanyaga, mivel a keringésre is jótékony hatással van.