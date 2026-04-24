A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

A tavasz egyik első friss zöldsége, a spenót, régóta meghatározó szereplője a különböző konyháknak. Bár egyszerű alapanyagnak tűnik, története és felhasználása rendkívül gazdag: Perzsiából indult, arab közvetítéssel jutott el Európába, majd a kolostorok és nemesi udvarok konyhájában is helyet kapott. Elterjedésében a hagyomány szerint Medici Katalin is szerepet játszott, aki Firenzéből vitte magával szakácsait Franciaországba.

A spenót ma is globális alapanyag: Indiában fűszeres mártásokban, Görögországban pitékben, Törökországban lepényekben, a Közel-Keleten citrusos és hüvelyes ételekben jelenik meg. A mediterrán konyha olívaolajjal és fokhagymával párosítja, míg a Kárpát-medencében leginkább krémes főzelékként ismert.