Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

Datolya, Könyv mellé, filmhez, édes és savanyú

A népszerű nassolnivalót otthon is elkészíthetjük

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

Nagy Lilla

2026. május 24., 14:432026. május 24., 14:43

Van valami különösen addiktív az édes és savanyú ízek találkozásában, ezt pedig most a datolya-trend is tökéletesen bizonyítja. A boltokban egyre több helyen felbukkan a savanykás, porral bevont datolya, ami egyszerre desszert és snack, ráadásul sokkal természetesebb alternatíva lehet a klasszikus édességeknél. A jó hír: otthon is elkészíthető, ráadásul meglepően egyszerűen.

A titok a puha, húsos datolyában és a citrusos-savanykás bevonatban rejlik. Érdemes jobb minőségű, eleve magozott datolyát vásárolni, így a saját dolgunkat könnyítjük meg. A kissé nyirkos felületű szemek működnek a legjobban, mert könnyebben tapad rájuk a savanyú por.

Hozzávalók:

  • 400 g magozott datolya

  • 10 g citromsav

  • 1 g só

  • 40 g inulin

  • 2 teáskanál kókuszolaj, de cukorsziruppal is helyettesíthető

  • kevés természetes aroma vagy liofilizált gyümölcspor ízlés szerint

Az elkészítéshez először a száraz hozzávalókat kell összekeverni: a citromsavat, a sót és az inulint érdemes kávédarálóban vagy mozsárban teljesen homogén porrá dolgozni. Ha gyümölcsport használunk, az is mehet bele ebben a fázisban. Az inulin nemcsak enyhén prebiotikus rost, hanem segít abban is, hogy a bevonat finomabb, egyenletesebb legyen.

Ezután a kókuszolajat/cukorszirupot langyosítsuk meg, keverjük hozzá az aromát, majd forgassuk bele a datolyát. Fontos, hogy minden szem kapjon egy vékony olajos réteget, ettől fog szépen rátapadni a savanyú por.

A datolyákat több részletben szórjuk meg a keverékkel, közben mindig alaposan rázzuk vagy forgassuk át őket. Pár perc pihentetés vagy rövid hűtőzés után a bevonat kissé ráköt a gyümölcsre, és kész is a ragacsos, savanykás-édes nasi.

Könyv mellé, filmhez vagy délutáni édesség helyett tökéletes választás – és szinte garantált, hogy nem marad belőle másnapra.

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok
Az erdélyi csapat maradt bent a fővárosival szemben a 2. Ligában
A magyargyűlölő Tanasának nagyon fáj, hogy a román állam pénzén újították fel a gyimesbükki Rákóczi-várat
Hosszabbításra késztette a címvédőt a Sepsi-SIC a futsaldöntő nyitányán
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával.

2026. május 20., szerda

Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.

2026. május 19., kedd

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként

A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.

2026. május 18., hétfő

Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges.

2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.

2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz

A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!

2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.

2026. május 12., kedd

Egy alma mint kellék

Az étel, mint képtárgy, sokféle funkciót tölthet be egy képen, erre különböző példákat hoztunk sorozatunk korábbi részeiben. Ezúttal Zsögödi Nagy Imre Önarckép almával című alkotását mutatjuk be.

2026. május 11., hétfő

Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.

