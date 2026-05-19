Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Székelyhon

2026. május 19., 17:422026. május 19., 17:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 2006/95-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magán egészségügyi intézményekben dolgozó egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak

közvetlen vagy kommunikációs eszközök útján történő megfélemlítése pénzbüntetéssel vagy hat hónaptól két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén egytől öt évig terjedő, testi sértés bűntette esetén kettőtől hét évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint.

  • A halált okozó ütést vagy testi sértést 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel,

  • az egészségügyi dolgozók ellen elkövetett emberölést pedig 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogszabályjavaslat.

Utóbbi büntetési tétel érvényes akkor is, ha az egészségügyi dolgozó családtagja az áldozat.

Hirdetés

A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után.

Idézet
A jogszabály egyértelműsítése lehetővé teszi az egységes jogalkalmazást, megszüntetve azt az eddigi felemás gyakorlatot, amely abból adódott, hogy a hatóságok eltérően ítélték meg a sértett jogi minőségét”

– olvasható a jogszabályjavaslat indoklásában amelyet az Agerpres szemléz.

A tervezet szakbizottságtól a szenátus plénuma elé kerül. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntő házként.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Scherer Péter színművész
Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Kolozsvár elrománosítása miatt ujjong az AUR besszarábiai származású honatyája
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Elhunyt Scherer Péter színművész
Székelyhon

Elhunyt Scherer Péter színművész
Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Székelyhon

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Székely Sport

Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Kolozsvár elrománosítása miatt ujjong az AUR besszarábiai származású honatyája
Krónika

Kolozsvár elrománosítása miatt ujjong az AUR besszarábiai származású honatyája
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Székely Sport

Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
2026. május 19., kedd

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Elhunyt Scherer Péter színművész
Elhunyt Scherer Péter színművész
2026. május 19., kedd

Elhunyt Scherer Péter színművész
2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
2026. május 19., kedd

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
2026. május 19., kedd

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
Hirdetés
2026. május 19., kedd

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
2026. május 19., kedd

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
2026. május 19., kedd

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
2026. május 19., kedd

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
2026. május 19., kedd

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
2026. május 19., kedd

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!