Szedres-ordás pite

Fotó: György Ottilia
Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.
60 dkg liszt
25 dkg vaj
2 tojás
1 kiskanál sütőpor
10 dkg cukor
1 dl tejföl
2 evőkanál karobpor;
A töltelékhez:
60 dkg orda
2 tojás
1 dl tejföl
2 tasak vaníliás cukor
10 dkg cukor
búzadara
kb. 50 dkg szeder (lehet más gyümölcs is)
vaj a tepsi kikenéséhez
A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, két részre vesszük, az egyik részhez hozzágyúrjuk a karobport, pihentetjük, amíg elkészítjük a tölteléket. A töltelékhez az ordát villával széttörjük, hozzáadjuk a tojásokat, a tejfölt és a kétféle cukrot, majd jól elkavarjuk. A barna tésztát kinyújtjuk, kivajazott, közepes tepsibe tesszük, megszurkáljuk, meghintjük búzadarával, rásimítjuk a tölteléket, rárakjuk a gyümölcsöt, majd rátesszük a másik kinyújtott lapot is. Villával megszurkáljuk, és 180 Celsius-fokos előmelegített sütőben körülbelül 40 percet sütjük.
