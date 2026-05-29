Szedres-ordás pite

szeder, orda, pite, sütemény, recept

Fotó: György Ottilia

Az évnek ebben az időszakában igazán csábító a friss orda a piacon. Ha szeretjük az ordát és a pite jellegű süteményeket, ezt mindenképp próbáljuk ki. A fagyasztott gyümölcsnek pedig fogynia kell, mert lassan jön a friss.

György Ottilia

2026. május 29., 15:272026. május 29., 15:27

Hozzávalók:

  • 60 dkg liszt

  • 25 dkg vaj

  • 2 tojás

  • 1 kiskanál sütőpor

  • 10 dkg cukor

  • 1 dl tejföl

  • 2 evőkanál karobpor;

A töltelékhez:

  • 60 dkg orda

  • 2 tojás

  • 1 dl tejföl

  • 2 tasak vaníliás cukor

  • 10 dkg cukor

  • búzadara

  • kb. 50 dkg szeder (lehet más gyümölcs is)

  • vaj a tepsi kikenéséhez

Elkészítése:

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, két részre vesszük, az egyik részhez hozzágyúrjuk a karobport, pihentetjük, amíg elkészítjük a tölteléket. A töltelékhez az ordát villával széttörjük, hozzáadjuk a tojásokat, a tejfölt és a kétféle cukrot, majd jól elkavarjuk. A barna tésztát kinyújtjuk, kivajazott, közepes tepsibe tesszük, megszurkáljuk, meghintjük búzadarával, rásimítjuk a tölteléket, rárakjuk a gyümölcsöt, majd rátesszük a másik kinyújtott lapot is. Villával megszurkáljuk, és 180 Celsius-fokos előmelegített sütőben körülbelül 40 percet sütjük.

2026. május 28., csütörtök

Lehajolni a mezei szegfűgombához, nyújtózkodni a fenyőrügyért

Az átmeneti koranyári időszakban illatos mezei szegfűgombát gyűjthetünk, ha kiadós eső után gombásznánk a közeli legelőkön. A lucfenyő és más fenyőfélék is elkezdték már a friss hajtásaikat nevelni, desszerteket és szirupot is készíthetünk belőlük.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Karfiolleves – videó

Vannak olyan ételek, amelyek gyerekkorunktól velünk vannak – a karfiolleves is ilyen, és ha nem emlékszel vagy nem találod a régi receptedet, mutatjuk, hogyan készítsd el.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

A sokak által kedvelt, különleges ízvilágú spárga

A zöld és a fehér spárga nemcsak színében különbözik: termesztésük, ízviláguk és konyhai felhasználásuk is eltérő. Ez a szezonális zöldség egészséges, változatosan elkészíthető, és gazdag kultúrtörténeti múlttal rendelkezik.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Savanykás datolya: a trendi nasi, amely pillanatok alatt elfogy

A savanykás datolya az egyik legtrendibb egészséges nasi, de nem kell vagyonokat költeni rá: otthon is könnyen elkészíthető. Édes, citrusos, enyhén ragacsos falat, ami egy könyv mellé egyszerűen „veszélyesen” jó.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Vajas keksz – videó

Jó, ha van kéznél egy olyan keksz recept, ami pillanatok alatt elkészül, hiszen jöhetnek váratlanul vendégek, vagy csak a család gyorsan szeretne valami desszertet. Ráadásul egy alaptésztából kétféle ízűt süthetsz.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként

A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.

2026. május 18., hétfő

2026. május 18., hétfő

Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.

2026. május 16., szombat

