Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.
A 2006/95-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint az állami vagy magán egészségügyi intézményekben dolgozó egészségügyi személyzet, kisegítő személyzet vagy nem egészségügyi személyzet tagjainak
Ütlegelés és egyéb erőszakos tettek esetén egytől öt évig terjedő, testi sértés bűntette esetén kettőtől hét évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a tervezet szerint.
A halált okozó ütést vagy testi sértést 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel,
az egészségügyi dolgozók ellen elkövetett emberölést pedig 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a jogszabályjavaslat.
Utóbbi büntetési tétel érvényes akkor is, ha az egészségügyi dolgozó családtagja az áldozat.
A tervezet kezdeményezői szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az egészségügyi személyzet és a kisegítő személyzet ellen elkövetett agresszió is a rendőrök, katonák vagy erdészek elleni agresszióhoz hasonlóan szigorú büntetést vonjon maga után.
– olvasható a jogszabályjavaslat indoklásában amelyet az Agerpres szemléz.
A tervezet szakbizottságtól a szenátus plénuma elé kerül. A jogszabályjavaslatról a képviselőház szavaz majd döntő házként.
