Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A spenót mint zöld erő a tányéron

spenót, Popeye, Krónika, gazdag vitaminokban

A spenót a nagyvilág gasztronómiáinak egyik legszerényebbnek tűnő növénye

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

Nagy Lilla

2026. április 24., 11:352026. április 24., 11:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tavasz egyik első friss zöldsége, a spenót, régóta meghatározó szereplője a különböző konyháknak. Bár egyszerű alapanyagnak tűnik, története és felhasználása rendkívül gazdag: Perzsiából indult, arab közvetítéssel jutott el Európába, majd a kolostorok és nemesi udvarok konyhájában is helyet kapott. Elterjedésében a hagyomány szerint Medici Katalin is szerepet játszott, aki Firenzéből vitte magával szakácsait Franciaországba.

korábban írtuk

Tavaszi, friss, egészséges – Különleges receptek Popeye kedvencével, a spenóttal
Tavaszi, friss, egészséges – Különleges receptek Popeye kedvencével, a spenóttal

Ebben az időszakban már mindenki vágyik a friss zöldségekre, az egyik első, valóban zöld zöldségféle a spenót, amely megjelenik a piacokon és a boltok polcain is. Összeállításunkban recepteket, kultúrtörténeti érdekességeket közlünk.

Hirdetés

A spenót ma is globális alapanyag: Indiában fűszeres mártásokban, Görögországban pitékben, Törökországban lepényekben, a Közel-Keleten citrusos és hüvelyes ételekben jelenik meg. A mediterrán konyha olívaolajjal és fokhagymával párosítja, míg a Kárpát-medencében leginkább krémes főzelékként ismert.

A spenót őshazája a történészek és botanikusok szerint Perzsia vidéke

Fotó: Orbán Orsolya

Táplálkozási szempontból is jelentős: gazdag vitaminokban (A, C, K), ásványi anyagokban, valamint antioxidánsokban. Alacsony kalóriatartalma miatt az egészségtudatos étrendek kedvelt eleme. A spenót erejét a popkultúra is felerősítette: Popeye figurája révén vált az egészséges táplálkozás egyik jelképévé.

A konyhában rendkívül sokoldalú: készülhet belőle klasszikus főzelék, spenótos lasagne, közel-keleti csicseriborsós egytálétel, török gözleme vagy akár friss saláta is. A nemzetközi példák jól mutatják, hogy a spenót egyszerre lehet egyszerű és kifinomult fogások alapja.

A spenót különösen fontos szerepet kapott a keresztény kolostorok böjti étrendjében

Fotó: Orbán Orsolya

A teljes összeállítás részletes receptekkel, további érdekességekkel és egy népmesével a Krónika oldalán olvasható.

Krónika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Kegyelemdöfés a hosszabbításban, véget ért a Sepsi OSK veretlensége
Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon
Kulcsjátékos távozik a Gyergyói Hoki Klubtól
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, és egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet.

2026. április 23., csütörtök

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak.

2026. április 22., szerda

2026. április 21., kedd

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van

Benzinkutas hot dog, pizzás péksüti és néha egy korán kisütött lángos: Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese mesél arról, hogyan esznek, túlélnek és egyensúlyoznak a koncertek között turnén.

2026. április 21., kedd

2026. április 20., hétfő

Színes tányérok, tudatos választások

A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük, tízóraira a gyümölcsök adják az energiát. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában, és a nap végén egy lazacos zöldségtállal zárunk.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
2026. április 19., vasárnap

Zabmisu

A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.

2026. április 18., szombat

2026. április 17., péntek

Hétköznapi eszem-iszom

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

2026. április 17., péntek

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

2026. április 14., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!