A spenót mint zöld erő a tányéron

A spenót a nagyvilág gasztronómiáinak egyik legszerényebbnek tűnő növénye
Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.
A tavasz egyik első friss zöldsége, a spenót, régóta meghatározó szereplője a különböző konyháknak. Bár egyszerű alapanyagnak tűnik, története és felhasználása rendkívül gazdag: Perzsiából indult, arab közvetítéssel jutott el Európába, majd a kolostorok és nemesi udvarok konyhájában is helyet kapott. Elterjedésében a hagyomány szerint Medici Katalin is szerepet játszott, aki Firenzéből vitte magával szakácsait Franciaországba.
Ebben az időszakban már mindenki vágyik a friss zöldségekre, az egyik első, valóban zöld zöldségféle a spenót, amely megjelenik a piacokon és a boltok polcain is. Összeállításunkban recepteket, kultúrtörténeti érdekességeket közlünk.
A spenót ma is globális alapanyag: Indiában fűszeres mártásokban, Görögországban pitékben, Törökországban lepényekben, a Közel-Keleten citrusos és hüvelyes ételekben jelenik meg. A mediterrán konyha olívaolajjal és fokhagymával párosítja, míg a Kárpát-medencében leginkább krémes főzelékként ismert.
A spenót őshazája a történészek és botanikusok szerint Perzsia vidéke
Táplálkozási szempontból is jelentős: gazdag vitaminokban (A, C, K), ásványi anyagokban, valamint antioxidánsokban. Alacsony kalóriatartalma miatt az egészségtudatos étrendek kedvelt eleme. A spenót erejét a popkultúra is felerősítette: Popeye figurája révén vált az egészséges táplálkozás egyik jelképévé.
A konyhában rendkívül sokoldalú: készülhet belőle klasszikus főzelék, spenótos lasagne, közel-keleti csicseriborsós egytálétel, török gözleme vagy akár friss saláta is. A nemzetközi példák jól mutatják, hogy a spenót egyszerre lehet egyszerű és kifinomult fogások alapja.
A spenót különösen fontos szerepet kapott a keresztény kolostorok böjti étrendjében
A teljes összeállítás részletes receptekkel, további érdekességekkel és egy népmesével a Krónika oldalán olvasható.
