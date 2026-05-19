A tavasz egyik kedvence: a salátáról, nem csak köretként

A zöld fejes saláta a mérsékelt égöv egyik legősibb és legszelídebb karakterű növénye
Fotó: Orbán Orsolya
A fejes saláta tavasszal a piacok egyik legnépszerűbb zöldsége: nyersen, levesként vagy főzelékként is elkészíthető. Vitaminokban gazdag, könnyű és sokoldalú alapanyag, amely számos konyhában fontos szerepet kap.
A fejes saláta a tavasz egyik legjellegzetesebb zöldsége, amely ilyenkor szinte minden piacon és üzletben megtalálható. A friss, zsenge levelek nemcsak salátaként kerülhetnek az asztalra, hanem levesek és főzelékek alapanyagaként is megállják a helyüket. A könnyű, friss ízvilág miatt sokan a tavaszi megújulás egyik fontos alapélelmiszerének tartják. A teljes összeállítás a Krónika online felületén olvasható, ahol részletesen bemutatják a különböző salátafajtákat, azok tápértékét, valamint számos hagyományos és modernebb receptet is.
A legismertebb változat a hagyományos fejes saláta, amely puha leveleivel főként az ecetes salátákhoz ideális. A jégsaláta ezzel szemben roppanósabb és magasabb víztartalmú, ezért gyakran használják szendvicsekhez vagy hamburgerekhez. A római saláta markánsabb, enyhén kesernyés ízű, így karakteresebb öntetekkel is jól párosítható. Emellett egyre népszerűbbek a fodros levelű, színesebb lollo típusok is, amelyek látványosabbá teszik a fogásokat.
Magas a víztartalma, miközben folsavat, C- és K-vitamint, káliumot, valamint kisebb mennyiségben vasat is tartalmaz. A sötétebb levelű változatok antioxidáns-tartalma általában magasabb. A népi megfigyelések szerint enyhe nyugtató hatása is lehet, ezért több kultúrában esti étkezések részeként is fogyasztják.
Bár első pillantásra „egyneműnek” tűnik, valójában számos változata létezik, egymástól eltérő ízvilággal, textúrával és tápértékkel
Fotó: Orbán Orsolya
A világ különböző konyháiban eltérő módon használják fel. A francia gasztronómiában gyakran önálló fogásként jelenik meg dióval, almával vagy kecskesajttal, míg az olasz konyhában az egyszerű, olívaolajos saláták dominálnak. A görög változatokat feta sajt és olajbogyó teszi karakteressé, a közel-keleti konyhákban pedig pirított kenyérrel vagy savanykás öntetekkel társítják. Az ázsiai országokban olykor hőkezelve, gyors pirítással készítik el.
Emellett a salátaleves és a salátafőzelék is sok családban hagyományos tavaszi fogásnak számít. A kapros-tejfölös salátaleves, a szalonnás változat vagy a fokhagymás-ecetes főzelék mind ismert vidéki receptek.
A modernebb változatok között szerepelnek a csirkés római saláták, a mézes-mustáros öntettel készült friss fogások, valamint a dióval, sajttal vagy fokhagymás olajos öntettel készített kombinációk is. A saláta sokoldalúságát jól mutatja, hogy egyszerre lehet könnyű köret, tartalmas egytálétel vagy akár gyors vacsora alapja is.
Egyik legszelídebb karakterű, valóban zöld tavaszi zöldségünk a fejes saláta, amelynek többféle változata illeszthető be az étrendünkbe.
