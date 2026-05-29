Szedres-ordás pite

Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.

Hozzávalók:

60 dkg liszt

25 dkg vaj

2 tojás

1 kiskanál sütőpor

10 dkg cukor

1 dl tejföl

2 evőkanál karobpor;

A töltelékhez:

60 dkg orda

2 tojás

1 dl tejföl

2 tasak vaníliás cukor

10 dkg cukor

búzadara

kb. 50 dkg szeder (lehet más gyümölcs is)

vaj a tepsi kikenéséhez

Elkészítése:

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, két részre vesszük, az egyik részhez hozzágyúrjuk a karobport, pihentetjük, amíg elkészítjük a tölteléket. A töltelékhez az ordát villával széttörjük, hozzáadjuk a tojásokat, a tejfölt és a kétféle cukrot, majd jól elkavarjuk. A barna tésztát kinyújtjuk, kivajazott, közepes tepsibe tesszük, megszurkáljuk, meghintjük búzadarával, rásimítjuk a tölteléket, rárakjuk a gyümölcsöt, majd rátesszük a másik kinyújtott lapot is. Villával megszurkáljuk, és 180 Celsius-fokos előmelegített sütőben körülbelül 40 percet sütjük.