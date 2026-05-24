A népszerű nassolnivalót otthon is elkészíthetjük
Fotó: Pixabay
A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.
Van valami különösen addiktív az édes és savanyú ízek találkozásában, ezt pedig most a datolya-trend is tökéletesen bizonyítja. A boltokban egyre több helyen felbukkan a savanykás, porral bevont datolya, ami egyszerre desszert és snack, ráadásul sokkal természetesebb alternatíva lehet a klasszikus édességeknél. A jó hír: otthon is elkészíthető, ráadásul meglepően egyszerűen.
A titok a puha, húsos datolyában és a citrusos-savanykás bevonatban rejlik. Érdemes jobb minőségű, eleve magozott datolyát vásárolni, így a saját dolgunkat könnyítjük meg. A kissé nyirkos felületű szemek működnek a legjobban, mert könnyebben tapad rájuk a savanyú por.
400 g magozott datolya
10 g citromsav
1 g só
40 g inulin
2 teáskanál kókuszolaj, de cukorsziruppal is helyettesíthető
kevés természetes aroma vagy liofilizált gyümölcspor ízlés szerint
A kulcs a jó minőségű, magozott datolyákban rejlik
Az elkészítéshez először a száraz hozzávalókat kell összekeverni: a citromsavat, a sót és az inulint érdemes kávédarálóban vagy mozsárban teljesen homogén porrá dolgozni. Ha gyümölcsport használunk, az is mehet bele ebben a fázisban. Az inulin nemcsak enyhén prebiotikus rost, hanem segít abban is, hogy a bevonat finomabb, egyenletesebb legyen.
Ezután a kókuszolajat/cukorszirupot langyosítsuk meg, keverjük hozzá az aromát, majd forgassuk bele a datolyát. Fontos, hogy minden szem kapjon egy vékony olajos réteget, ettől fog szépen rátapadni a savanyú por.
A datolyákat több részletben szórjuk meg a keverékkel, közben mindig alaposan rázzuk vagy forgassuk át őket. Pár perc pihentetés vagy rövid hűtőzés után a bevonat kissé ráköt a gyümölcsre, és kész is a ragacsos, savanykás-édes nasi.
Könyv mellé, filmhez vagy délutáni édesség helyett tökéletes választás – és szinte garantált, hogy nem marad belőle másnapra.
