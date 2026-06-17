Sült paradicsomos salsa – videó

A lassan sült paradicsom mély, telt íze és a jalapeno harmonikus fúziója képes minden partit és meccsnézést felejthetetlenné tenni. A ropogós tortilla chips és ez a sűrű szósz olyan páros, amiből sosem elég egy tálka.
Hozzávalók:
1 fej fokhagyma;
zsír;
1 fej hagyma;
½ kg paradicsom;
1 db jalapeno paprika;
5 dkg koriander;
1 db lime;
só.
Elkészítés:
először az egész fej fokhagymának a tetejét levágjuk úgy, hogy éppen csak kilátszódjanak a gerezdek. Alufóliára helyezzük, meglocsoljuk egy kevés zsírral és szorosan becsomagoljuk;
a hagymákat negyedbe, a paradicsomokat pedig félbe vágjuk és tepsibe tesszük. Egyenletesen bekenjük a zöldségeket zsírral és a tepsi egyik sarkába helyezzük az alufóliába csomagolt fokhagymát;
a sütőt beállítjuk a legmagasabb hőfokra (kb. 220-250 fok) és 10-15 perc alatt erőteljesen megsütjük a zöldségeket. Nem baj, ha lesznek rajta fekete, azaz égett foltok, ugyanis ettől kapja majd a salsa a füstös ízét. A hagymát azonban érdemes figyelni, ugyanis előfordulhat, hogy már 6-8 perc sütés után ki kell venni a tepsiből. A megsütött zöldségeket kb. 10 percig hagyjuk hűlni, de a fokhagymát még nem csomagoljuk ki;
a kissé hűlt sült zöldségeket aprítógépbe tesszük, a fokhagymát kicsomagoljuk és kinyomjuk a héjából egyenesen az aprítóba. Hozzáadjuk a jalapenót és a koriandert, majd az ízlésünknek megfelelő mértékben krémesítjük a salsát. Ha rusztikusabb állagot szeretnénk elérni, akkor érdemes a jalapenót korábban felaprítani;
a salsát ízesítjük lime lével és sóval. Tortilla chipsszel tálaljuk.
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