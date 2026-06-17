Sült paradicsomos salsa – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

először az egész fej fokhagymának a tetejét levágjuk úgy, hogy éppen csak kilátszódjanak a gerezdek. Alufóliára helyezzük, meglocsoljuk egy kevés zsírral és szorosan becsomagoljuk;

a hagymákat negyedbe, a paradicsomokat pedig félbe vágjuk és tepsibe tesszük. Egyenletesen bekenjük a zöldségeket zsírral és a tepsi egyik sarkába helyezzük az alufóliába csomagolt fokhagymát;

a sütőt beállítjuk a legmagasabb hőfokra (kb. 220-250 fok) és 10-15 perc alatt erőteljesen megsütjük a zöldségeket. Nem baj, ha lesznek rajta fekete, azaz égett foltok, ugyanis ettől kapja majd a salsa a füstös ízét. A hagymát azonban érdemes figyelni, ugyanis előfordulhat, hogy már 6-8 perc sütés után ki kell venni a tepsiből. A megsütött zöldségeket kb. 10 percig hagyjuk hűlni, de a fokhagymát még nem csomagoljuk ki;

a kissé hűlt sült zöldségeket aprítógépbe tesszük, a fokhagymát kicsomagoljuk és kinyomjuk a héjából egyenesen az aprítóba. Hozzáadjuk a jalapenót és a koriandert, majd az ízlésünknek megfelelő mértékben krémesítjük a salsát. Ha rusztikusabb állagot szeretnénk elérni, akkor érdemes a jalapenót korábban felaprítani;