Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Két könnyen felismerhető növénnyel ismerkedünk meg: a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel. Különleges kapcsolatot ápol mindkét növény a beporzókkal, ezekről az érdekességekről is olvashatsz.

Dakó Viola 2026. május 01., 20:052026. május 01., 20:05

A tavaszi kankalin (Primula veris) sokak által – népi nevén – csak egyszerűen kásavirágként ismert. Javában virágoznak illatos virágai, és most is kell gyógynövényként begyűjteni. Napsütötte legelőkön, de félárnyékban is jól érzi magát, így fák és cserjék árnyékában is érdemes keresni. A napsütötte részeken gyorsabban elvirágzik, így én mindig árnyékosabb helyekről szoktam gyűjteni. Ha későn fogunk neki a gyűjtésnek, akkor is érdemes árnyékos helyeken keresni, így biztosan találunk még szép példányokat is.

Gyógynövényként a virágzatot kell lecsippenteni vagy letépni, elég könnyen adja magát.

Ezeket szárítjuk meg vékony rétegben, árnyékos helyen, majd tesszük szárazon befőttesüvegbe. A levelek és a gyökerek is gyűjthetők, de keserűek. Ha szeretnénk támogatni az egészséges epe- és májműködést, akkor javasolt keserű ízű ételeket és gyógynövényeket is fogyasztani, tudatosan érdemes erre figyelni. Szükségünk van rá, és keressük meg a keserű ízt olyan formában, amit el is tudunk fogyasztani.

Kankalinmező Fotó: Csató Andrea

A gyökereket nagyon kora tavasszal kell begyűjteni, amikor még csak apró levélkéi látszódnak. Később a növény használja a gyökerekben raktározott tápanyagokat és hatóanyagokat, így számunkra már nem értékes. Biztosan kell tudni felismerni ebben az állapotában, határozzuk figyelmesen. A levelekben kevesebb a hatóanyag, ezért ennek felhasználása gyógynövényként nem annyira elterjedt. A zsenge és friss leveleit salátanövényként lehet fogyasztani mértékkel, van olyan ismerősöm, aki nagyon szereti így és alig várja, hogy kora tavasz legyen. Aki szereti a rukkolát, annak esélyes, hogy ez is fog ízleni. Sárga virágait is fogyaszthatjuk, nagyon kellemes aromájuk van nyersen is.

Kankalin virága közelről - narancssárga foltokkal Fotó: Pixabay

Sokféle fermentált üdítőitalba szoktam áztatni, de egyszerűen limonádéba is lehet. Dekorációnak is nagyon szép, sós és édes ételekhez is jól lehet társítani. Én ki szoktam húzkodni a virágokat, de ollóval is le lehet vágni. Jól tárolható hűtőben, tegyük egy dobozkába, alul tegyünk egy darab papírtörlőt, és spricceljük be vízzel, majd a virágokat is. Pár naponta kicsit vízzel fel lehet frissíteni, és tovább lehet így szépen tárolni, akár egy hétig is.

Amíg tart a szezonja, érdemes használni, olyan gyorsan elillan.

Teaként megszárítva is nagyon finom, kissé púderes, virágos íze van. Télen keverékekbe is szoktam tenni 10%-os aránnyal, kellemes ízt kölcsönöz a teának. Légúti megbetegedések és makacs köhögés, asztmás tünetek esetén lehet segítségünkre. Magas a szaponintartalma, és emiatt jó nyálkaoldó, és segít a szervezetnek fellélegezni betegség esetén. A házipatikánk kiváló alapanyaga lehet, és megfázásos szezonban a legjobb, ha van mihez nyúlnunk. Szaponintartalma miatt ne vigyük túlzásba a fogyasztását, keverékben azért is használunk kevesebbet belőle. Hánytató lehet nagyobb mennyiségben, ezért célzottan használjuk.

Szártalan kankalin Fotó: Dakó Viola

Nem téveszthető össze más növénnyel, csak közeli rokonaira hasonlít, amelyek szintén gyógynövények és ehetőek is. A szártalan kankalin (P. vulgaris) korábban virágzik, és gyakran ültetik dísznövényként is. Virágait a talajhoz közel hozza, nem hosszú virágszáron, mint a tavaszi kankalin. Jobban hasonlít a sudár kankalinra (P. elatior), hiszen ennek a fajnak is hosszú a virágszára. Ritkább találatnak számít, hegyvidéki régiókban szoktam találkozni vele kirándulás közben. Szembetűnő különbség, hogy kicsit fakóbb sárgák a virágai, és nagyon kinyíltnak hat a tavaszi kankalinhoz képest, nagyobbak is a szirmai.

Sudár kankalin virága közelről Fotó: Pixabay

A tavaszi kankalin esetében a virágok belsejében narancsszínű foltokat láthatunk, a sudár kankalinnak egyszínűek a szirmai. Ha találkozunk vele, akkor hagyjuk élőhelyén. Kezdőként is gyűjthetjük a tavaszi kankalint, felismerése nem nehéz. Romániában nincsenek védett kankalin fajok, de Magyarországon több faj is védett. Érdekesség, hogy a narancsszínű foltokkal a beporzók számára ad információt a növény: ezek iránytűként jelzik, hogy merre van a nektár. Ez segíti a beporzást a növény szempontjából, számukra pedig könnyebb hozzáférést biztosít a nektárhoz. Ez más növények esetében is megfigyelhető jelenség, általa mindenki gyorsabban jár jól.

Kerek repkény Fotó: Pixabay

A kerek repkény (Glechoma hederacea) illatos fűszernövényünk, katonapetrezselyemként ismerték régen. Nincs petrezselymes íze, de régen a háziasszonyok azt helyettesítették vele főzés során. Gyakori talajtakaró növényünk, 15–20 cm magasságig nő meg általában. Erőteljesen szaporodik, így sok helyen összefüggő telepeket is alkot. Szerencsére alacsony termete miatt nem zavar sok vizet, gyakori kertekben is, és jól tűri a kaszálást. Félárnyékos részeken, fák alatt és épületek vagy kerítés mellett nagyon jól érzi magát, de napsütötte részeken is lehet látni. Illatos, apró lila virágai sok beporzót csalogatnak, illata nagyon jellegzetes, semmihez sem tudnám hasonlítani. Kicsit mentás, citromfüves, érződik a rokonság.

Karakteres, ezért mértékkel és csak fűszerként érdemes használni, hogy ne dominálja le az adott ételt vagy italt.

A beporzókkal kapcsolatban szintén van ennek a fajnak is egy érdekessége. A megszokott mennyiségű nektárjához képest vannak olyan virágok is, amelyekben sok a nektár. A beporzók emiatt nagyon aktívak a repkényállományok körül, és serényen keresik ezeket a „jackpot” virágokat. A repkény ilyen szándékkal is hozza ezeket a virágokat, hogy nagy legyen a sürgés körülötte. Hatékonyabb így a beporzás, és a szerencsés egyed hatalmas energialöketet kap egyetlen virág megtalálásával. Én mindig úgy képzelem, hogy a szerencsés méhecske turbólökettel és vidáman keresi tovább a nektárt, és mellékesen a beporzást is elvégzi, ha már ott jár.

Kerek repkény levelei közelről Fotó: Pixabay

A kerek repkény felhasználható levesek, raguk, főzelékek és saláták ízesítésére is. De bárhova becsempészhetjük mértékkel, ahova el tudjuk képzelni az ízét. Nálam leggyakrabban üdítőkbe kerül és teába, de lilás virágaival is nagyon szeretek díszíteni. Felső hajtáscsúcsát érdemes salátákhoz keverni, ez még finom zsenge. Kóstoljuk meg először, ha számunkra még ismeretlen ez a növény, aztán csak a fantáziánk szabhat határt neki. Kora tavasztól a nyári hőség megérkezéséig virágzik, így hosszú ideig táplálja a hozzá látogató beporzókat. Mértékkel fogyasszuk, nem csak erőteljesebb íze miatt. Illóolajokban gazdag, emiatt nagyobb mennyiségben irritálhatja a gyomrot. Várandósság és szoptatás ideje alatt kerülendő.

Gyógynövényként emésztési problémákra használandó, akárcsak menta rokona.

Enyhe gyulladáscsökkentő és enyhe nyugtató hatása is van, a népi gyógyászat is előszeretettel használta. Kissé feledésbe merült a felhasználása, de ha használjuk és mesélünk róla másoknak is, akkor lehet, hogy tudunk ezen változtatni.

Borsfű Fotó: FLICKR, Andreas Rockstein, CC BY-SA 2.0

Nem téveszthető össze mérgező növénnyel, közeli rokonára, a borzas repkényre hasonlít, de az valamivel ritkábbnak számít. Nagyobb termete és sűrű szőrözöttsége segít a megkülönböztetésben. Ugyanúgy felhasználható. Kissé hasonlít az ehető borsfűre (Clinopodium vulgare), de ennek rózsaszínesek az ajakos virágai, nem lilásak, és illata bazsalikomos, oregánós. A székelyek vad bazsalikomnak is hívják, később virágzik, most még csak a levelei fejlődnek.

Tavaszi kankalin virágzása Fotó: Dakó Viola